Techfind Serie A2, Girone B - Udine continua a vincere, Treviso la spunta nel finale

Successo in volata per la Martina Treviso, che supera 52-48 la PF Umbertide. Punteggio in equilibrio dall'inizio alla fine, con le padrone di casa che rimettono la testa avanti nel finale dopo essere state anche a -5 nel quarto quarto. A chiudere i conti è un 2/2 di Peresson dalla lunetta, dopo che Aijanen aveva firmato il sorpasso a 34" dalla fine. La finlandese è la miglior realizzatrice di Treviso con 15 punti, mentre dall'altra parte ci sono i 23 punti e 9 rimbalzi di Beatrice Baldi.

Resta imbattuta la W.APU Delser Crich Udine, che raggiunge Mantova in testa alla classifica. Finisce 76-62 contro Solmec Rhodigium Basket, grazie a un parziale decisivo nell'ultimo quarto, come già accaduto più volte in questa stagione. Il 23-12 nel quarto periodo completa la rimonta dell'Apu, che aveva chiuso a -11 il primo quarto. Tra le sei giocatrici in doppia cifra spiccano Oboh Fegue (12 punti e 16 rimbalzi) e Bovenzi (15 punti e 7 assist), per Rovigo 14 di Stoichkova e 13 di Zuccon.

A2 Femminile – Girone B

5^ Giornata di Andata



RISULTATI:



02/11/2024

Velcofin Interlocks Vicenza - Bagalier FE.BA Civitanova 47 - 55

Alperia Basket Club Bolzano - Halley Thunder Matelica 66 - 61

Pallacanestro Vigarano - ARAN Cucine Panthers Roseto 27 - 83

Basket Girls Ancona - San Giorgio MantovAgricoltura 42 - 62

Passalacqua Ragusa - Futurosa iVision Trieste 71 - 66



03/11/2024

Martina Treviso - PF Umbertide 52 - 48

W.APU Delser Crich Udine - Solmec Rhodigium Basket 76 – 62







CLASSIFICA:

San Giorgio MantovAgricoltura 10, W.APU Delser Crich Udine 10, Passalacqua Ragusa 7, Halley Thunder Matelica 6, Martina Treviso 6, Alperia Basket Club Bolzano 6, ARAN Cucine Panthers Roseto 4, Velcofin Interlocks Vicenza 4, Futurosa iVision Trieste 4, PF Umbertide 4, Solmec Rhodigium Basket 2, Bagalier FE.BA Civitanova 2, Basket Girls Ancona 2, Pallacanestro Vigarano 0







Velcofin Interlocks Vicenza - Bagalier FE.BA Civitanova 47 - 55 (13-19, 23-34, 35-46, 47-55)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cecili* 7 (2/7, 1/2), Nespoli* 2 (1/3 da 2), Tarkovicova* 3 (0/1, 1/3), Tava* 2 (1/5 da 2), Pellegrini 7 (1/4, 1/7), Assentato 7 (3/6, 0/3), Peserico 9 (4/12, 0/1), Chilò NE, Mattera* 9 (3/7 da 2), Valente NE, Mutterle, Vitari 1 (0/1 da 2)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 15/48 - Tiri da 3: 3/16 - Tiri Liberi: 8/14 - Rimbalzi: 42 14+28 (Cecili 7) - Assist: 8 (Cecili 6) - Palle Recuperate: 7 (Cecili 2) - Palle Perse: 16 (Pellegrini 5)

BAGALIER FE.BA CIVITANOVA: Panufnik* 5 (2/3, 0/4), Sciarretta NE, Severini, Perini* 11 (3/7, 1/3), Mini* 5 (2/2, 0/2), Binci* 16 (6/17 da 2), Contati NE, Bocola 2 (1/4, 0/2), Jaworska* 10 (5/5 da 2), Pelliccetti 6 (2/4 da 3)

Allenatore: Ferazzoli I.

