EuroCup Women – La Dinamo Banco di Sardegna Sassari perde lo scontro per il primo posto nel Gruppo I con lo Zaglebie Sosnowiec

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari cade sul proprio parquet, battuta 62-70 dallo Zaglebie Sosnowiec. Le padrone di casa cominciano col piede sull'acceleratore e si affidano alla coppia Taylor-Diallo per scrivere un parziale di 9-3 dopo poco meno di 2' dalla palla a due; le polacche però non vanno per il sottile e ribaltano la situazione con un controparziale di 0-11 sull'asse Soule-Borkowska (21 punti, 8 rimbalzi, 3 stoppate e 2 recuperi), aiutate dalla tripla targata Wnorowska. La bomba di Carangelo rimette Sassari a -2, ne segue un botta e risposta tra Nikitinaite (20 punti, 9 rimbalzi e 5 assist) e Diallo, finché la tripla di Toffolo non porta le isolane sotto di un solo punto; i tiri a cronometro fermo convertiti da Jarzab valgono il 17-20 al termine del primo quarto. Lo Zaglebie apre il secondo periodo con un tiro da dietro l'arco di Pszczolarska, la risposta arriva con il layup di Begic (10 punti e 9 rimbalzi); successivamente Borkowska e Taylor (19 punti e 5 rimbalzi) duellano a distanza mettendo a referto i rispettivi tiri dalla lunetta, poi la “lacrima” della numero 12 della Dinamo Banco di Sardegna forza il coach ospite a chiamare un time-out (23-25). La breve pausa sortisce l'effetto sperato per la squadra di Sosnowiec: Borkowska, Soule (16 punti e 5 rimbalzi) e Nikitinaite spingono indietro la rimonta sarda con un parziale di 2-9, qui è coach Restivo a fermare il gioco per non subire ulteriori danni; l'impeto della compagine polacca però non si ferma e con lo stesso trio di cui sopra scrive il massimo vantaggio nella partita (25-45). Un fallo antisportivo aiuta Sassari ad arrestare l'emorragia con Pastrello (11 punti, 6 rimbalzi, 3 recuperi e 2 stoppate) che converte entrambi i tiri liberi a disposizione, Nikitinaite appoggia nuovamente il +20 per lo Zaglebie, ma sono i tiri a cronometro fermo di Taylor a mandare le squadre negli spogliatoi sul 29-47.



I liberi di Wnorowska e il gioco da tre punti targato Borkowska mettono definitivamente in fuga le ospiti; Begic e Taylor provano ad accendere gli animi, Diallo le segue chiudendo un parziale di 8-2 che sembra dare speranze, ma prima Soule e poi Nikitinaite ristabiliscono le gerarchie nel punteggio (37-60). Le padrone di casa hanno un moto d'orgoglio nel finale di terzo quarto: Taylor, Pastrello e Toffolo scrivono un parziale di 8-0 che mette il punteggio sul 45-60 dopo 30' di gioco. Torna la luce per le ragazze di coach Restivo, questa volta è Begic a proseguire nella rimonta sassarese con il break che sale sul 14-0, finché Borkowska non converte un gioco da tre punti utile per dare ossigeno allo Zaglebie. La stessa numero 11 segna un altro tiro libero, ma Natali si iscrive al tabellino della gara per la Dinamo Banco di Sardegna con una conclusione da dietro l'arco; le ospiti hanno l'ultima fiammata utile per mettere in ghiaccio la partita quando Nikitinaite e Wnorowska segnano i punti del +14 a 90” dal termine (55-69). L'assolo di Pastrello vale il -7, ma c'è troppo poco tempo sul cronometro, così il tiro libero realizzato da Nikitinaite chiude i giochi sul 62-70 finale.