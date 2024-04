A2 Girone B - Cinque prestazioni da segnalare della venticinquesima giornata

Con una sola giornata rimasta da giocare, nel Girone B si sono definite le partecipanti ai playoff: Alperia Basket Club Bolzano ha infatti conquistato l’accesso nonostante la sconfitta, perché la sconfitta di Pallacanestro Femminile Umbertide ha condannato la squadra umbra, che ha gli scontri diretti a sfavore contro la formazione trentina. Ecodem Alpo e ARAN Cucine Panthers Roseto sono ancora in lotta per il secondo posto e anche nelle ultime cinque posizioni è tutto da decidere, con l’ultima giornata che non andrà dunque persa di vista. Anche in zona salvezza il prossimo weekend sarà decisivo: Wave Thermal Abano Terme e Pallacanestro Vigarano (per cui nel frattempo si è dimesso coach Andrea Castelli) sono ferme a quota 8 e i rispettivi match contro WomenAPU Delser Crich Udine e Posaclima Ponzano determineranno chi delle due sarà retrocessa direttamente in Serie B senza passare dai playout. La corsa alla salvezza matematica per il nono posto è invece un affare a due tra Velcofin Interlocks Vicenza e Pallacanestro Femminile Umbertide: la formazione umbra è momentaneamente a +2, ma in caso di arrivo a pari punti sarà Vicenza ad avere la meglio, visto il tiebreaker favorevole.



Vicenza si è messa nella situazione di poter sperare ancora grazie alla vittoria contro Pallacanestro Vigarano, arrivata grazie alla buona prova di Giorgia Assentato. La numero 13 ha chiuso con 16 punti, 5 rimbalzi e 3 palle rubate, in quella che è la sua terza miglior prestazione stagionale dopo i 20 punti fatti registrare contro Abano Terme e i 19 di Trieste. In termini di steals, si tratta della seconda miglior prova del 2023/2024 per Assentato, che ha rubato altrettanti palloni in altre due occasioni, ovvero nei match contro Udine e contro Abano Terme.



La top scorer di questa giornata della Serie A2 è stata invece Giulia Cecili, che ha chiuso il match contro Basket Girls Ancona con 26 punti, 5 rimbalzi, 3 assist e 3 palle rubate. Per la numero 11 di ARAN Cucine Panthers Roseto si tratta non solo del season high, ma anche del career high, dato che non aveva mai segnato così tanto: il 33 di valutazione che ha ottenuto è nettamente il dato più alto di questo suo 2023/2024 e ottima è stata la sua percentuale al tiro da due punti (88%), dove ha sbagliato solo una volta (8/9). Per la capitana di Roseto è la seconda doppia cifra consecutiva, nonché la nona della sua stagione e anche il dato delle palle recuperate è uno dei migliori della sua annata. Solo in due casi, infatti, Cecili aveva rubato quattro palloni – contro Rovigo e contro Bolzano – mentre questa è stata la terza volta in cui ha messo a referto tre steals.



A insidiare il secondo posto di Roseto c’è Ecodem Alpo, vittoriosa nel match contro Solmec Rovigo grazie alla grande prova di Anna Turel. La numero 5 ha chiuso con 19 punti e 5 palle rubate, risultando la top scorer della sua squadra e di tutto il match. Per la classe 2002 si tratta della quinta miglior prestazione stagionale in termini di punti, ed è l’ottava doppia cifra consecutiva nei match in cui ha giocato (non è entrata nella sfida contro Vigarano). Il dato delle palle recuperate è però ancora più interessante: per Turel le cinque steals sono il massimo dato in carriera, che aveva già raggiunto solo in un’occasione, ovvero nel match contro Ponzano quando nel 2021/2022 indossava ancora la maglia di Udine.



