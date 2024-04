Serie A2, la venticinquesima giornata è alle porte

GIRONE A



A rompere gli indugi saranno Techfind San Salvatore Selargius e Stella Azzurra Roma (sabato, ore 17). Le isolane avranno l'occasione di qualificarsi matematicamente ai play-off difendendo le proprie mura e regalando ai tifosi locali un motivo per festeggiare; tuttavia, per ottenere la certezza del sesto posto dovranno attendere l'eventuale sconfitta di Empoli in trasferta. La compagine capitolina dovrà obbligatoriamente uscire dal palazzetto ostile con una vittoria, altrimenti sarà ufficialmente retrocessa; la discesa nella categoria inferiore arriverebbe anche in caso di successo, se Moncalieri e Carugate dovessero ottenere lo stesso risultato.



Si proseguirà con la sfida tra Autosped BCC Derthona Basket e USE Rosa Scotti Empoli (sabato, ore 18). Le piemontesi potranno ipotecare il primo posto in classifica superando le avversarie di fronte al proprio pubblico, ottenendo così la quarta vittoria consecutiva dopo aver dato prova nelle precedenti tre settimane della loro qualità difensiva. Le toscane hanno ancora la possibilità di conquistare il sesto posto, nel caso in cui Selargius facesse un passo falso in casa, ma allo stesso tempo dovranno guardare con attenzione la sfida tra La Spezia e Giussano per conoscere il loro destino, perché la vittoria delle liguri le qualificherebbe ai play-off anche con una sconfitta.



Al Palasport Marco Sguaitzer andrà in scena il duello tra San Giorgio MantovAgricoltura e Tecnoengineering Moncalieri (sabato, ore 20.30). L'obiettivo delle lombarde sarà quello di conquistare la quinta vittoria consecutiva che potrebbe portare loro al quarto posto e quindi al potenziale fattore campo durante i play-off, non prima però di conoscere l'esito della partita tra Broni e Costa Masnaga. Le piemontesi saranno obbligate a vincere se vorranno migliorare la loro posizione in classifica salendo al dodicesimo posto, forti anche del successo ottenuto la scorsa settimana contro Carugate che però non ha consentito loro il tempestivo sorpasso, a causa della differenza canestri.



A chiudere la prima parte della venticinquesima giornata ci penseranno Dimensione Bagno Carugate e Torino Teen Basket (sabato, ore 20.30). La squadra lombarda dovrà difendere le proprie mura dall'assalto delle rivali per evitare di scivolare al penultimo posto; allo stesso tempo vincere servirà per consolidare la propria posizione in classifica, poiché gli scontri diretti con la Basket Roma non permetterebbero loro il sorpasso. La matematica non potrà venire incontro alle torinesi, perché in caso di arrivo a pari punti con La Spezia e Giussano, la classifica avulsa andrebbe a premiare le lombarde; tuttavia vincere sul parquet ostile servirà ad onorare al meglio questo finale di stagione prima dell'ultima giornata da disputare di fronte al proprio pubblico.



Scontro diretto con un posto play-off in palio quello tra Cestistica Spezzina e Basket Foxes Giussano (domenica, ore 18). La sconfitta contro Torino ha parzialmente compromesso il cammino delle liguri, le quali si troveranno di fronte un vero e proprio ostacolo che le porterà ad un bivio: la vittoria sarà qualificazione matematica ai play-off, la sconfitta le taglierebbe fuori definitivamente. La compagine brianzola si aggrapperà con le unghie all'ultima possibilità rimasta per raggiungere la post-season e per riuscire a centrare questo obiettivo stagionale servirà una vittoria sul parquet avversario; in caso di sconfitta, nonostante un'eventuale differenza canestri favorevole, la squadra di coach Corno sarebbe eliminata dalla corsa.



Il PalaRinaldi sarà teatro della gara tra Basket Roma e Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno (domenica, ore 18). Già certe dell'undicesimo posto, le capitoline giocheranno la loro ultima gara in casa provando a dare una gioia ai propri tifosi, sebbene il weekend le porrà davanti ad una avversaria tutt'altro che facile da affrontare. Le toscane sfrutteranno l'impegno esterno di Costa Masnaga per provare a riconquistare la seconda posizione in campionato, ma per riuscirci servirà ugualmente un successo sul parquet delle romane.



Il derby lombardo tra Logiman Broni e CLV-Limonta Costa Masnaga (domenica, ore 18) andrà a completare il programma del Girone A. Le pavesi dovranno vincere questa sfida regionale per mantenere il quarto posto e dunque il fattore campo ai play-off, inoltre sconfiggere le rivali vorrebbe dire potenzialmente farle slittare al terzo posto. Le ragazze di coach Andreoli avranno una grossa possibilità di puntare alla vetta della classifica, però dovranno espugnare il parquet rivale e contemporaneamente sperare nella sconfitta di Derthona, così da poterle affrontare per il primato nella settimana successiva; tuttavia, la trasferta non sarà semplice e una sconfitta potrebbe anche costare loro il secondo posto.



