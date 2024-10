Techfind Serie A1 - Schio passa a Campobasso, Venezia vince al supplementare. Faenza rimonta, Battipaglia si sblocca

Il Famila Wuber Schio vince 59-71 lo scontro di alta classifica sul campo di La Molisana Magnolia Campobasso. La squadra di Dikaioulakos parte alla grande e scava un primo solco con il 25-11 del primo quarto, toccando anche il +20 nel secondo periodo. La Magnolia prova a rientrare ma non scende mai sotto la doppia cifra di svantaggio, e incassa la prima sconfitta stagionale. Schio ritrova Juhasz per qualche minuto, ma la migliore è ancora Olbis Andrè con 19 punti e 9 rimbalzi, per Campobasso 15 di Scalia.

Soffre ma resta imbattuta anche l'Umana Reyer Venezia, che vince 71-72 dopo un tempo supplementare sul campo dell'Alama San Martino di Lupari. Le orogranata chiudono in vantaggio i primi due quarti, ma la squadra di Piazza rientra dal -10 e forza l'overtime. Le Lupe vanno anche in vantaggio nel corso del supplementare, ma alla fine è un appoggio di Stankovic a decidere la partita in favore di Venezia. La migliore è Kuier con 24 punti, dall'altra parte sono in quattro in doppia cifra, tra cui Simon con 17 punti e Bickle con 16.

San Martino rimane da sola in fondo alla classifica, perché la O.ME.PS. Battipaglia trova la prima vittoria stagionale, 58-72 sul campo di RMB Brixia Basket. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Serventi strappa con un parziale di 22-13 nel terzo quarto, per poi toccare anche il +25 nel quarto periodo. Per Battipaglia la miglior realizzatrice è Drake con 15 punti, bene anche Cupido (14 punti e 7 assist) e Smorto (14 punti e 8 rimbalzi). A Brixia non bastano i 17 di Johnson.

Rimane nelle zone alte la E-Work Faenza, che vince in rimonta 81-79 sulla MEP Pellegrini Alpo. Le ospiti conducono per tre quarti, per poi sprecare un vantaggio di 19 punti nel quarto periodo. Faenza riapre tutto con un parziale di 14-0 in meno di cinque minuti, poi è più fredda nel finale punto a punto: decide un canestro di Franceschelli a pochi secondi dal termine. Protagonista assoluta Cornelia Fondren, che chiude a 31 punti, 8 rimbalzi, 8 assist e 48 di valutazione. Bene anche Roumy con 22 punti, mentre per Alpo la migliore è Spinelli (14 punti, 8 rimbalzi).





A1 Femminile

5^ Giornata di Andata



RISULTATI:



26/10/2024

Autosped G BCC Derthona Basket - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 71 - 61



27/10/2024

La Molisana Magnolia Campobasso - Famila Wuber Schio 59 - 71

E-Work Faenza - MEP Pellegrini Alpo 81 - 79

RMB Brixia Basket - O.ME.P.S. Battipaglia 58 - 72

Alama San Martino di Lupari - Umana Reyer Venezia 71 – 72 *(d1ts)

Riposa: Geas Sesto San Giovanni



CLASSIFICA:

Famila Wuber Schio 10, Umana Reyer Venezia* 8, La Molisana Magnolia Campobasso 8, Autosped G BCC Derthona Basket 6, E-Work Faenza 6, Dinamo Banco di Sardegna Sassari 4, Geas Sesto San Giovanni* 2, RMB Brixia Basket* 2, MEP Pellegrini Alpo* 2, O.ME.P.S. Battipaglia 2, Alama San Martino di Lupari* 0

*una partita in meno





Autosped G BCC Derthona Basket - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 71 - 61 (18-19, 47-36, 61-56, 71-61)

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET: Dotto 9 (2/6, 1/2), Marangoni, Fontaine* 16 (5/7, 2/4), Premasunac NE, Leonardi 6 (2/2 da 3), Arado* 11 (5/9, 0/1), Cocuzza NE, Attura* 19 (7/10, 1/3), Melchiori* 4 (2/3, 0/4), Penna E.* 4 (2/9, 0/2), Gatti 2 (1/1 da 2), Coates NE