Ai piani alti della classifica, la vittoria dell’Halley Thunder Matelica su Martina Treviso ha consentito alla squadra marchigiana di andare a +2 sulla formazione veneta e su Futurosa iVision Trieste. Erica Sanchez ha chiuso con 18 punti, 9 rimbalzi e 0 palle perse in uscita dalla panchina, risultando decisiva nei soli 22 minuti in cui è rimasta in campo. Al pari di Chelsea D’Angelo, Sanchez è stata la miglior realizzatrice del match e ha trovato la sua seconda miglior prestazione stagionale in termini di punti, dopo i 22 segnati nel match contro Trieste. I 9 rimbalzi raccolti rappresentano invece il miglior dato della sua stagione, già raggiunto nel match contro Abano Terme: la combinazione di questi due fattori ha permesso alla classe 1976 di trovare il suo season high per valutazione, con 26.



In chiusura, da segnalare anche la prova di un’altra giocatrice argentina, ovvero Celia Fiorotto, che nella vittoria di Posaclima Ponzano contro Alperia Basket Club Bolzano ha chiuso con una doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi, oltre a 3 palle recuperate e 2 stoppate. Per Fiorotto si tratta della quinta doppia doppia stagionale, la prima delle ultime dieci giornate. Dopo un buon inizio di stagione Fiorotto era infatti un po’ scesa di livello, ma la prestazione di sabato fa ben sperare Ponzano in vista dei playoff. È la settima volta in stagione che Fiorotto va in doppia cifra nei rimbalzi, nonché la nona che ci va per punti ed è anche la terza volta in stagione che chiude con due stoppate. Per quanto riguarda le steals, le tre di sabato sono il suo career high in Serie A2, dato che è il massimo che ha raggiunto in questa stagione, la sua prima in Italia.

A2 Femminile – Girone B

12^ Giornata di Ritorno

RISULTATI:



13/04/2024

Futurosa Trieste iVision - Wave Thermal Abano Terme 58 - 69

Basket Girls Ancona - ARAN Cucine Panthers Roseto 60 - 80

Martina Treviso - Halley Thunder Matelica 63 - 64

Posaclima Ponzano - Alperia Basket Club Bolzano 57 - 52

Solmec Rhodigium Basket - Ecodem Alpo 67 - 77



14/04/2024

W.APU Delser Crich Udine - PF Umbertide 64 - 53

Velcofin Interlocks Vicenza - Pallacanestro Vigarano 67 - 60





CLASSIFICA:

W.APU Delser Crich Udine 46, Ecodem Alpo 38, ARAN Cucine Panthers Roseto 38, Halley Thunder Matelica 32, Martina Treviso 30, Futurosa Trieste iVision 30, Posaclima Ponzano 28, Alperia Basket Club Bolzano 24, PF Umbertide 22, Velcofin Interlocks Vicenza 20, Solmec Rhodigium Basket 14, Basket Girls Ancona 12, Pallacanestro Vigarano 8, Wave Thermal Abano Terme 8



CLASSIFICA MARCATRICI:

Siciliano A. (Pallacanestro Vigarano) 560 (24,3)

Miccoli C. (Futurosa Trieste iVision) 383 (15,3)

Degiovanni E. (Wave Thermal Abano Terme) 366 (14,6)

Kotnis A. (Alperia Basket Club Bolzano) 355 (14,2)

Cutrupi A. (Pallacanestro Vigarano) 345 (13,8)

Baldi B. (PF Umbertide) 340 (13,6)

Turel A. (Ecodem Alpo) 330 (14,3)

Gramaccioni B. (Halley Thunder Matelica) 330 (13,8)

Katshitshi K. (W.APU Delser Crich Udine) 328 (13,1)

Zanetti S. (Solmec Rhodigium Basket) 319 (12,8)

Sorrentino G. (ARAN Cucine Panthers Roseto) 313 (13)

Schwienbacher L. (Alperia Basket Club Bolzano) 312 (12,5)

D'Angelo C. (Martina Treviso) 299 (14,2)

Nori A. (Ecodem Alpo) 293 (11,7)

Sammartini G. (Futurosa Trieste iVision) 292 (11,7)

Parmesani F. (Ecodem Alpo) 290 (11,6)

Bacchini C. (W.APU Delser Crich Udine) 287 (11,5)

Poggio A. (Halley Thunder Matelica) 283 (11,3)

Obouh Fegue A. (ARAN Cucine Panthers Roseto) 280 (14)

Rosset M. (Futurosa Trieste iVision) 279 (17,4)