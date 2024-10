Techfind Serie A2 – All eyes on...Silvia Colognesi e Karolina Stefanczyk

Terzo appuntamento con la rubrica “All eyes on...”, in cui approfondiamo le prestazioni copertina di ogni settimana nella serie cadetta.



GIRONE A – LA DURA LEGGE...DELL'EX

“Dura lex sed lex” e per quanto non lo si voglia accettare, la legge dell'ex colpisce sempre anche a distanza di anni. La trasferta di Costa Masnaga metteva la USE Rosa Scotti Empoli sul banco di prova per mostrare all'intero Girone A di quale pasta fossero fatte le toscane, chiamate al riscatto dopo la sconfitta nel derby con San Giovanni Valdarno. Il match aveva un sapore speciale per Silvia Colognesi, la cui carriera è iniziata proprio con la compagine lombarda, dalle giovanili fino al debutto in Serie A1 nella stagione 2019/20; le gambe però alla classe 2002 non sono tremate, anzi hanno saputo reggere alla perfezione le responsabilità per trascinare le proprie compagne verso la vittoria. Una highlander, ma soprattutto un dominio incontrastato sui due lati del campo: in oltre 36 minuti è arrivata una 'doppia-doppia' terrificante da 25 punti (10/19 al tiro e 3/5 a cronometro fermo) e 20 rimbalzi (7 dei quali catturati nel pitturato avversario), a cui ha aggiunto 2 assist, 1 recupero e 1 stoppata per un totale di 38 alla voce valutazione. Si tratta del massimo in carriera per punti realizzati su singola partita, ritoccando i 21 messi a referto contro Patti tre stagioni fa; tuttavia è la terza prestazione con almeno 20 rimbalzi catturati, il record lo ha stabilito proprio contro Costa Masnaga lo scorso anno prendendone 22, accompagnati da 15 punti. La nativa di Lecco ha registrato la sua trentatreesima 'doppia-doppia' in A2 – la prima in questa stagione –, una statistica folle considerata l'età, ma che non stupisce visto il talento di cui è dotata.



GIRONE B – LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA MAI

È difficile scordare un debutto con i fiocchi, specie quando contribuisce alla prima vittoria stagionale della tua squadra. L'Alperia Basket Club Bolzano non aveva cominciato il proprio cammino nel migliore dei modi, uscendo sconfitta contro Passalacqua Ragusa in trasferta e Velcofin Interlocks Vicenza tra le mura amiche; un avvio differente rispetto a quanto visto lo scorso anno che avrebbe potuto innescare un senso di preoccupazione negli altoatesini. La sorpresa era però dietro l'angolo. Karolina Stefanczyk – ala polacca classe 1999 – si è presentata alla serie cadetta con una prestazione altisonante: 18 punti tirando con il 5/8 da due e il 2/3 da tre, aggiungendo un perfetto 2/2 dalla lunetta; quello visto in campo non è stato solo un mero clinic offensivo, poiché la sua presenza sotto i tabelloni le ha consentito di catturare 8 rimbalzi e subire 5 falli, tutti numeri utili per registrare un 22 di valutazione. Annunciata poco prima del weekend, la nativa di Poznan aveva già cominciato la stagione giocando le qualificazioni di EuroCup Women con la divisa del Cluj-Napoca, chiudendo la propria avventura con 15 punti, 5 assist, 4 recuperi, 3 rimbalzi e 19 di valutazione; un pedigree in campo europeo che si è subito riflettuto sul parquet del Palascherma, in cui ha mostrato grande feeling per il gioco e una versatilità sia nelle vesti di ala piccola sia in quelle di ala forte.