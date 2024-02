Gevi Napoli, che impresa! Batte l’Olimpia e vince la Coppa Italia

TORINO - La Gevi Napoli festeggia la seconda Coppa Italia della propria storia battendo in finale l'EA7 Emporio Armani Milano. La squadra partenopea si è imposta per 77-72 nell'atto conclusivo della Final Eight di basket alla Inalpi Arena di Torino. Quella della squadra campana è stata una vera e propria impresa. In semifinale i ragazzi allenati dal croato Igor Mili?i? avevano battuto Reggio Emilia all’extra time. Man of the match Tyler Ennis che mette a referto 21 punti trascinando i suoi compagni alla vittoria. Apprezzabile la prestazione di Pullen che segna 14 punti e spinge il quintetto napoletano verso il trionfo piazzando una tripla determinante nell'economia del risultato finale.