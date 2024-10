EuroCup Women – Prima giornata di ritorno: Sassari, Geas e Campobasso impegnate in contemporanea nelle rispettive trasferte

Prima della sosta per gli impegni della nazionale, la EuroCup Women dà il via alla prima gara del girone di ritorno con tutte le italiane in campo alle ore 18.



TTT-RIGA – DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI

(Mercoledì 30 ottobre, ore 18 – YouTube FIBA)



Nonostante la sconfitta per 62-70 con lo Zaglebie Sosnowiec, la squadra di coach Antonello Restivo ha una sorta di match point nella quarta giornata di EuroCup. Le lettoni – sconfitte all'andata con il punteggio di 83-74 – devono assolutamente continuare il loro filotto di successi dopo quello di misura per 63-64 con Mechelen. A prendere in mano le redini del gioco per coach Martins Zibarts saranno le due combo guards Mia Loyd e Ketija Vihmane, affiancate dalla playmaker Ilze Jakobsone che sgraverà loro dei possessi più complicati; la classe 2007 Anna Liepina sarà invece coadiuvata dalla più esperta Karline Pilabere nel proteggere il ferro e far ripartire la transizione. Le cortissime rotazioni volute da Riga avranno la sola Tina Grausa da vera e propria sesta giocatrice, mentre per Mila Luzgina e Liva Linina ci saranno pochi scampoli di gara a disposizione.



BESIKTAS JK – GEAS SESTO SAN GIOVANNI

(Mercoledì 30 ottobre, ore 18 – YouTube FIBA)



Il largo successo per 92-58 contro il Benfica ha lanciato le ragazze di coach Cinzia Zanotti verso la conferma del secondo posto nel Gruppo K. Il viaggio in Turchia le metterà di fronte al Besiktas – vincente per 49-63 a Sesto San Giovanni – capolista e imbattuto dopo la vittoria per 73-94 sul Namur. Un quintetto d'élite a disposizione di coach Aziz Akkaya: il tandem composto da Holly Winterburn e Dana Evans si dividerà la gestione dei possessi e le responsabilità a livello realizzativo; il frontcourt sarà formato invece da Temi Fagbenle e Khaalia Hillsman che si scambieranno nello spot di centro, mentre l'ala forte Elif Bayram spazierà su entrambe le metà campo. Nonostante la profondità del roster bianconero, il capo allenatore darà alla sola Mihaela Lazic un minutaggio cospicuo per esprimersi, più defilate nelle gerarchie le esperte Ozge Ozisik e Gizem Basaran Turan. A completare le rotazioni un gruppetto di giovani capitanato da Hatice Gulcelik (2002) con Ceyda Conker (2005) e Esra Guvenc (2006) al suo fianco.



NKA UNIVERSITAS PECS – LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO

(Mercoledì 30 ottobre, ore 18 – YouTube FIBA)



Uscite vittoriose per 71-99 dalla trasferta di Yerevan, le molisane allenate da coach Domenico Sabatelli vogliono già mettere il gettone per la qualificazione alla prossima fase. Le ungheresi di Pecs – sconfitte all'andata per 72-65 – avranno l'obbligo di ribaltare il pronostico dopo la caduta casalinga per 71-74 contro lo Spar Girona. L'ampia potenza di fuoco in mano a coach Zeljko Dokic gli permetterà di sfruttare a pieno il parco di esterni e guardie: Alexa Held in fase di creazione, Nadija Smailbegovic in qualità di cecchina e la coppia Agnes Studer-Agnes Torok coinvolte anche nell'altra metà campo; a chiudere lo starting five, una rim protector di alto livello come Julia Reisingerova. La playmaker classe 2006 Eszter Ratkai e la guardia tiratrice Virag Zsebe-Weninger daranno il cambio alle pari ruolo titolari; a testimonianza della folta batteria che compone il backcourt magiaro ci saranno anche Orsolya Toth, oltre alle classe 2004 Sara Laczko e Adenike Olawuyi. Non mancheranno certamente i cambi sotto le plance con Angelika Kiss e Kinga Josepovits (2008) a prendersi i restanti minuti disponibili.