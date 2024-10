EuroLeague Women – Inizia il girone di ritorno: Venezia affronta Gyor, Schio in trasferta a Salamanca

Prima della pausa per gli impegni della nazionale, la EuroLeague Women è pronta per dare il via alla quarta giornata della fase a gironi.



UMANA REYER VENEZIA – UNI GYOR

(Mercoledì 30 ottobre, ore 18.45 – YouTube FIBA)



La sconfitta per 66-86 contro lo USK Praha non deve scoraggiare le ragazze di coach Andrea Mazzon, le quali però dovranno pensare alla differenza canestri in questo girone di ritorno. Al Taliercio si presenteranno le magiare di Gyor – battute all'andata per 59-80 – ancora a secco di vittorie e piegate dal Valencia 74-59 nell'ultimo turno. Privo di una vera playmaker, coach Laszlo Cziczas si affiderà alla capacità di Reka Dombai e Boglarka Bach nel dividersi i possessi, mentre l'esterna Debora Dubei si prenderà responsabilità maggiori in fase di realizzazione; il centro Virag Kiss e l'ala forte Darcee Garbin presidieranno l'area con lo scopo di raccogliere quanti più rimbalzi. Dalla panchina, sarà Cyesha Goree a guidare la second unit di Gyor e verrà affiancata da Weronika Telenga, backup nel ruolo di centro; Dora Ruff-Nagy metterà ordine alla manovra offensiva e proverà ad innescare la classe 2001 Nora Wentzel con i restanti minuti nella rotazione che andranno a Barbara Angyal.



PERFUMERIAS AVENIDA – BERETTA FAMILA SCHIO

(Mercoledì 30 ottobre, ore 20.30 – YouTube FIBA)



Il successo per 64-60 sul Basket Landes ha restituito la vetta della classifica alla squadra di coach Georgios Dikaioulakos, la quale potrà mettere un piede nella prossima fase in caso di vittoria. Le iberiche – sconfitte all'andata per 92-58 dalle 'orange' – hanno battuto 64-68 il DVTK Hunterm e cercano di conquistare il primo posto in solitaria. La capo allenatrice Anna Montañana lascerà ad Arella Guirantes la possibilità di alzare i giri del motore, mentre alla giovanissima classe 2006 Iyana Martin Carrion spetterà il compito di abbassarli per dare nuovo sfogo alla manovra; la maliana Sika Kone sarà una presenza ingombrante sotto le plance, aiutata però dall'esperienza del tandem Laura Gil-Andrea Vilaro. Chi dovrà dare un contributo sostanzioso in uscita dalla panchina saranno Mariella Fasoula e Arica Carter, Silvia Dominguez e Laura Cornelius invece si divideranno i minuti nello spot di playmaker; infine, le spagnole cercheranno freschezza e imprevedibilità dalle giocate di Masa Jankovic e di Mikiah Herbert-Harrigan.