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 24/46 - Tiri da 3: 6/18 - Tiri Liberi: 5/5 - Rimbalzi: 30 6+24 (Arado 9) - Assist: 15 (Dotto 4) - Palle Recuperate: 13 (Melchiori 4) - Palle Perse: 14 (Attura 5)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Gonzales* 8 (1/1, 2/8), Begic* 9 (3/10, 0/1), Carangelo* 13 (1/3, 3/8), Toffolo S.* 4 (2/4 da 2), Natali 6 (1/1, 1/2), Pastrello 5 (0/2, 1/3), Taylor* 16 (4/9, 2/4), Diallo Dieng, Grattini, Spiga Trampana NE

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 12/32 - Tiri da 3: 9/26 - Tiri Liberi: 10/12 - Rimbalzi: 39 11+28 (Gonzales 8) - Assist: 13 (Begic 5) - Palle Recuperate: 4 (Carangelo 2) - Palle Perse: 23 (Begic 5)

Arbitri: Barbiero M., Tallon U., Luchi M.



La Molisana Magnolia Campobasso - Famila Wuber Schio 59 - 71 (11-25, 27-41, 42-55, 59-71)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Ziemborska* 9 (4/5, 0/2), Kunaiyi-Akpanah* 7 (3/6 da 2), Giacchetti, Kacerik, Moscarella Contreras NE, Trimboli 2 (1/2, 0/2), Meldere 8 (3/4, 0/4), Quinonez Mina NE, Scalia* 15 (2/4, 3/6), Madera* 8 (2/5, 0/3), Morrison* 10 (2/10, 0/1), Bocchetti NE

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 17/37 - Tiri da 3: 3/18 - Tiri Liberi: 16/18 - Rimbalzi: 30 11+19 (Kunaiyi-Akpanah 10) - Assist: 11 (Trimboli 3) - Palle Recuperate: 9 (Trimboli 4) - Palle Perse: 13 (Morrison 4)

FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz 5 (1/3, 1/2), Bestagno NE, Sottana 2 (1/1, 0/3), Zanardi 4 (2/4 da 2), Verona* 5 (1/4, 1/2), Panzera NE, Salaun* 8 (4/6, 0/3), Crippa 5 (1/1, 1/2), Andrè* 19 (9/11, 0/1), Hruscakova 8 (4/8 da 2), Keys* 5 (1/4, 1/2), Laksa* 10 (4/10, 0/2)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 28/52 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 3/6 - Rimbalzi: 45 19+26 (Andrè 9) - Assist: 25 (Sottana 5) - Palle Recuperate: 8 (Verona 3) - Palle Perse: 13 (Verona 5)

Arbitri: Moretti M., Nuara S., Roca G.



E-Work Faenza - MEP Pellegrini Alpo 81 - 79 (11-22, 34-47, 48-65, 81-79)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 5 (1/4, 1/4), Brzonova, Turel 2 (0/2, 0/3), Reichert* 6 (3/7, 0/1), Fantini NE, Fondren* 31 (10/16, 1/3), Parzenska* 8 (2/7, 1/4), Cappellotto 5 (1/1, 1/1), Jakpa 2 (1/1 da 2), Roumy* 22 (2/7, 4/8), Porcu R.

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 20/46 - Tiri da 3: 8/27 - Tiri Liberi: 17/20 - Rimbalzi: 43 15+28 (Reichert 10) - Assist: 16 (Fondren 8) - Palle Recuperate: 14 (Fondren 4) - Palle Perse: 16 (Roumy 5)

MEP PELLEGRINI ALPO: Mathias* 13 (4/9, 0/1), Parmesani* 2 (1/3, 0/1), Rosignoli NE, Spinelli 14 (6/12 da 2), Ostojic 8 (1/2, 2/3), Moriconi* 11 (3/8 da 3), Frustaci* 9 (1/3, 1/8), Rainis 7 (1/2, 1/3), Tulonen* 11 (4/5, 1/3), Soglia 4 (2/3 da 2)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 20/39 - Tiri da 3: 8/27 - Tiri Liberi: 15/19 - Rimbalzi: 42 10+32 (Mathias 8) - Assist: 19 (Parmesani 6) - Palle Recuperate: 11 (Frustaci 4) - Palle Perse: 20 (Moriconi 6) - Cinque Falli: Moriconi, Rainis

Arbitri: Centonza M., Chersicla A., Cattani F.



