Finale Coppa Italia Olimpia-Milano-GeVi Napoli, esordio per la Dazn Ref Cam

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia tra Olimpia Milano e la GeVi Napoli, per l’occasione DAZN porta sul parquet dell’Inalpi Arena un’indimenticabile esperienza: durante la finale di oggi, infatti, gli spettatori potranno accedere a immagini esclusivi grazie alla DAZN Ref Cam che mostrerà in diretta le azioni più salienti della partita da una prospettiva del tutto unica: quella dell’arbitro in campo. La speciale telecamera di MOVICOM è progettata per riprendere i momenti di gioco dal punto di vista dei partecipanti, in questa occasione gli arbitri, per offrire un punto di vista peculiare nonché inedito per una partita di basket italiana.