Techfind Serie A2, Girone B – Il derby marchigiano tra Matelica e Ancona aprirà la sesta giornata di campionato

Il Girone B della Techfind Serie A2 ci regalerà cinque partite nel weekend con le restanti due sfide già programmate per mercoledì 11 dicembre.



Ad aprire il sipario ci penserà il derby marchigiano tra Halley Thunder Matelica e Basket Girls Ancona (sabato, ore 18.30). La sconfitta in trasferta con Bolzano ha interrotto il momento magico delle ragazze di coach Sorgentone, le quali si sono viste sorpassare in classifica perdendo la scia delle prime tre della classe; il riscatto dovrà arrivare senza dubbio davanti al proprio pubblico contro un'avversaria in difficoltà. Dopo il successo alla prima giornata, per le anconetane sono arrivate solo brutte notizie con le quattro sconfitte di fila; tuttavia, la sfida per la supremazia regionale contro una rivale meglio posizionata potrebbe riaccendere la fiamma e portare in dote due punti preziosissimi.



Duello da zona playoff quello che andrà in scena tra Futurosa iVision Trieste e Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 19). Il calendario ha messo le giuliane di fronte a tre match intensi da cui sono uscite sconfitte, adesso è giunto il momento di cambiare rotta nonostante all'Allianz Dome arrivi un'altra avversaria agguerrita, ma lo scontro diretto servirà proprio per testare i nervi della squadra di casa. Le altoatesine stanno scalando le gerarchie dopo la falsa partenza e infatti le tre vittorie consecutive hanno permesso loro di posizionarsi al quarto posto dietro le compagini ancora imbattute; questa iniezione di fiducia darà alle ragazze di coach Romano nuovi stimoli per continuare su questi pasi.



Golia contro Davide, prima contro ultima, si proseguirà con il match tra San Giorgio MantovAgricoltura e Pallacanestro Vigarano (sabato, ore 19.30). La striscia di imbattibilità delle mantovane continua di settimana in settimana e nel weekend sarà il fanalino di coda del Girone B a fare la sua comparsa al PalaSguaitzer, ma servirà ugualmente la massima concentrazione per non cadere davanti al proprio pubblico e non cedere il passo a Udine. Le ospiti, nonostante le condizioni non ottimali, proveranno con ogni mezzo a fare l'impresa per cancellare un inizio di stagione davvero complicato.



Il primo dei due posticipi sarà tra PF Umbertide e W.Apu Delser Crich Udine (domenica, ore 18). La compagine umbra non riesce più a trovare la via della vittoria dopo l'ottimo inizio, ne è testimonianza la rimonta subita la scorsa settimana nel quarto periodo contro Treviso; l'inversione di tendenza potrebbe già arrivare tra le proprie mura, di fronte però avranno una delle capoliste ancora imbattuta e pronta per continuare su quella strada. La squadra di coach Riga sa di dover guardare sia davanti a sé sia dietro in questa continua lotta a distanza con Mantova e Ragusa, perciò nella trasferta del weekend non potranno essere commessi errori, con i due punti in palio tassativamente da conquistare.



A chiudere i battenti sul sesto turno ci penseranno ARAN Cucine Panthers Roseto e Solmec Rhodigium Basket (domenica, ore 18). Le due vittorie consecutive hanno rianimato le 'pantere' che proveranno a centrare il terzo successo di fila davanti al proprio pubblico, inserendosi di fatto all'interno di quel nutrito gruppo di squadre che stanno animando il Girone B. Le rodigine proveranno a raggiungere proprio il record in campionato delle abruzzesi vincendo lo scontro diretto, potendo così risalire la china ed evitare di scivolare sempre più in fondo alla classifica.