A2 Girone A - Cinque prestazioni da segnalare della ventiseiesima giornata

Il quadro dei playoff si è delineato nell’ultima giornata anche nel Girone A, dove comunque non ci sono state sorprese rispetto alle aspettative. Il terzetto di testa è stato confermato, con Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno che, nonostante la vittoria, non ha potuto agganciare il secondo posto di CLV-Limonta Costa Masnaga a causa degli scontri diretti a sfavore. Logiman Broni, nonostante la sconfitta, ha confermato il suo quinto posto dietro San Giorgio MantovAgricoltura e lo stesso hanno fatto Techfind San Salvatore Selargius e l’USE Rosa Scotti Empoli, che si sono guadagnate il sesto e il settimo posto. L’ultimo pass disponibile è stato preso, come già noto, da Cestistica Spezzina, che con la sconfitta ha però perso la possibilità di agganciare Empoli. Anche in zona playout non ci sono stati cambiamenti, infatti sia Dimensione Bagno Carugate che Tecnoengineering Moncalieri hanno ottenuto i due punti e questo ha mantenuto invariato il posizionamento delle due squadre in vista dei playout, con la formazione lombarda che si è presa il dodicesimo posto e quella piemontese il tredicesimo.



La vittoria di Moncalieri è stata però tra le più sorprendenti di giornata, perché è arrivata contro una squadra di fascia più alta come Logiman Broni. Tijana Mitreva è stata decisiva con la sua prestazione, infatti ha chiuso con 15 punti e 3 assist, trascinando le lunette alla vittoria. Per la numero dieci si tratta della quarta doppia cifra nelle ultime cinque partite, nonché della quinta miglior prestazione stagionale in termini di punti. Per la seconda volta consecutiva, inoltre, la giocatrice macedone ha chiuso con tre triple mandate a bersaglio, stavolta però tentandone solo cinque rispetto alle sette della scorsa giornata. Mitreva è rimasta in campo solo 24 minuti, ma è comunque riuscita a trovare la sua quarta miglior prestazione stagionale in termini di valutazione con 10. La classe 2001 ha giocato una stagione positiva, andando a referto in tutte le partite giocate e per Moncalieri la sua presenza sarà fondamentale per provare a guadagnarsi la salvezza attraverso i playout.



Subito sopra Moncalieri c’è appunto Dimensione Bagno Carugate, che ha trovato i due punti contro la Stella Azzurra Roma grazie all’ottima prova di Ludovica Albanelli. La numero 10 delle lombarde ha chiuso con 17 punti e 2 rimbalzi, restando però in campo per soli 19 minuti. Albanelli ha giocato un’ottima partita al tiro, chiudendo con un perfetto 4/4 da due punti e realizzando ben tre triple, su un totale di sette tentate. Da quando ha esordito con la maglia di Carugate, ovvero dal 16 febbraio, Albanelli è andata nove volte in doppia cifra e quella di ieri è stata la sua terza miglior prestazione con la maglia delle lombarde: ne aveva segnati 25 nel match di andata contro la Stella Azzurra Roma e 23 nel match contro San Giorgio MantovAgricoltura. Negli altri casi era stato il tiro da tre punti a farla da padrone, mentre stavolta è stata decisiva la sua precisione da dentro l’area: solo in un’altra occasione Albanelli aveva tirato con il 100% da due punti, ovvero nel match della prima giornata tra la sua ex squadra Basket Girls Ancona e Wave Thermal Abano Terme.



Guardando invece al lato opposto della classifica, la vittoria di Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno è arrivata grazie all’ottima prestazione di Milena Mioni. La numero 10 ha chiuso con una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi, uscendo dalla panchina e restando in campo solo 22 minuti. La prova di Mioni è stata la migliore di una giocatrice in uscita dalla panchina in questa giornata e ha rappresentato anche la prima doppia doppia stagionale per la classe 2001. Nel match contro Derthona Mioni aveva infatti raccolto più rimbalzi (12), ma aveva segnato solo sei punti, mentre stavolta ha trovato il suo massimo stagionale nei punti segnati con 20. Per Mioni si tratta della quinta doppia cifra nelle ultime sette partite, ma l’aspetto più importante è che si tratta anche del suo career high. Mioni ha infatti migliorato quello che era il suo massimo in carriera di 19, ottenuto nel match contro Logiman Broni a gennaio: questa è stata l’annata della consacrazione per Mioni, che dalla panchina è stata e sarà una risorsa importante per la stagione di San Giovanni Valdarno. Anche per valutazione (26) la numero 10 ha raggiunto il suo massimo stagionale, anche perché ha tirato con delle ottime percentuali: 61% dal campo, 58% da due e 100% da tre, con una sola tripla tentata.



