Techfind Serie A2, Girone B - Vince la capolista Mantova, successi esterni anche per Civitanova e Roseto. Bene Ragusa e Bolzano

Colpo esterno per la Bagalier FE.BA. Civitanova, che vince 55-47 sul campo della Velcofin Interlocks Vicenza. Le ospiti partono forte, chiudono il primo tempo a +11 e mantengono il vantaggio fino alla fine, senza dare a Vicenza la possibilità di rientrare. Binci la migliore con 16 punti e 6 assist, doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi per Jaworska. Dall'altra parte 9 di Mattera (con 7 rimbalzi) e Peserico.

Vince anche l'Alperia Basket Club Bolzano, 66-61 sull'Halley Thunder Matelica. Partita fatta di parziali, con le ospiti avanti all'intervallo grazie a un 8-21 nel secondo quarto, a cui le padrone di casa rispondono con un 24-14 nel terzo periodo. Matelica torna anche a -1 nel finale, ma incassa la seconda sconfitta stagionale. Per Bolzano 21 di Stefanczyk e un'ottima partita di Schweinbacher (7 punti, 6 rimbalzi, 9 assist), dall'altra parte 16 punti per Gonzalez.

Vittoria anche per l'ARAN Cucine Panthers Roseto 27-83 sul campo della Pallacanestro Vigarano. Partita mai in discussione e chiusa già nel primo quarto (4-23). Per Roseto 33 punti dalla panchina e quattro giocatrici in doppia cifra, tra cui la migliore è Sorrentino con 14 punti.

Rimane a punteggio pieno la San Giorgio MantovAgricoltura Mantova, che passa 42-62 sul campo di Basket Girls Ancona. La squadra di Logallo allunga già nel primo quarto (9-21) e trova il quinto successo in cinque giornate. La migliore è ancora Orazzo con 15 punti e 7 rimbalzi, mentre Fusari chiude con 13. Dall'altra parte 11 punti di Streri.

Successo anche per la Passalacqua Ragusa, 71-66 sulla Futurosa iVision Trieste. Dopo un'ottima partenza (46-31 all'intervallo), la squadra di Buzzanca amministra fino al quarto quarto, anche se negli ultimi minuti Trieste riesce a ridurre decisamente il passivo. Ancora protagonista Siciliano, autrice di 25 punti, mentre per le ospiti spicca Miccoli con 20 punti e 16 rimbalzi.

A2 Femminile – Girone B

Anticipi 5^ Giornata di Andata



RISULTATI:



02/11/2024

Velcofin Interlocks Vicenza - Bagalier FE.BA Civitanova 47 - 55

Alperia Basket Club Bolzano - Halley Thunder Matelica 66 - 61

Pallacanestro Vigarano - ARAN Cucine Panthers Roseto 27 - 83

Basket Girls Ancona - San Giorgio MantovAgricoltura 42 - 62

Passalacqua Ragusa - Futurosa iVision Trieste 71 - 66

03/11/2024

Martina Treviso - PF Umbertide

W.APU Delser Crich Udine - Solmec Rhodigium Basket





Velcofin Interlocks Vicenza - Bagalier FE.BA Civitanova 47 - 55 (13-19, 23-34, 35-46, 47-55)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cecili* 7 (2/7, 1/2), Nespoli* 2 (1/3 da 2), Tarkovicova* 3 (0/1, 1/3), Tava* 2 (1/5 da 2), Pellegrini 7 (1/4, 1/7), Assentato 7 (3/6, 0/3), Peserico 9 (4/12, 0/1), Chilò NE, Mattera* 9 (3/7 da 2), Valente NE, Mutterle, Vitari 1 (0/1 da 2)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 15/48 - Tiri da 3: 3/16 - Tiri Liberi: 8/14 - Rimbalzi: 42 14+28 (Cecili 7) - Assist: 8 (Cecili 6) - Palle Recuperate: 7 (Cecili 2) - Palle Perse: 16 (Pellegrini 5)

BAGALIER FE.BA CIVITANOVA: Panufnik* 5 (2/3, 0/4), Sciarretta NE, Severini, Perini* 11 (3/7, 1/3), Mini* 5 (2/2, 0/2), Binci* 16 (6/17 da 2), Contati NE, Bocola 2 (1/4, 0/2), Jaworska* 10 (5/5 da 2), Pelliccetti 6 (2/4 da 3)

Allenatore: Ferazzoli I.

Tiri da 2: 19/40 - Tiri da 3: 3/16 - Tiri Liberi: 8/12 - Rimbalzi: 41 7+34 (Jaworska 11) - Assist: 13 (Binci 6) - Palle Recuperate: 9 (Binci 4) - Palle Perse: 11 (Perini 2) - Cinque Falli: Jaworska

Arbitri: Spinelli J., Gurrera S.



Alperia Basket Club Bolzano - Halley Thunder Matelica 66 - 61 (18-14, 26-35, 50-49, 66-61)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Mazzucco NE, Schwienbacher* 7 (1/2, 1/4), Favaretto* 2 (1/1, 0/2), Malintoppi 8 (1/4, 2/5), Cassini NE, Stefanczyk* 21 (7/8, 2/5), Gualtieri 8 (1/1, 2/3), Manzotti* 10 (2/7, 1/7), Vaitekunaite* 10 (1/6, 2/6), Bonato, Zaman NE, Kob NE

Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 14/29 - Tiri da 3: 10/32 - Tiri Liberi: 8/9 - Rimbalzi: 42 9+33 (Vaitekunaite 11) - Assist: 19 (Schwienbacher 9) - Palle Recuperate: 7 (Malintoppi 3) - Palle Perse: 14 (Schwienbacher 4) - Cinque Falli: Stefanczyk

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash, Cabrini* 11 (2/5, 2/7), Patanè* 6 (0/4, 2/4), Celani 2 (1/2, 0/2), Gramaccioni* 11 (4/5, 1/6), Gonzalez 16 (1/3, 4/6), Zamparini NE, Poggio* 7 (3/10 da 2), Bonvecchio* 6 (1/3, 0/1), Andreanelli, Sanchez 2 (1/3, 0/3), Catarozzo NE

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 13/36 - Tiri da 3: 9/31 - Tiri Liberi: 8/12 - Rimbalzi: 40 12+28 (Poggio 11) - Assist: 12 (Gramaccioni 5) - Palle Recuperate: 8 (Cabrini 4) - Palle Perse: 12 (Gonzalez 5)

Arbitri: Di Franco M., Mariotti D.



