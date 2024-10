EuroLeague Women – Il Famila Wuber Schio supera il Basket Landes e mantiene l'imbattibilità casalinga

Il Famila Wuber Schio regola il Basket Landes 64-60 e rimane imbattuto al PalaRomare. Partenza fulminea delle scledensi con il tandem Laksa-Salaun che confezionano un parziale di 7-0 nei primi 120” di partita, ma le francesi controbattono e pareggiano subito i conti grazie alla coppia formata da Djaldi-Tabdi (19 punti e 8 rimbalzi) e Djekoundade; l'assolo di André (13 punti e 8 rimbalzi) vale il break con cui Schio si riporta in vantaggio, la tripla di Ewodo accorcia prontamente le distanze per Landes, finché le padrone di casa non registrano un altro parziale di 10-0 con i nomi di Laksa (13 punti), Verona (13 punti) e Keys (7 punti, 7 rimbalzi, 6 assist e 3 recuperi) scrivendo il 22-10 di fine primo quarto. Il pull-up jumper di Hruscakova regala il +14 alle 'orange', Djaldi-Tabdi recupera cinque punti alle avversarie mettendosi in proprio e caricandosi la squadra sulle spalle; il layup di André viene annullato dall'appoggio di Geiselsoder (15 punti e 6 rimbalzi), poi Salaun (12 punti e 7 rimbalzi) – in stepback – ristabilisce le gerarchie (30-19). Fuehring rimette le francesi sotto la doppia cifra di svantaggio, ma il duo Salaun-Keys la pensa in maniera differente e porta la gara all'intervallo sul 34-22.



Il secondo tempo si apre con il break di 0-5 sull'asse Pardon-Geiselsoder che viene però reso vano dal 5-0 scritto dalla coppia Verona-Keys; le transalpine si accendono da dietro l'arco e stracciano la retina in rapida successione con Djaldi-Tabdi, Geiselsoder e Slocum spingendo coach Dikaioulakos al time-out (41-36). I canestri di Verona e Laksa restituiscono tre possessi di vantaggio a Schio, dall'altra parte è sempre Geiselsoder ad innescare la rimonta per Landes, ma la tripla della numero 8 italiana e il jumper di André danno il +10 alle padrone di casa; nel finale, il gioco da tre punti di Pardon sposta il punteggio sul 50-43 alla mezz'ora. Hruscakova segna il canestro del +9 e ispira Salaun che ottiene e converte due tiri liberi per la fuga veneta; il botta e risposta tra le rivali coinvolge Geiselsoder, Djekoundade e Fuehring da una parte Salaun, André e Verona dall'altra premiando il Famila Wuber che rimane così ampiamente avanti (64-51). Il canestro di Djaldi-Tabdi apre un parziale di 0-7 a cui partecipano Geiselsoder e Djekoundade, questo porta le francesi a -6 con 40” ancora da giocare; la coach ospite chiama un time-out per rimescolare le carte, da qui però arrivano solo i due punti di Djaldi-Tabdi per il 64-60 con cui si chiudono le ostilità.