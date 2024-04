Techfind Serie A1 verso i Playoff, ultimo turno decisivo. Le interviste in "mixed zone"

L'Umana Reyer Venezia si prende il primo posto con la netta vittoria su quella che sarà il prossimo avversario Playoff, l'Oxygen Roma Basket, per 79-55 (Shepard 25; Kalu 19). Francesca Pan per Venezia: "Abbiamo giocato una gran partita solida, facendo quello che dovevamo fare. Dedichiamo questa vittoria a Lorela Cubaj, che si è fatta male, sono felice della risposta della squadra a questa sfortuna". Ezinne Kalu per Roma: "Venezia è una grande squadra, da titolo. Noi abbiamo cercato di metterci energia, adesso arrivano i Playoff: proprio contro Venezia, adesso pensaremo a riposarci in questi giorni e poi tornare da inizio settimana in palestra pronte a dare il massimo per i Playoff"

La lotta per il quarto posto va a favore de La Molisana Magnolia Campobasso, nonostante la sconfitta 60-59 sul campo della Virtus Segafredo Bologna terza in classifica (Dojkic 13; Dedic 13). Bologna che sfiderà Ragusa, a commentare è Alessandra Orsili: "La partita di questa sera è stata come ce la aspettavamo, con ritmi alti e loro molto aggressive su tutti i palloni. Per quanto riguarda i playoff siamo pronte ed emozionate, li stiamo aspettando da un po’. Giocheremo i quarti di finali contro Ragusa che ci ha messo molto in difficoltà, ma i molti incontri disputati ci aiuteranno a capire qual è il metodo giusto per vincere". Contenta Martina Kacerik, per il raggiungimento del quarto posto e la prestazione: "Sarebbe stato bellissimo vincere, ma abbiamo fatto una gran partita rimanendo sempre lì, forse ci sono costati due minuti di blackout. Giocarsela con una squadra contro Bologna è un buon risultato, ed è stato importantissimo perdere solo di uno riuscendo ad arrivare quarte".

Contro Campobasso si scontrerà l'Allianz Geas, che soffre ma vince all'overtime 61-64 contro RMB Brixia Basket (Garrick 18; Wadoux, Begic 11), già sicura del decimo posto e pronta al...derby lombardo col Sanga (su questo accoppiamento torneremo a breve). Valeria Trucco commenta per Geas: "Anche nelle difficoltà, siamo riuscite a rimanere salde sulla partita. Si tratta di una piccola parte di ciò che sappiamo fare e che ci porteremo dietro nei Playoff. Le squadre ormai sembrano aver letto il nostro gioco, incentrato sul post-up per Moore, che fa fatica qualora le percentuali da fuori vengano meno: dobbiamo lavorare sul migliorare le percentuali al tiro per esser più efficaci in attacco". Elisabetta Tassinari in sala stampa per Brixia: "Peccato aver perso quest'occasione di finire bene la regular season, era importante per noi. Abbiamo fatto una prestazione ottima, di cuore, molto compatta, purtroppo l'hanno decisa gli episodi ma usciamo da questa gara a testa alta".

Il posto Playoff al settimo piazzamento in griglia se lo prende l'Alama San Martino di Lupari, che batte 78-73 la Dinamo Banco di Sardegna Sassari (Soule 17; Carangelo 24). Raggiante Raelin D'Alie in casa San Martino: "Per me è stata una vittoria di squadra in cui tutte ci hanno messo qualcosa, incluso il tifo, è un risultato importante per noi e tutta la famiglia delle Lupe. Oggi era una gara difficile emotivamente da gestire, ma siamo rimaste concentrate con grande energia, cuore e testa. Ci meritavamo di andare ai Playoff per tutto quello che abbiamo fatto quest'anno". Nono posto e salvezza diretta per le sassaresi, per cui parla Anna Togliani: "Anche noi ci meritavamo i Playoff, per i due punti lasciati a Roma e per il doppio impegno, ma sapevamo che sarebbe stato difficilissimo qua, ed è stata così. La nostra annata è stata dura, un roster corto con tanti impegni, però ciò non infierisce sulla partita di oggi, dove l'adrenalina colma il gap di energie: oggi abbiamo dato tutto".

San Martino sfiderà il Famila Wuber Schio che fatica un po' ma batte il Repower Sanga Milano sul campo meneghino per 72-87 (Toffali 24; Juhasz 21). Martina Bestagno per Schio: "La partita è stata più tirata del previsto, forse abbiamo subito dei carichi di lavoro importanti in questo mese, ma è anche vero che abbiamo messo carburante in vista dei Playoff. Incrociamo le dita". Le dichiarazioni di Angelina Turmel per Milano: "Questa partita ha dimostrato che siamo pronte per i Playout, che saranno un nuovo campionato. Ci prepariamo per questa partita, questa serie, la gara di oggi è stata ottima per prepararci per i Playout, contro una grande squadra, penso che siamo pronte, affronteremo le partite col coltello tra i denti".

Il ribaltone del turno è la vittoria dell'O.ME.P.S. Battipaglia che ridisegna i Playout e ridireziona le campane verso lo scontro con l'E-Work Faenza. Contro una Ragusa già certa di posizione Playoff, arriva il 91-87 al doppio overtime (Ferrari 22; Chidom 30). Raffaella Potolicchioper le campane: "Siamo felici di questa vittoria sapevamo l'importanza della partita. Siamo entrate in campo concentrate, sapevamo di dover fare qualcosa in più per vincere. Ora ci aspetta Faenza, siamo concentrate verso il nostro obiettivo, lavoreremo già da martedì per arrivare pronte all'appuntamento Playout". Il commento di Maria Miccoli in casa Ragusa: "Sapevamo che sarebbe stata difficile, Battipaglia aveva forse più voglia perchè per loro il risultato contava di più per la classifica. Abbiamo fatto troppi errori, adesso dobbiamo andare avanti e concentrarci in vista dei Playoff. Bologna? Sarà difficile, però daremo l'anima per provare a vincere la serie".