Subito dietro San Giovanni Valdarno c’è San Giorgio MantovAgricoltura, che ha di nuovo vinto lontano dalle mura amiche grazie all’ennesima gran giornata di Marida Orazzo. La numero 44 ha chiuso con 20 punti, 3 rimbalzi e 2 assist, restando in campo solo 28 minuti e risultando la top scorer della sua squadra e del match. Per Orazzo si tratta del quinto ventello stagionale, nonché il secondo delle ultime quattro partite, anche se delle quattro quella di ieri è stata la partita con la valutazione più bassa, complice il fatto che negli altri match aveva fatto meglio a rimbalzo. Nelle percentuali Orazzo è stata quasi perfetta in quest’ultima giornata: da tre non ha sbagliato nessuno dei tre tiri tentati, mentre da due ha tirato con il 71% (5/7), chiudendo con un complessivo 80% dal campo. Orazzo in questa regular season non è andata in doppia cifra solo in tre occasioni, risultando una delle giocatrici più dominanti del campionato e uno dei fattori chiave in vista della postseason di Mantova.



In conclusione, l’ultima prestazione da segnalare è stata quella di Beatriz Villarruel, che nella vittoria dell’USE Rosa Scotti Empoli su Basket Roma ha chiuso con ben 18 punti, restando in campo solo 22 minuti. Per Villarruel si tratta della seconda miglior prestazione stagionale, dopo i 20 punti segnati nel girone di andata contro La Spezia. Inoltre, per Villarruel, quella di ieri è stata la miglior prestazione stagionale in termini di triple realizzate, infatti la giocatrice argentina ne ha mandate a bersaglio tre, dato che non aveva mai raggiunto in questo 2023/2024. Tutte e tre le triple sono arrivate nel secondo quarto, quando di fatto Empoli ha ipotecato la partita grazie a un parziale di 24-6, a cui la classe 1994 ha dunque contribuito quasi per metà. Inoltre, dopo la prova di Mioni, quella di Villarruel è stata la migliore per una giocatrice in uscita dalla panchina.

A2 Femminile – Girone A

13^ Giornata di Ritorno

RISULTATI:



21/04/2024

Torino Teen Basket - San Giorgio MantovAgricoltura 52 - 67

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno - Cestistica Spezzina 74 - 55

CLV-Limonta Costa Masnaga - Autosped BCC Derthona Basket 49 - 74

Basket Foxes Giussano - Techfind San Salvatore Selargius 48 - 57

Stella Azzurra Roma - Dimensione Bagno Carugate 58 - 73

USE Rosa Scotti Empoli - Basket Roma 78 - 45

Tecnoengineering Moncalieri - Logiman Broni 56 - 45





CLASSIFICA:

Autosped BCC Derthona Basket 48, CLV-Limonta Costa Masnaga 42, Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 42, San Giorgio MantovAgricoltura 36, Logiman Broni 32, Techfind San Salvatore Selargius 30, USE Rosa Scotti Empoli 28, Cestistica Spezzina 26, Basket Foxes Giussano 22, Torino Teen Basket 22, Basket Roma 12, Dimensione Bagno Carugate 10, Tecnoengineering Moncalieri 10, Stella Azzurra Roma 4

CLASSIFICA MARCATRICI:

Attura B. (Autosped BCC Derthona Basket) 418 (16,1)

Favre L. (Cestistica Spezzina) 408 (15,7)

Niedzwiedzka K. (Basket Foxes Giussano) 369 (15,4)

Orazzo M. (San Giorgio MantovAgricoltura) 363 (14)

Colli C. (Torino Teen Basket) 351 (14)

Ceccarelli S. (Techfind San Salvatore Selargius) 333 (12,8)

Nasraoui M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 332 (15,8)

Rulli G. (Dimensione Bagno Carugate) 326 (13,6)

Moroni G. (Logiman Broni) 312 (12)

Rossini M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 310 (11,9)

Allievi V. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 304 (11,7)

Templari E. (Cestistica Spezzina) 286 (11)

Fantini M. (Basket Roma) 285 (11,4)

Colognesi S. (Cestistica Spezzina) 282 (10,8)

Castellani A. (USE Rosa Scotti Empoli) 280 (10,8)

Aghilarre B. (Basket Roma) 271 (10,8)

El Habbab M. (Techfind San Salvatore Selargius) 264 (10,2)

Giangrasso S. (Torino Teen Basket) 262 (10,9)

Stoichkova K. (USE Rosa Scotti Empoli) 262 (10,1)

Gatti V. (Basket Foxes Giussano) 260 (10,4)