Tiri da 2: 19/40 - Tiri da 3: 3/16 - Tiri Liberi: 8/12 - Rimbalzi: 41 7+34 (Jaworska 11) - Assist: 13 (Binci 6) - Palle Recuperate: 9 (Binci 4) - Palle Perse: 11 (Perini 2) - Cinque Falli: Jaworska

Arbitri: Spinelli J., Gurrera S.



Alperia Basket Club Bolzano - Halley Thunder Matelica 66 - 61 (18-14, 26-35, 50-49, 66-61)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Mazzucco NE, Schwienbacher* 7 (1/2, 1/4), Favaretto* 2 (1/1, 0/2), Malintoppi 8 (1/4, 2/5), Cassini NE, Stefanczyk* 21 (7/8, 2/5), Gualtieri 8 (1/1, 2/3), Manzotti* 10 (2/7, 1/7), Vaitekunaite* 10 (1/6, 2/6), Bonato, Zaman NE, Kob NE

Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 14/29 - Tiri da 3: 10/32 - Tiri Liberi: 8/9 - Rimbalzi: 42 9+33 (Vaitekunaite 11) - Assist: 19 (Schwienbacher 9) - Palle Recuperate: 7 (Malintoppi 3) - Palle Perse: 14 (Schwienbacher 4) - Cinque Falli: Stefanczyk

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash, Cabrini* 11 (2/5, 2/7), Patanè* 6 (0/4, 2/4), Celani 2 (1/2, 0/2), Gramaccioni* 11 (4/5, 1/6), Gonzalez 16 (1/3, 4/6), Zamparini NE, Poggio* 7 (3/10 da 2), Bonvecchio* 6 (1/3, 0/1), Andreanelli, Sanchez 2 (1/3, 0/3), Catarozzo NE

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 13/36 - Tiri da 3: 9/31 - Tiri Liberi: 8/12 - Rimbalzi: 40 12+28 (Poggio 11) - Assist: 12 (Gramaccioni 5) - Palle Recuperate: 8 (Cabrini 4) - Palle Perse: 12 (Gonzalez 5)

Arbitri: Di Franco M., Mariotti D.



Pallacanestro Vigarano - ARAN Cucine Panthers Roseto 27 - 83 (4-23, 13-35, 23-57, 27-83)

PALLACANESTRO VIGARANO: Iannello, Tintori* 4 (2/7, 0/2), Moretti, Valensin* 4 (1/7, 0/4), Zangara NE, Cutrupi* 7 (3/10 da 2), Grassia* 6 (1/3, 0/2), Patriarca, Rizzo 4 (2/3 da 2), Armillotta* 2 (1/1, 0/1), Pepe, Visone

Allenatore: Grilli C.

Tiri da 2: 10/36 - Tiri da 3: 0/10 - Tiri Liberi: 7/11 - Rimbalzi: 26 6+20 (Cutrupi 10) - Assist: 5 (Tintori 2) - Palle Recuperate: 9 (Tintori 4) - Palle Perse: 31 (Cutrupi 7) - Cinque Falli: Cutrupi

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Kraujunaite 9 (2/3, 0/1), Lucantoni* 6 (3/6, 0/2), Sorrentino 14 (3/7, 0/2), Caloro* 12 (4/6, 1/2), Espedale* 13 (2/3, 3/6), Lizzi 9 (2/6 da 2), De Gregorio NE, Bardaré, Sakeviciute* 12 (3/4, 1/1), Coser* 8 (1/1, 2/6), Capra NE

Allenatore: Righi S.

Tiri da 2: 20/38 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 22/27 - Rimbalzi: 44 12+32 (Sakeviciute 7) - Assist: 10 (Espedale 3) - Palle Recuperate: 20 (Espedale 5) - Palle Perse: 17 (Sakeviciute 3)

Arbitri: Melai M., Montano S.



