Final Eight, Milano vola in semifinale: Virtus Bologna ko. Messina sfiderà Brescia

TORINO - L' Olimpia Milano travolge la Virtus Bologna nel derby d'Italia (91-77 il finale) e si qualifica per la semifinale della Final Eight di Coppa Italia , in corso all'Inalpi Arena. La resistenza delle Vu-Nere dura appena un quarto (20-18) poi i biancorossi dilagano prima dell'intervallo lungo (27-15) che non schiarisce le idee al roster di coach Ivanovic . Scatenati Shields e LeDay , a referto rispettivamente con 19 punti e 4 assist e 16 punti con 7 rimbalzi. Inutili, per la Virtus , sprofondata anche a -21 (74-53) i 20 punti di Diouf e i 14 (più 8 rimbalzi) di Shengelia .

Final Eight, Brescia piega Tortona e vola in semifinale

La squadra di Ettore Messina sfiderà in semifinale la Germani Brescia che, nella gara inaugurale delle Final Eight, aveva piegato per 86-79 Tortona. Partita equilibrata e decisa nei minuti finali: i lombardi di coach Poeta la spuntano grazie ai 20 punti di Della Valle ed Ivanovic e dai 17 di Burnell. Non bastano a Tortona i 17 punti di Vital e i 13 di Candi.

Final Eight, il programma dei quarti di finale. Spettacolo a Torino

Domani, giovedì 13 febbraio, sono in programma le altre due semifinali: Trento-Reggio Emilia (h. 18) e Trapani-Trieste (h. 20.45). Grande entusiasmo dei tifosi che hanno risposto presente all'evento: nella prima giornata l'Inalpi Arena di Torino ha registrato infatti 8233 spettatori, con un incremento di mille spettatori rispetto alla giornata di mercoledì della scorsa edizione della Final Eight, andata in scena sempre nel capoluogo piemontese.