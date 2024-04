Techfind Serie A1 - La ventiquattresima giornata è alle porte. Il derby Milano-Geas (sabato, ore 18.00) in diretta su Rai Sport

Ultimo mese di regular season per decidere i verdetti della massima serie: tre le partite che si disputeranno nella giornata di sabato e tre in programma per domenica. Aprirà il sipario il derby tra Repower Sanga Milano e Allianz Geas Sesto San Giovanni (sabato, ore 18, diretta esclusiva RaiSport ). Le padrone di casa proveranno a fare lo sgambetto alla quarta forza del campionato in diretta nazionale; l'obiettivo delle milanesi è quello di ritornare alla vittoria per chiudere nel miglior modo possibile questa stagione. Le ospiti sperano ancora di raggiungere l'ultimo gradino del podio, ma per riuscirci dovranno uscire da questa trasferta con un successo riaprendo la striscia positiva a cui ci hanno abituato in questi primi mesi del nuovo anno.

Classico della Techfind Serie A1 quello che coinvolgerà Passalacqua Ragusa e Umana Reyer Venezia (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). La sconfitta contro Schio ha interrotto il momento di gloria delle siciliane, le quali hanno messo in ghiaccio un posto per i play-off, ma dovranno sperare in una serie di coincidenze (e di vittorie) per scalare le gerarchie. Le orogranata sono state messe spalle al muro da Bologna di fronte al proprio pubblico, per questo motivo la squadra di coach Mazzon scenderà sul parquet con il coltello tra i denti pur di espugnare il PalaMinardi.

Due punti pesantissimi in palio nella sfida tra E-Work Faenza e Oxygen Roma Basket (sabato, ore 20.30, diretta LBF TV). Il perenne purgatorio a cui sono condannate le ragazze di coach Seletti non permette di dormire sonni tranquilli, ma davanti ai propri sostenitori sarà obbligatorio trovare il sorriso dopo oltre due mesi: missione complicata soprattutto dall'assenza di Liz Dixon, infortunata. La compagine capitolina ha una gara da recuperare e tre settimane per centrare una storica qualificazione alla post-season, tuttavia servirà totale concentrazione per non farsi sfuggire un grande obiettivo ad un passo dal traguardo.

Il programma proseguirà con il match tra RMB Brixia Basket e La Molisana Magnolia Campobasso (domenica, ore 18, diretta LBF TV). In piena corsa per gli ultimi posti play-off disponibili, la squadra bresciana non può più fare passi falsi, perciò dovrà rendere il PalaLeonessa una tana invalicabile contro una delle avversarie più toste della massima serie. Le molisane cercano la quinta vittoria consecutiva per provare a conquistare il fattore campo che al momento il quinto posto non permette di avere; la trasferta del weekend non sarà priva di ostacoli visto ciò a cui puntano le rivali.

Riflettori puntati sul duello che vedrà la Virtus Segafredo Bologna affrontare la Dinamo Banco di Sardegna Sassari (domenica, ore 18, diretta LBF TV). Il successo al Taliercio ha riaperto totalmente la corsa al primo posto e con tre partite ancora da disputare i verdetti sono tutt'altro che scritti; la sfida di domenica vedrà le ragazze di coach Vincent affrontare un'avversaria con idee ben precise e non sarà semplice strappare due punti. Le isolane vedono il loro ottavo posto a rischio dovendo far fronte ad una trasferta così ostica, ma le tre vittorie consecutive hanno dato alla squadra di coach Restivo la verve giusta per mantenere i nervi saldi e non mollare la presa.

A chiudere il ventiquattresimo turno ci penserà il derby veneto tra Alama San Martino di Lupari e Famila Wuber Schio (domenica, ore 20, diretta LBF TV). Una gara da recuperare che potrebbe riaccendere le speranze di una formazione che sta vivendo un periodo difficile, complici anche gli infortuni, avendo ottenuto appena una vittoria negli ultimi due mesi e mezzo; nonostante la possibilità di giocare nel proprio palazzetto, l'impegno appare proibitivo contro un'avversaria in piena forma e intenzionata a non lasciare nulla al caso. Le scledensi devono a loro volta recuperare una partita e questa potrebbe potenzialmente valere loro il primo posto in classifica; i successi di fila sono sette, la primavera è territorio di caccia per le ragazze di coach Dikaioulakos che sentono l'odore di post-season e puntano al primo premio.