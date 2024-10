Techfind Serie A2, Girone B - Ragusa si impone nettamente su Civitanova Marche

Successo della Passalacqua Ragusa, che batte 101-55 la Bagalier FE.BA. Civitanova. Partita già in ghiaccio dopo 20 minuti (56-27), in cui le siciliane tirano con alte percentuali sia dal campo che da tre punti e controllano la lotta a rimbalzo. La top scorer è ancora Siciliano, che realizza 21 punti in poco più di 21 minuti di impiego. In doppia cifra anche Consolini con 16 e Kozakova con 14 punti, per Civitanova le migliori sono Perini (13 e 6 rimbalzi) e Bocola (12+7).

A2 Femminile – Girone B

3^ Giornata di Andata



RISULTATI:



19/10/2024

Velcofin Interlocks Vicenza - Pallacanestro Vigarano 80 - 54

Futurosa iVision Trieste - Halley Thunder Matelica 60 - 67

Basket Girls Ancona - Alperia Basket Club Bolzano 51 - 82

W.APU Delser Crich Udine - ARAN Cucine Panthers Roseto 72 - 63

San Giorgio MantovAgricoltura - PF Umbertide 69 - 52

Martina Treviso - Solmec Rhodigium Basket 70 - 51



20/10/2024

Passalacqua Ragusa - Bagalier FE.BA Civitanova 101-55



CLASSIFICA:

San Giorgio MantovAgricoltura 6, W.APU Delser Crich Udine 6, Velcofin Interlocks Vicenza 4, Halley Thunder Matelica 4, Futurosa iVision Trieste 4, Martina Treviso 4, PF Umbertide 4, Passalacqua Ragusa 3, Alperia Basket Club Bolzano 2, Basket Girls Ancona 2, ARAN Cucine Panthers Roseto 0, Pallacanestro Vigarano 0, Solmec Rhodigium Basket 0, Bagalier FE.BA Civitanova 0



Velcofin Interlocks Vicenza - Pallacanestro Vigarano 80 - 54 (25-10, 39-26, 68-34, 80-54)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cecili* 5 (2/4, 0/1), Nespoli 2 (1/3, 0/2), Tarkovicova* 20 (6/8, 2/5), Tava* 9 (3/6, 1/2), Pellegrini 9 (3/6, 1/6), Assentato* 13 (3/6, 2/5), Mattera* 10 (1/4 da 2), Pavoni, Valente, Mutterle 2 (0/1, 0/1), Vitari 10 (5/5, 0/3)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 24/43 - Tiri da 3: 6/25 - Tiri Liberi: 14/17 - Rimbalzi: 46 16+30 (Mattera 11) - Assist: 19 (Assentato 4) - Palle Recuperate: 8 (Cecili 2) - Palle Perse: 11 (Mattera 3)

PALLACANESTRO VIGARANO: Iannello 2 (1/1, 0/1), Tintori* 3 (1/4 da 3), Paz* 5 (1/5, 0/2), Moretti, Valensin* 17 (5/6, 1/3), Zangara 1 (0/2 da 2), Cutrupi* 11 (4/13 da 2), Grassia* 8 (1/4, 2/5), Patriarca, Rizzo 3 (1/1 da 3), Armillotta 2 (1/2, 0/2), Pepe 2 (1/2, 0/1)

Allenatore: Grilli C.

Tiri da 2: 14/36 - Tiri da 3: 5/20 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 33 9+24 (Cutrupi 12) - Assist: 9 (Pepe 3) - Palle Recuperate: 7 (Valensin 2) - Palle Perse: 16 (Squadra 3)

Arbitri: Faro S., Marcelli L.



Futurosa iVision Trieste - Halley Thunder Matelica 60 - 67 (19-16, 34-29, 47-53, 60-67)

FUTUROSA IVISION TRIESTE: Stavrov 13 (6/10, 0/4), Ravalico NE, Mosetti* 11 (2/5, 2/7), Miccoli C.* 11 (5/16, 0/1), Mueller* 4 (0/1, 1/2), Srot 6 (3/5, 0/2), Bazzara, Sammartini* 9 (3/4, 1/4), Lombardi* 6 (0/1, 2/4), Messina NE

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 19/42 - Tiri da 3: 6/24 - Tiri Liberi: 4/10 - Rimbalzi: 38 9+29 (Miccoli 13) - Assist: 4 (Mosetti 2) - Palle Recuperate: 5 (Mosetti 3) - Palle Perse: 9 (Mosetti 4)

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash*, Cabrini* 11 (3/9, 1/3), Patanè 5 (1/5, 1/2), Celani, Gramaccioni* 15 (4/5, 2/5), Gonzalez 6 (2/5, 0/5), Zamparini, Poggio* 14 (7/11, 0/2), Bonvecchio* 8 (3/5, 0/1), Andreanelli NE, Sanchez 8 (0/1, 2/5), Catarozzo

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 20/42 - Tiri da 3: 6/26 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 51 15+36 (Gramaccioni 9) - Assist: 4 (Shash 1) - Palle Recuperate: 6 (Gramaccioni 4) - Palle Perse: 9 (Gonzalez 2)

Arbitri: Gallo S., De Rico M.



