EuroLeague Women – Schio ospita le francesi di Landes, Venezia all'esame USK Praha

Terzo turno di EuroLeague Women alle porte con gli impegni di Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia spalmati tra mercoledì e giovedì sera.



FAMILA WUBER SCHIO – BASKET LANDES

(Mercoledì 23 ottobre, ore 20 – YouTube FIBA)



La squadra allenata da coach Georgios Dikaioulakos è uscita sconfitta per 70-63 dalla trasferta di Miskolc, ma tornerà al PalaRomare per difendere le proprie mura dall'assalto del Basket Landes, compagine francese battuta 81-52 dal Perfumerias Avenida nell'ultimo turno. L'allenatrice Julie Barennes lascerà il ritmo del gioco in mano al tandem composto da Destiny Slocum e Leila Lacan, mentre sotto le plance saranno Sam Fuehring e Mousdandy Djaldi-Tabdi a fare la voce grossa; l'esterna Yohana Ewodo attenderà l'innesco delle compagne per creare situazioni di pericolo a livello offensivo. Dalla panchina, le lunghe giocheranno i minuti più importanti della gara: Sixtine Macquet e Louise Bussiere presidieranno l'area, con quest'ultima che farà valere anche il suo talento da dietro l'arco; Myriam Djekoundade le aiuterà a rifiatare prendendo il loro posto a partita in corso. La playmaker Marie Pardon e la classe 2006 Aby Diallo completeranno le rotazioni per le francesi.



UMANA REYER VENEZIA – ZVVZ USK PRAHA

(Giovedì 24 ottobre, ore 19.30 – YouTube FIBA)



Le ragazze di coach Andrea Mazzon hanno vinto in rimonta per 75-67 contro Valencia e ora hanno la possibilità di fare tre su tre contro l'USK Praha, squadra ceca che ha trovato il primo successo stagionale in Europa superando 82-68 le ungheresi di Gyor. In attesa di ritrovare Brionna Jones e Maite Cazorla nelle migliori condizioni possibili, Natalia Hejkova si affiderà al talento di Maria Conde e all'efficacia di Valeriane Ayayi sui due lati del campo per mettere in difficoltà le rivali. La presenza sotto il ferro di Isabelle Harrison darà filo da torcere alle lunghe avversarie, mentre il tandem di esterne composto da Veronika Vorackova e Tereza Vyoralova sfrutterà la propria abilità nell'accendersi da dietro l'arco. La giocatrice designata per avere più minuti in uscita dalla panchina sarà il centro Emese Hof con Gabriela Andelova a fare da backup nel ruolo di ala piccola; possibile spazio in rotazione anche per Veronika Sipova e per la classe 2005 Mariana Pribylova.