RMB Brixia Basket - O.ME.P.S. Battipaglia 58 - 72 (14-17, 25-33, 38-55, 58-72)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 17 (1/2, 4/9), Togliani*, Tagliamento* 9 (2/7, 1/6), Estebas Armas 11 (3/6, 0/8), Yurkevichus* 2 (0/6 da 2), Moreni NE, Zucchini NE, Bongiorno, Ivanova 11 (1/4, 2/4), Dell'Olio S., Pinardi 4 (1/2, 0/3), Nikolic* 4 (1/1 da 2)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 9/30 - Tiri da 3: 7/30 - Tiri Liberi: 19/20 - Rimbalzi: 43 13+30 (Yurkevichus 10) - Assist: 12 (Estebas Armas 7) - Palle Recuperate: 6 (Togliani 2) - Palle Perse: 21 (Tagliamento 5)

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Drake* 15 (3/7, 3/11), Cupido* 14 (4/7, 2/7), Seka* 9 (3/4, 1/2), Baldassarre, Potolicchio 5 (1/1, 1/3), Ndiaye, Prete, Pavic* 9 (3/5 da 2), Benson* 6 (3/8, 0/1), Smorto 14 (2/5, 2/5)

Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 19/38 - Tiri da 3: 9/29 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 40 10+30 (Benson 9) - Assist: 15 (Cupido 7) - Palle Recuperate: 10 (Drake 3) - Palle Perse: 14 (Benson 4)

Arbitri: Cassina F., Cassinadri A., Frosolini I.



Alama San Martino di Lupari - Umana Reyer Venezia 71 - 72 d1ts (14-15, 27-29, 45-49, 65-65, 71-72)

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: Simon* 17 (5/9, 2/4), D'alie* 12 (4/6 da 2), Guarise 3 (1/2, 0/1), Cvijanovic* 4 (2/2 da 2), Cedolini NE, Tau NE, Gilli, Del Pero 5 (2/7, 0/2), Pilatone NE, Piatti NE, Robinson* 14 (2/5, 2/5), Bickle* 16 (5/11, 1/3)

Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 21/44 - Tiri da 3: 5/15 - Tiri Liberi: 14/16 - Rimbalzi: 33 10+23 (Bickle 8) - Assist: 12 (D'alie 5) - Palle Recuperate: 10 (Simon 4) - Palle Perse: 24 (D'alie 7) - Cinque Falli: Simon

UMANA REYER VENEZIA: Logoh NE, Berkani, Smalls* 14 (5/6, 0/1), Villa* 12 (5/6, 0/2), Nicolodi NE, Pan 9 (2/5, 1/5), Stankovic 6 (2/5 da 2), Cubaj* 2 (1/5 da 2), Miccoli M., Fassina* 3 (1/2, 0/1), Santucci 2 (1/3, 0/1), Kuier* 24 (10/16, 0/2)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 27/49 - Tiri da 3: 1/17 - Tiri Liberi: 15/21 - Rimbalzi: 38 14+24 (Berkani 5) - Assist: 16 (Villa 6) - Palle Recuperate: 14 (Villa 3) - Palle Perse: 23 (Kuier 5) - Cinque Falli: Kuier

Arbitri: Gagliardi G., Ferretti F., Bertuccioli N.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Taylor S. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 104 (20,8)

Roumy S. (E-Work Faenza) 101 (20,2)

Scalia S. (La Molisana Magnolia Campobasso) 88 (17,6)

Reichert M. (E-Work Faenza) 81 (16,2)

Moore T. (Geas Sesto San Giovanni) 74 (18,5)

Attura B. (Autosped G BCC Derthona Basket) 71 (14,2)

Salaun J. (Famila Wuber Schio) 69 (13,8)

Cupido R. (O.ME.P.S. Battipaglia) 66 (13,2)

Laksa K. (Famila Wuber Schio) 65 (16,2)

Kunaiyi-Akpanah P. (La Molisana Magnolia Campobasso) 65 (13)

Kuier A. (Umana Reyer Venezia) 64 (16)

Ziemborska A. (La Molisana Magnolia Campobasso) 63 (12,6)

Drake U. (O.ME.P.S. Battipaglia) 63 (12,6)

Tagliamento M. (RMB Brixia Basket) 61 (15,2)

Penna E. (Autosped G BCC Derthona Basket) 61 (12,2)

Andrè O. (Famila Wuber Schio) 61 (12,2)

Fondren C. (E-Work Faenza) 59 (14,8)

Mathias E. (MEP Pellegrini Alpo) 56 (14)

Simon A. (Alama San Martino di Lupari) 56 (14)

Begic A. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 53 (10,6)