Basket Girls Ancona - San Giorgio MantovAgricoltura 42 - 62 (9-21, 18-36, 30-46, 42-62)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 8 (4/5, 0/5), Marassi, Streri* 11 (0/3, 3/7), Pelizzari* 7 (0/3, 2/5), Manizza, Giangrasso 3 (0/2, 1/3), Cotellessa NE, Mandolesi, Barbakadze* 7 (1/4, 1/1), Maroglio* 4 (2/3, 0/6), Garcia Leon 2 (1/4, 0/2)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 8/24 - Tiri da 3: 7/29 - Tiri Liberi: 5/10 - Rimbalzi: 34 8+26 (Barbakadze 7) - Assist: 7 (Pelizzari 3) - Palle Recuperate: 6 (Streri 3) - Palle Perse: 14 (Streri 3)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 9 (4/9, 0/2), Llorente* 8 (4/8 da 2), Fiorotto*, Dell'Olio V. 6 (3/7, 0/2), Fusari* 13 (2/10, 3/4), Cremona 6 (3/3, 0/1), Pecchini, Ramò 5 (1/1, 1/2), Cavazzuti, Orazzo* 15 (3/4, 2/3)

Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 20/45 - Tiri da 3: 6/17 - Tiri Liberi: 4/4 - Rimbalzi: 41 10+31 (Fusari 8) - Assist: 7 (Fietta 2) - Palle Recuperate: 6 (Fusari 2) - Palle Perse: 13 (Fietta 5)

Arbitri: Valletta D., Antimiani S.



Passalacqua Ragusa - Futurosa iVision Trieste 71 - 66 (21-15, 46-31, 60-45, 71-66)

PASSALACQUA RAGUSA: Terrone NE, Consolini* 12 (2/10, 2/6), Pelka 8 (2/3, 0/1), Salice, Mazza, Tomasoni* 6 (2/4, 0/6), Siciliano* 25 (3/10, 5/9), Kozakova* 8 (4/7, 0/1), Narviciute* 4 (1/5 da 2), Olodo 8 (4/8 da 2), Labanca NE

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 18/48 - Tiri da 3: 7/24 - Tiri Liberi: 14/14 - Rimbalzi: 42 12+30 (Kozakova 8) - Assist: 16 (Consolini 3) - Palle Recuperate: 11 (Consolini 3) - Palle Perse: 11 (Narviciute 3)

FUTUROSA IVISION TRIESTE: Stavrov* 8 (2/5, 1/2), Rosset NE, Mosetti* 11 (4/7, 1/3), Miccoli C.* 20 (8/18, 0/1), Srot 2 (1/1, 0/1), Bazzara, Sammartini* 12 (4/11, 1/3), Cressati, Lombardi, Camporeale* 13 (2/3, 3/5)

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 21/45 - Tiri da 3: 6/17 - Tiri Liberi: 6/16 - Rimbalzi: 46 11+35 (Miccoli 17) - Assist: 19 (Mosetti 8) - Palle Recuperate: 5 (Stavrov 1) - Palle Perse: 18 (Mosetti 6) - Cinque Falli: Miccoli

Arbitri: Parisi A., De Giorgio G.



Martina Treviso - PF Umbertide 52 - 48 (19-15, 27-26, 35-37, 52-48)

MARTINA TREVISO: Vespignani* 6 (2/4, 0/2), Peresson* 10 (1/5, 2/5), Stawicka* 2 (0/9, 0/3), Lazzari NE, Aghilarre 4 (2/4 da 2), Chukwu, Da Pozzo 7 (2/4, 1/1), Egwoh Ashley* 8 (4/11 da 2), Aijanen* 15 (7/10 da 2), Carraro

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 18/48 - Tiri da 3: 3/11 - Tiri Liberi: 7/14 - Rimbalzi: 42 12+30 (Egwoh 12) - Assist: 8 (Peresson 4) - Palle Recuperate: 9 (Peresson 5) - Palle Perse: 15 (Egwoh 4)

