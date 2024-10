Techfind Serie A2, Girone A – La sfida tra Spezia e Livorno infiamma il programma della quarta giornata

Parte il solito ricco weekend della serie cadetta con sei delle sette gare del Girone A in programma nella giornata di sabato.



Il pomeriggio si aprirà con Sardegna Marmi Virtus Cagliari contro Tecnoengineering Moncalieri (sabato, ore 16). La compagine isolana cerca riscatto dopo la sconfitta esterna con Livorno e proverà ad ottenerlo di fronte al proprio pubblico, un successo aiuterebbe a pareggiare il conto tra vittorie e sconfitte. Le piemontesi faticano a trovare punti tra le mura amiche come testimoniano le partite con Livorno e Giussano, ma in trasferta si trasformano in una macchina da punti, per questo motivo sarà uscire da Cagliari con due punti in tasca.



Partita di cartello sull'asse Liguria-Toscana quella che coinvolgerà la Cestistica Spezzina e la Jolly ACLI Basket Livorno (sabato, ore 18). Le liguri si stanno dimostrando ciniche in attacco e spietate in difesa dove hanno concessi appena 83 punti combinati a Broni e Benevento nelle ultime due settimane. Le livornesi dal canto loro sembrano non temere concorrenti, viaggiano a vele spiegate, cercando di scalare le gerarchie grazie al lavoro di squadra che le sta premiando con i quattro punti fin ora conquistati.



Si proseguirà con la sfida tra Nuova Icom San Salvatore Selargius e Logiman Broni (sabato, ore 18). La squadra di coach Chimenti ha necessità di sbloccarsi e cancellare lo zero alla voce vittorie, per farlo avrà bisogno della spinta del proprio pubblico, un motivo extra per abbandonare la zona bollente della classifica. Le ospiti, invece, sono tornate alla ribalta grazie all'ampio successo su Milano e conteranno di entrare in striscia positiva per riprendere la scia della capolista, confermando di essere la miglior difesa del girone.



All'orario dell'aperitivo andrà in scena il match tra Repower Sanga Milano e Virtus Academy Benevento (sabato, ore 19). La compagine meneghina dovrà smaltire subito la sconfitta nel derby lombardo con Broni e rimettere in careggiata la propria stagione; sul proprio cammino ci sarà il fanalino di coda, motivo ulteriore per non abbassare la guardia e imporsi con autorità. La squadra di coach Musco è ferma ad un record di 0-3 con un attacco che fatica a creare gioco; tuttavia, prendere lo scalpo di una corazzata rimane una possibilità allettante da non farsi sfuggire.



Occhi puntati sul duello tra Salerno Ponteggi '92 e Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno (sabato, ore 19.30). Due vittorie consecutive che hanno dato alle campane la fiducia necessaria per affrontare la capolista, inoltre ci sarà il pubblico amico a dare man forte a quello che sulla carta sarebbe un vero e proprio upset. Le toscane sono l'unica squadra imbattuta del Girone A e vogliono proseguire su questa strada; la gara di Salerno non sarà semplice, ma i mezzi per incasellare il quarto successo di fila ci sono davvero tutti.



Al PalaCici si chiuderà il primo giorno di gare con Basket Foxes Giussano contro USE Rosa Scotti Empoli (sabato, ore 20.30). La trasferta di Moncalieri ha regalato due punti importanti alle brianzole che cercano però il primo successo interno della loro stagione contro una rivale nel pieno della sua forma. Alle ragazze di coach Cioni porta bene giocare in trasferta dove sono arrivate le due vittorie di questo campionato e dopo aver piegato Costa Masnaga si cerca il filotto di successi contro un'altra compagine lombarda.



Il posticipo della quarta giornata vedrà impegnate Torino Teen Basket e CLV-Limonta Costa Masnaga (domenica, ore 18). Le torinesi sembravano essere partite con il piede giusto, ma le due pesanti sconfitte con Moncalieri e San Giovanni Valdarno hanno cambiato le carte in tavola; l'impegno casalingo del weekend non ammette errori nonostante l'avversario arrivi con il coltello tra i denti. Le ospiti non hanno buttato giù al meglio la sconfitta interna con Empoli, un passo falso che le ha fatte scivolare fuori dal podio; l'obiettivo è quello di risalire la china, riportandosi di fatto alle spalle delle temute rivali.