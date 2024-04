A2 Girone B - Cinque prestazioni da segnalare della ventiseiesima giornata

L’ultima giornata di regular season del Girone B ha reso definitivo il posizionamento delle otto squadre qualificate in vista dei playoff, che avranno il via sabato 27 aprile. In cima alla classifica non ci sono state sorprese: il primo posto di APU Delser Crich Udine era già stato confermato da diverso tempo, mentre Ecodem Alpo si è presa il secondo su ARAN Cucine Panthers Roseto, grazie agli scontri diretti a favore. La squadra abruzzese ha perso l’occasione di agganciare il secondo posto a causa della sconfitta interna patita per mano di Velcofin Interlocks Vicenza: per quest’ultima però la vittoria non è stata sufficiente a evitare i playout, infatti il successo di Pallacanestro Femminile Umbertide ha condannato le venete al decimo posto. Nelle zone centrali della classifica Halley Thunder Matelica, Martina Treviso e Posaclima Ponzano hanno mantenuto i rispettivi quarto, quinto e sesto posto grazie ai successi dell’ultima giornata, mentre la sconfitta di Futurosa iVision Trieste ha costretto la squadra friulana al settimo posto, e dunque a una complicata sfida contro CLV-Limonta Costa Masnaga. L’ultima partecipante ai playoff sarà Alperia Basket Club Bolzano, mentre in fondo alla classifica – nonostante i miglioramenti nell’ultima parte di stagione – Wave Thermal Abano Terme è stata condannata alla retrocessione, visto lo scontro diretto sfavorevole contro Pallacanestro Vigarano.



La sconfitta della formazione veneta è stata figlia soprattutto dell’ottima prestazione di Lydie Katshitshi, che ha chiuso il match con 24 punti e ben 19 rimbalzi. All’ultima giornata di regular season disponibile la lunga di Udine ha trovato la sua miglior prestazione in campionato: in termini di numeri quest’anno ha infatti fatto meglio in entrambe le voci solo nella finale di Coppa Italia (29/21), mentre per trovare un numero tanto alto di rimbalzi catturati bisogna tornare addirittura alla stagione 2019/2020, quando ne aveva raccolti 22 nel match contro Carugate con la maglia di Moncalieri. È la prima volta in stagione che Katshitshi va in doppia cifra nei rimbalzi offensivi (10), nonché la quinta in cui i rimbalzi offensivi superano quelli difensivi. È stata la terza volta in stagione in cui ha tirato almeno dieci tiri liberi (12) e per la prima volta ne ha segnati dieci: le percentuali realizzative della numero 11 sono state ottime, infatti ha chiuso con il 63% dal campo (7/11) senza mai tirare da oltre l’arco, e l’83% dalla lunetta. Il dato dei liberi è strettamente collegato a quello dei falli subiti: con 8 totali Katshitshi ha trovato il suo season high anche qui ed è stata la giocatrice che ne ha subiti di più di tutta la sua squadra. Tutti questi dati positivi hanno fatto sì che la partita di sabato sia quella in cui Katshitshi ha ottenuto la valutazione più alta in campionato, con 40.



Un’altra doppia doppia molto interessante di questa giornata è stata quella di Iva Belosevic, che ha contribuito alla vittoria di Velcofin Interlocks Vicenza su ARAN Cucine Panthers Roseto grazie a una prestazione da 21 punti, 14 rimbalzi e 4 assist. Per la numero tre si tratta della settima doppia doppia stagionale, ma all’ultima giornata disponibile ha trovato il season high sia nei punti che nei rimbalzi: prima di sabato il massimo della giocatrice croata per punti erano infatti stati i 20 contro Vigarano e il massimo nei rimbalzi i 13 contro Ponzano e Matelica. Questi dati hanno fatto sì che Belosevic abbia ottenuto la valutazione più alta della sua stagione, con 31, che rappresenta anche il secondo dato più alto da quando è in Italia: lo scorso anno infatti, con la maglia di Carugate, Belosevic aveva ottenuto un 32 nel match contro Treviso. Anche i 4 assist sono un dato da non sottovalutare, infatti solo nel match contro Ancona era riuscita a smazzarne di più, con 5. Nonostante la vittoria di sabato sia stata vana, Belosevic ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nell’alzare il livello nei match più importanti della sua squadra. Quasi tutte le prestazioni migliori della giocatrice croata quest’anno sono infatti arrivate con dirette rivali di Vicenza (18+11 contro Ancona, 20 contro Vigarano, 16+11 contro Rovigo) e questo potrebbe essere un fattore decisivo per la formazione veneta in vista dei playout.



A rovinare la festa di Vicenza è stata Pallacanestro Femminile Umbertide, che ha vinto il suo match contro Futurosa iVision Trieste grazie all’ottima prova di Marissa Pangalos, autrice di 25 punti, con anche 5 rimbalzi. In termini di punti, Pangalos ha eguagliato il suo massimo stagionale, già toccato contro Vigarano, ma il match di sabato è stato il migliore della sua stagione da oltre l’arco. Pangalos ha infatti mandato a bersaglio ben quattro triple: lo aveva già fatto nel match contro Roseto, ma in quella partita della diciassettesima giornata aveva tentato otto tiri, mentre stavolta ne ha provati cinque, sbagliandone dunque uno solo. Per la terza volta consecutiva – nonché sesta in stagione su tredici match giocati – Pangalos ha tirato con il 100% ai liberi e in questa giornata lo ha fatto tentando ben 9 tiri. Il 30 di valutazione (massimo stagionale) e il +21 di +/- sono stati i più alti della squadra, che con questa importante vittoria si è garantita la matematica salvezza senza passare dai playout. Pangalos è stata una delle chiavi della svolta stagionale di Umbertide: prima del suo rientro la formazione umbra era 4-9, dal suo rientro in poi 8-5, con Umbertide che ha vinto sette delle ultime otto partite di stagione regolare.



