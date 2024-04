Techfind Serie A1, prende il via la venticinquesima giornata di campionato

Aprirà il venticinquesimo turno la sfida tra Dinamo Banco di Sardegna Sassari e E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta LBF TV). La compagine isolana, dopo la sconfitta subita contro Bologna, avrà l'obbligo di portare a casa un successo di fronte al proprio pubblico, così da potersi giocare contro San Martino di Lupari all'ultima giornata un posto nelle migliori otto. Per le ospiti, ormai certe del terzultimo posto, si tratterà dell'ultima partita di regular season e per questo motivo cercheranno di onorare l'impegno cercando di espugnare il parquet avversario.



Al Palaminardi andrà in scena la gara che coinvolgerà la Passalacqua Ragusa e la Repower Sanga Milano (domenica, ore 18, diretta LBF TV). Ormai certe del sesto posto, le siciliane proveranno a dare ai propri tifosi un assaggio di ciò che vedranno ai play-off affrontando la penultima forza del campionato con la massima concentrazione. Le milanesi cercheranno l'impresa in una trasferta ostica, una vittoria sarebbe importante per evitare quasi con matematica certezza di scendere nelle gerarchie, portando a casa il terzo successo stagionale.



Si proseguirà con il duello tra La Molisana Magnolia Campobasso e l'Alama San Martino di Lupari (domenica, ore 18, diretta LBF TV). Le padrone di casa sono ancora alla ricerca del fattore campo per poter affrontare il primo turno di play-off con i favori del pronostico, ma come prima cosa servirà sbarazzarsi di un'avversaria in difficoltà, la quale però ha ambizione di rimanere tra le prime otto e lotterà con tutte le proprie forze. La squadra veneta sta attraversando un momento negativo e per poterne uscire dovrà necessariamente uscire da questa trasferta con due punti, un traguardo utile per avvicinarsi sempre di più alla post-season in attesa dello scontro diretto con Sassari.



Il big match di giornata sarà quello tra Allianz Geas Sesto San Giovanni e Virtus Segafredo Bologna (domenica, ore 18, diretta LBF TV). Le lombarde hanno l'ultima chance per provare a salire sul podio, ma dovranno come prima cosa superare le bolognesi, perché una sconfitta potrebbe costare addirittura il fattore campo in favore di Campobasso. Alle bianconere basterà un successo per avere la certezza del terzo posto, tuttavia la volontà della squadra allenata da coach Vincent sarà quella di puntare fino all'ultimo a migliorare il proprio piazzamento in classifica.



Famila Wuber Schio contro O.ME.P.S. Battipaglia (domenica, ore 18, diretta LBF TV) sarà la partita tra i fronti opposti della classifica. In attesa di recuperare la gara contro Roma, le scledensi affronteranno il fanalino di coda del campionato per proseguire il loro momento d'oro e chiudere la regular season al secondo posto, salvo passi falsi di Venezia che potrebbero dare alle 'orange' addirittura la vetta. Una trasferta complicata per le campane, le quali si troveranno di fronte la squadra più in forma della massima serie, ma la volontà di scalare le gerarchie e abbandonare l'ultima posizione potrebbero spingerle ad una memorabile impresa.



Testa a testa in zona play-off tra Oxygen Roma Basket e RMB Brixia Basket (domenica, ore 18, diretta LBF TV) chiuderà il programma della Techfind Serie A1. Le capitoline cercheranno la quarta vittoria consecutiva in campionato per ottenere la decima vittoria stagionale, tutto questo prima di affrontare in rapida successione Schio e Venezia, due sfide che potrebbero potenzialmente compromettere una prima storica qualificazione ai play-off. Per le bresciane si tratterà dell'ultima chance a disposizione per sperare ancora di raggiungere l'ottavo posto in quello che sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto, ma espugnare il PalaTiziano potrebbe rivelarsi un arduo compito per le ragazze di coach Cesaro.