Basket Girls Ancona - Alperia Basket Club Bolzano 51 - 82 (19-20, 30-36, 37-62, 51-82)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 9 (1/4, 2/3), Marassi, Streri* 6 (1/5, 0/4), Pelizzari 2 (0/3, 0/1), Manizza, Giangrasso* 7 (1/6, 1/4), Cotellessa, Mandolesi, Barbakadze* 14 (7/11, 0/1), Maroglio*, Garcia Leon 13 (3/3, 1/1)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 13/33 - Tiri da 3: 4/19 - Tiri Liberi: 13/18 - Rimbalzi: 32 8+24 (Garcia Leon 7) - Assist: 3 (Maroglio 2) - Palle Recuperate: 6 (Pelizzari 2) - Palle Perse: 19 (Maroglio 6) - Cinque Falli: Pierdicca, Pelizzari, Maroglio

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Mazzucco, Schwienbacher* 9 (1/4, 1/3), Favaretto* 13 (5/7, 1/2), Malintoppi 8 (2/4, 0/2), Stefanczyk* 18 (5/8, 2/3), Gualtieri 2 (1/1, 0/1), Manzotti* 11 (3/5, 1/4), Vaitekunaite* 21 (5/11, 2/9), Bonato, Zaman, Kob

Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 22/41 - Tiri da 3: 7/25 - Tiri Liberi: 17/21 - Rimbalzi: 41 13+28 (Stefanczyk 8) - Assist: 8 (Schwienbacher 3) - Palle Recuperate: 13 (Favaretto 4) - Palle Perse: 10 (Malintoppi 3)

Arbitri: Tommasi E., Fornaro A.





W.APU Delser Crich Udine - ARAN Cucine Panthers Roseto 72 - 63 (25-16, 34-32, 47-52, 72-63)

W.APU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 13 (1/4, 1/2), Ronchi* 14 (5/7, 1/7), Penna NE, Sasso, Bacchini NE, Gianolla* 10 (4/10, 0/1), Milani* 9 (3/4, 1/3), Cancelli, Bianchi, Gregori 10 (2/3, 2/3), Obouh Fegue* 16 (6/13, 0/1)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 21/42 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 15/21 - Rimbalzi: 40 6+34 (Gianolla 13) - Assist: 9 (Bovenzi 4) - Palle Recuperate: 7 (Bovenzi 3) - Palle Perse: 12 (Obouh Fegue 4)

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Marzulli, Kraujunaite* 5 (1/6, 1/2), Lucantoni 2 (0/2 da 2), Sorrentino 9 (3/9, 0/2), Caloro* 5 (1/4, 1/5), Espedale* 20 (4/7, 4/8), Lizzi 4 (2/4, 0/2), Falgiatore NE, Bardaré, Sakeviciute* 12 (3/7, 1/3), Coser* 6 (1/3, 1/2)

Allenatore: Righi S.

Tiri da 2: 15/44 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 9/14 - Rimbalzi: 43 13+30 (Lucantoni 8) - Assist: 10 (Coser 3) - Palle Recuperate: 6 (Sorrentino 2) - Palle Perse: 10 (Kraujunaite 2)

Arbitri: Foschini M., Alessi N.



San Giorgio MantovAgricoltura - PF Umbertide 69 - 52 (13-10, 31-25, 56-39, 69-52)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 7 (1/3, 1/2), Llorente* 8 (4/7 da 2), Fiorotto 9 (3/5, 0/1), Cerani NE, Veghini NE, Fusari* 16 (4/5, 2/6), Cremona 4 (1/3, 0/2), Pecchini NE, Ramò 5 (1/2, 1/2), Cavazzuti* 2 (0/2, 0/1), Ndiaye NE, Orazzo* 18 (4/7, 2/3)

Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 18/34 - Tiri da 3: 6/17 - Tiri Liberi: 15/17 - Rimbalzi: 40 10+30 (Fiorotto 12) - Assist: 12 (Fietta 4) - Palle Recuperate: 6 (Fusari 2) - Palle Perse: 17 (Squadra 3)

PF UMBERTIDE: Del Sole* 8 (2/5, 1/1), Kasapi 7 (0/2, 2/4), Tempia 3 (1/2 da 3), Bartolini* 5 (1/3 da 3), Gianangeli* 2 (1/5 da 2), Paolocci 2 (1/1, 0/1), Schena* 5 (2/5, 0/1), Baldi* 15 (6/14, 1/2), Milani 3 (0/2, 1/3), Offor 2 (1/2, 0/1)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 13/36 - Tiri da 3: 7/18 - Tiri Liberi: 5/11 - Rimbalzi: 23 5+18 (Baldi 5) - Assist: 11 (Kasapi 3) - Palle Recuperate: 4 (Baldi 2) - Palle Perse: 12 (Del Sole 3)

Arbitri: Rinaldi T., Frosolini I.