GIRONE B



Ad aprire le danze saranno Futurosa iVision Trieste e Wave Thermal Abano Terme (sabato, ore 18). Per non perdere il fattore campo ai play-off, la compagine triestina dovrà difendere le proprie mura dall'assalto del fanalino di coda e ottenere un'importante successo che eviti di farla scivolare in basso nelle gerarchie. Le aponensi avranno invece l'obbligo di conquistare i due punti in palio uscendo da questa complicata trasferta, in caso contrario saranno condannate alla retrocessione con un turno di anticipo visti gli scontri diretti sfavorevoli con Vigarano.



Il programma proseguirà con la sfida tra Basket Girls Ancona e ARAN Cucine Panthers Roseto (sabato, ore 18.30). Le marchigiane potranno provare a migliorare la loro posizione in classifica cercando di fare lo scalpo alla terza forza del campionato; l'undicesimo posto è ancora a portata di mano e questo renderebbe meno amaro il finale di stagione dopo le otto sconfitte consecutive. Le abruzzesi possono solo sperare di arrivare al secondo posto duellando a distanza con Alpo e per poter riuscire a mantenere la scia delle rivali dovranno tornare alla vittoria in trasferta dopo tre mesi esatti.



Big match del Girone B che coinvolgerà Martina Treviso e Halley Thunder Matelica (sabato, ore 19). Le trevigiane hanno la possibilità di arrivare al quarto posto in classifica, ottenendo dunque il fattore campo durante la post-season; tuttavia, la gara del weekend le porrà di fronte ad una diretta avversaria con le stesse identiche ambizioni. La squadra di coach Sorgentone può ipotecare la quinta posizione senza però dover rinunciare ad obiettivi più importanti, per questo motivo sarà obbligatorio espugnare il parquet delle venete e sperare nella sconfitta di Trieste per effettuare il sorpasso.



Scontro diretto con punti pesanti in palio tra Posaclima Ponzano e Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 20). La compagine veneta dovrà sfruttare la spinta dei propri tifosi per ottenere la matematica qualificazione ai play-off in quella che sarà la sfida più calda del weekend; una sconfitta e l'eventuale successo di Umbertide sul campo di Udine potrebbe mettere ulteriore pressione alla squadra allenata da coach Giannolla. Le tre sconfitte consecutive hanno messo a dura prova il cammino delle altoatesine che saranno costrette ad uscire da questa trasferta con due punti, un risultato che garantirebbe loro anche il settimo posto; un passo falso potrebbe costare loro caro se Umbertide facesse l'impresa in Friuli, poiché scivolerebbero al nono posto.



Il derby veneto del venticinquesimo turno vedrà la Solmec Rhodigium Basket affrontare la Ecodem Alpo (sabato, ore 20.30). Un successo dopo quattro sconfitte consecutive darebbe il matematico undicesimo posto alle padrone di casa, le quali però dovranno vedersela contro la seconda forza della classe determinata a mantenere la loro posizione in classifica in vista dei play-off. La squadra di coach Soave ha perso l'imbattibilità casalinga ed è reduce da due sconfitte in fila, ma la possibilità di perdere la seconda piazza darà loro la giusta verve per uscire da questa trasferta con il miglior risultato possibile.



Il primo posticipo sarà la sfida tra W.APU Delser Crich Udine e PF Umbertide (domenica, ore 14.30). Quattordici vittorie di fila, imbattute nel nuovo anno e certe del primo posto nel Girone B, le friulane chiuderanno la loro regular season in casa provando a mantenere questo filotto di successi, regalando l'ennesima gioia ad un pubblico ormai abituato ad uscire soddisfatto dal 'Primo Carnera'. La squadra umbra potrebbe essere arrivata all'ultima chiamata possibile per i play-off, poiché gli scontri diretti con Ponzano e Bolzano sono tutti sfavorevoli; tuttavia, proprio sul più bello di una grande rimonta, arriverà la sfida più probante e una vittoria di questo calibro sarà considerata decisamente più di un'impresa normale.



A chiudere i battenti ci penseranno la Velcofin Interlocks Vicenza e la Pallacanestro Vigarano (domenica, ore 18). Una seconda parte di campionato ad altissimi livelli permetterà alle venete di chiudere la stagione regolare tra gli applausi del proprio pubblico, ma non solo perché la vittoria nel weekend e l'eventuale sconfitta di Umbertide a Udine potrebbero dare alla squadra di coach Zara la possibilità di puntare al nono posto. Le ospiti con una vittoria sarebbero certe di far retrocedere Abano Terme, ma potrebbero tirare ugualmente un piccolo sospiro di sollievo se fosse Trieste a battere le aponensi; tuttavia, la compagine ferrarese ha una differenza reti favorevole con Ancona, perciò con un successo in trasferta e la contemporanea sconfitta delle marchigiane, il discorso dodicesimo posto rimarrebbe aperto fino all'ultima giornata.