Pallacanestro Vigarano - ARAN Cucine Panthers Roseto 27 - 83 (4-23, 13-35, 23-57, 27-83)

PALLACANESTRO VIGARANO: Iannello, Tintori* 4 (2/7, 0/2), Moretti, Valensin* 4 (1/7, 0/4), Zangara NE, Cutrupi* 7 (3/10 da 2), Grassia* 6 (1/3, 0/2), Patriarca, Rizzo 4 (2/3 da 2), Armillotta* 2 (1/1, 0/1), Pepe, Visone

Allenatore: Grilli C.

Tiri da 2: 10/36 - Tiri da 3: 0/10 - Tiri Liberi: 7/11 - Rimbalzi: 26 6+20 (Cutrupi 10) - Assist: 5 (Tintori 2) - Palle Recuperate: 9 (Tintori 4) - Palle Perse: 31 (Cutrupi 7) - Cinque Falli: Cutrupi

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Kraujunaite 9 (2/3, 0/1), Lucantoni* 6 (3/6, 0/2), Sorrentino 14 (3/7, 0/2), Caloro* 12 (4/6, 1/2), Espedale* 13 (2/3, 3/6), Lizzi 9 (2/6 da 2), De Gregorio NE, Bardaré, Sakeviciute* 12 (3/4, 1/1), Coser* 8 (1/1, 2/6), Capra NE

Allenatore: Righi S.

Tiri da 2: 20/38 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 22/27 - Rimbalzi: 44 12+32 (Sakeviciute 7) - Assist: 10 (Espedale 3) - Palle Recuperate: 20 (Espedale 5) - Palle Perse: 17 (Sakeviciute 3)

Arbitri: Melai M., Montano S.



Basket Girls Ancona - San Giorgio MantovAgricoltura 42 - 62 (9-21, 18-36, 30-46, 42-62)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 8 (4/5, 0/5), Marassi, Streri* 11 (0/3, 3/7), Pelizzari* 7 (0/3, 2/5), Manizza, Giangrasso 3 (0/2, 1/3), Cotellessa NE, Mandolesi, Barbakadze* 7 (1/4, 1/1), Maroglio* 4 (2/3, 0/6), Garcia Leon 2 (1/4, 0/2)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 8/24 - Tiri da 3: 7/29 - Tiri Liberi: 5/10 - Rimbalzi: 34 8+26 (Barbakadze 7) - Assist: 7 (Pelizzari 3) - Palle Recuperate: 6 (Streri 3) - Palle Perse: 14 (Streri 3)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 9 (4/9, 0/2), Llorente* 8 (4/8 da 2), Fiorotto*, Dell'Olio V. 6 (3/7, 0/2), Fusari* 13 (2/10, 3/4), Cremona 6 (3/3, 0/1), Pecchini, Ramò 5 (1/1, 1/2), Cavazzuti, Orazzo* 15 (3/4, 2/3)

Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 20/45 - Tiri da 3: 6/17 - Tiri Liberi: 4/4 - Rimbalzi: 41 10+31 (Fusari 8) - Assist: 7 (Fietta 2) - Palle Recuperate: 6 (Fusari 2) - Palle Perse: 13 (Fietta 5)

Arbitri: Valletta D., Antimiani S.



Passalacqua Ragusa - Futurosa iVision Trieste 71 - 66 (21-15, 46-31, 60-45, 71-66)

PASSALACQUA RAGUSA: Terrone NE, Consolini* 12 (2/10, 2/6), Pelka 8 (2/3, 0/1), Salice, Mazza, Tomasoni* 6 (2/4, 0/6), Siciliano* 25 (3/10, 5/9), Kozakova* 8 (4/7, 0/1), Narviciute* 4 (1/5 da 2), Olodo 8 (4/8 da 2), Labanca NE

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 18/48 - Tiri da 3: 7/24 - Tiri Liberi: 14/14 - Rimbalzi: 42 12+30 (Kozakova 8) - Assist: 16 (Consolini 3) - Palle Recuperate: 11 (Consolini 3) - Palle Perse: 11 (Narviciute 3)

FUTUROSA IVISION TRIESTE: Stavrov* 8 (2/5, 1/2), Rosset NE, Mosetti* 11 (4/7, 1/3), Miccoli C.* 20 (8/18, 0/1), Srot 2 (1/1, 0/1), Bazzara, Sammartini* 12 (4/11, 1/3), Cressati, Lombardi, Camporeale* 13 (2/3, 3/5)

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 21/45 - Tiri da 3: 6/17 - Tiri Liberi: 6/16 - Rimbalzi: 46 11+35 (Miccoli 17) - Assist: 19 (Mosetti 8) - Palle Recuperate: 5 (Stavrov 1) - Palle Perse: 18 (Mosetti 6) - Cinque Falli: Miccoli

Arbitri: Parisi A., De Giorgio G.

(Foto Laura Moltisanti)