Martina Treviso - Solmec Rhodigium Basket 70 - 51 (18-11, 37-22, 55-38, 70-51)

MARTINA TREVISO: Vespignani* 6 (1/3, 1/1), Peresson* 19 (1/4, 5/7), Stawicka* 15 (5/5, 1/4), Lazzari, Aghilarre 5 (2/2, 0/1), Chukwu 2 (1/1 da 2), Da Pozzo 5 (2/3, 0/1), Egwoh Ashley* 10 (5/12 da 2), Aijanen* 8 (1/4, 2/5), Carraro

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 18/34 - Tiri da 3: 9/22 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 33 7+26 (Egwoh 8) - Assist: 11 (Vespignani 2) - Palle Recuperate: 9 (Vespignani 3) - Palle Perse: 13 (Stawicka 4)

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Stoichkova* 8 (1/6, 1/4), Viviani* 8 (3/6, 0/1), Castelli 10 (2/3, 2/6), Battilotti 7 (1/2, 1/2), Tumeo NE, Bonivento* 7 (2/6, 1/2), Leghissa* 6 (3/5 da 2), Garofalo*, Novati, Atanasovska, Zuccon 5 (1/1, 0/1)

Allenatore: Pegoraro M.

Tiri da 2: 13/31 - Tiri da 3: 5/18 - Tiri Liberi: 10/12 - Rimbalzi: 28 5+23 (Leghissa 10) - Assist: 1 (Battilotti 1) - Palle Recuperate: 4 (Viviani 2) - Palle Perse: 14 (Stoichkova 3)

Arbitri: Cieri A., Forconi M.



Passalacqua Ragusa - Bagalier FE.BA Civitanova 101 - 55 (28-11, 56-27, 80-39, 101-55)

PASSALACQUA RAGUSA: Terrone, Consolini* 16 (4/7, 2/2), Pelka 9 (0/4, 3/4), Salice, Mazza 6 (2/3, 0/1), Tomasoni* 11 (2/6, 1/1), Siciliano* 21 (8/16, 1/3), Kozakova 14 (4/6, 0/1), Narviciute* 6 (2/2 da 2), Olodo 5 (1/2 da 2), Labanca* 13 (4/8 da 2)

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 27/54 - Tiri da 3: 7/12 - Tiri Liberi: 26/35 - Rimbalzi: 46 14+32 (Kozakova 7) - Assist: 21 (Mazza 4) - Palle Recuperate: 15 (Tomasoni 3) - Palle Perse: 12 (Kozakova 3)

BAGALIER FE.BA CIVITANOVA: Streni, Panufnik NE, Sciarretta 9 (2/3, 1/5), Severini 2 (1/1 da 2), Perini* 13 (2/6, 3/4), Mini 7 (3/10, 0/1), Binci* 6 (3/5, 0/3), Contati 2 (1/1 da 2), Bocola* 12 (1/4, 3/4), Jaworska* 4 (2/5 da 2), Pelliccetti*

Allenatore: Melappioni D.

Tiri da 2: 15/38 - Tiri da 3: 7/19 - Tiri Liberi: 4/9 - Rimbalzi: 29 6+23 (Bocola 7) - Assist: 14 (Bocola 5) - Palle Recuperate: 6 (Binci 3) - Palle Perse: 27 (Bocola 5) - Cinque Falli: Sciarretta, Binci

Arbitri: Mariotti D., Marenna A.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Siciliano A. (Passalacqua Ragusa) 60 (20)

Vaitekunaite A. (Alperia Basket Club Bolzano) 58 (19,3)

Orazzo M. (San Giorgio MantovAgricoltura) 52 (17,3)

Miccoli C. (Futurosa iVision Trieste) 47 (15,7)

Consolini C. (Passalacqua Ragusa) 46 (15,3)

Labanca M. (Passalacqua Ragusa) 44 (14,7)

Sammartini G. (Futurosa iVision Trieste) 44 (14,7)

Cabrini A. (Halley Thunder Matelica) 43 (14,3)

Assentato G. (Velcofin Interlocks Vicenza) 42 (14)

Binci S. (Bagalier FE.BA Civitanova) 42 (14)

Obouh Fegue A. (W.APU Delser Crich Udine) 42 (14)

Fusari C. (San Giorgio MantovAgricoltura) 41 (13,7)

Bonvecchio I. (Halley Thunder Matelica) 40 (13,3)

Schwienbacher L. (Alperia Basket Club Bolzano) 40 (13,3)

Peresson A. (Martina Treviso) 38 (12,7)

Barbakadze K. (Basket Girls Ancona) 37 (12,3)

Milani A. (W.APU Delser Crich Udine) 35 (11,7)

Garcia Leon M. (Basket Girls Ancona) 34 (17)

Paz A. (Pallacanestro Vigarano) 34 (11,3)

Bocola G. (Bagalier FE.BA Civitanova) 33 (11)

(Foto Laura Moltisanti)