Subito sopra Umbertide, chi si è guadagnata l’ultimo posto disponibile per i playoff è stata Alperia Basket Club Bolzano, che ha si è portata a casa la vittoria contro Solmec Rovigo grazie anche a una buona prova di Elena Vella. La numero 15 ha chiuso con 15 punti e 7 rimbalzi, a cui ha aggiunto anche due assist e due palle recuperate. Vella è tornata in doppia cifra dopo quattro partite e ha trovato la sua quarta miglior prestazione stagionale, dopo i 19 punti segnati contro Alpo e Treviso e i 18 di Matelica. Per Vella è stata un’ottima serata al tiro da due punti, infatti ha chiuso con 4/6 e ancora una volta ha trovato questi numeri restando sul parquet per meno di trenta minuti. Nelle ultime nove partite infatti la numero 15 non è mai andata oltre i 29 minuti in campo, ma nonostante questo ha trovato tre delle sue quattro migliori prestazioni in questa striscia di nove match, a dimostrazione di come il suo apporto sia stato fondamentale per la conquista dei playoff da parte di Bolzano.



In chiusura, impossibile non menzionare la prestazione di Camila Kirschenbaum, che nella vittoria di Posaclima Ponzano contro Pallacanestro Vigarano ha chiuso con 20 punti e cinque rimbalzi, certificando la sua crescita nel finale di questa stagione. I 20 punti hanno infatti rappresentato il season high per la numero 5, che ha trovato una prestazione eccezionale al tiro da tre punti: la giocatrice di Montevideo ha chiuso con 6/7 da oltre l’arco, dato mai toccato nella sua carriera italiana. L’86% rappresenta la sua percentuale stagionale più alta nelle triple, se si esclude il 100% raggiunto contro Ancona in cui però aveva tirato due sole volte. Per Kirschenbaum si tratta della sesta doppia cifra consecutiva e il 18 di valutazione è il suo secondo miglior dato stagionale, dopo il 20 ottenuto nel match contro Roseto.

A2 Femminile – Girone B

13^ Giornata di Ritorno

RISULTATI:



20/04/2024

ARAN Cucine Panthers Roseto - Velcofin Interlocks Vicenza 59 - 69

Ecodem Alpo - Martina Treviso 61 - 68

Pallacanestro Vigarano - Posaclima Ponzano 56 - 80

Wave Thermal Abano Terme - W.APU Delser Crich Udine 70 - 81

Alperia Basket Club Bolzano - Solmec Rhodigium Basket 63 - 55

PF Umbertide - Futurosa Trieste iVision 69 - 63

Halley Thunder Matelica - Basket Girls Ancona 69 - 52







CLASSIFICA:

W.APU Delser Crich Udine 48, Ecodem Alpo 38, ARAN Cucine Panthers Roseto 38, Halley Thunder Matelica 34, Martina Treviso 32, Posaclima Ponzano 30, Futurosa Trieste iVision 30, Alperia Basket Club Bolzano 26, PF Umbertide 24, Velcofin Interlocks Vicenza 22, Solmec Rhodigium Basket 14, Basket Girls Ancona 12, Pallacanestro Vigarano 8, Wave Thermal Abano Terme 8

CLASSIFICA MARCATRICI:

Siciliano A. (Pallacanestro Vigarano) 593 (24,7)

Miccoli C. (Futurosa Trieste iVision) 399 (15,3)

Degiovanni E. (Wave Thermal Abano Terme) 391 (15)

Kotnis A. (Alperia Basket Club Bolzano) 367 (14,1)

Cutrupi A. (Pallacanestro Vigarano) 358 (13,8)

Baldi B. (PF Umbertide) 355 (13,7)

Katshitshi K. (W.APU Delser Crich Udine) 352 (13,5)

Turel A. (Ecodem Alpo) 342 (14,2)

Gramaccioni B. (Halley Thunder Matelica) 342 (13,7)

Zanetti S. (Solmec Rhodigium Basket) 334 (12,8)

Sorrentino G. (ARAN Cucine Panthers Roseto) 326 (13)

Schwienbacher L. (Alperia Basket Club Bolzano) 325 (12,5)

D'Angelo C. (Martina Treviso) 319 (14,5)

Sammartini G. (Futurosa Trieste iVision) 311 (12)

Nori A. (Ecodem Alpo) 301 (11,6)

Parmesani F. (Ecodem Alpo) 301 (11,6)

Obouh Fegue A. (ARAN Cucine Panthers Roseto) 300 (14,3)

Bacchini C. (W.APU Delser Crich Udine) 299 (11,5)

Poggio A. (Halley Thunder Matelica) 297 (11,4)

Missanelli L. (Alperia Basket Club Bolzano) 284 (14,9)