PF UMBERTIDE: Del Sole* 11 (3/9, 1/3), Kasapi 4 (2/5, 0/2), Tempia, Bartolini* 3 (0/1, 1/1), Gianangeli*, Braccagni NE, Paolocci 3 (0/1, 1/2), Schena* 4 (1/3 da 2), Baldi* 23 (9/20, 0/3), Offor

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 15/41 - Tiri da 3: 3/12 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 36 7+29 (Baldi 9) - Assist: 0 (Squadra 0) - Palle Recuperate: 6 (Baldi 3) - Palle Perse: 18 (Del Sole 4)

Arbitri: Secchieri D., Migliaccio M.



W.APU Delser Crich Udine - Solmec Rhodigium Basket 76 - 62 (14-23, 33-34, 53-50, 76-62)

W.APU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 15 (4/5, 1/3), Ronchi* 14 (5/6, 1/2), Penna NE, Sasso, Gianolla* 13 (3/12, 0/1), Milani A.* 12 (3/8, 2/9), Agostini NE, Bianchi 10 (1/2, 2/4), Casella NE, Gregori, Obouh Fegue* 12 (5/9, 0/1)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 21/42 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 16/21 - Rimbalzi: 41 15+26 (Obouh Fegue 16) - Assist: 19 (Bovenzi 7) - Palle Recuperate: 8 (Bovenzi 3) - Palle Perse: 17 (Milani 5)

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Stoichkova* 14 (5/7, 1/2), Viviani* 2 (0/3, 0/3), Castelli 10 (2/3, 2/10), Battilotti* 4 (2/5 da 2), Tumeo NE, Bonivento, Leghissa N.* 10 (5/17 da 2), Garofalo NE, Novati* 7 (2/4, 1/2), Atanasovska 2 (1/2 da 2), Zuccon 13 (4/9, 1/2)

Allenatore: Pegoraro M.

Tiri da 2: 21/52 - Tiri da 3: 5/22 - Tiri Liberi: 5/5 - Rimbalzi: 44 21+23 (Zuccon 12) - Assist: 16 (Stoichkova 3) - Palle Recuperate: 12 (Stoichkova 3) - Palle Perse: 19 (Stoichkova 4)

Arbitri: Manganiello A., Leggiero L.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Siciliano A. (Passalacqua Ragusa) 101 (20,2)

Orazzo M. (San Giorgio MantovAgricoltura) 84 (16,8)

Miccoli C. (Futurosa iVision Trieste) 83 (16,6)

Vaitekunaite A. (Alperia Basket Club Bolzano) 79 (15,8)

Obouh Fegue A. (W.APU Delser Crich Udine) 74 (14,8)

Consolini C. (Passalacqua Ragusa) 72 (14,4)

Fusari C. (San Giorgio MantovAgricoltura) 71 (14,2)

Binci S. (Bagalier FE.BA Civitanova) 66 (13,2)

Cabrini A. (Halley Thunder Matelica) 65 (13)

Schwienbacher L. (Alperia Basket Club Bolzano) 63 (12,6)

Peresson A. (Martina Treviso) 62 (12,4)

Baldi B. (PF Umbertide) 61 (12,2)

Sammartini G. (Futurosa iVision Trieste) 61 (12,2)

Bonvecchio I. (Halley Thunder Matelica) 60 (12)

Milani A. (W.APU Delser Crich Udine) 59 (11,8)

Mosetti M. (Futurosa iVision Trieste) 57 (11,4)

Perini V. (Bagalier FE.BA Civitanova) 56 (11,2)

Stefanczyk K. (Alperia Basket Club Bolzano) 55 (18,3)

Aijanen A. (Martina Treviso) 55 (11)

Barbakadze K. (Basket Girls Ancona) 55 (11)

(Foto Giacomo Lodolo)