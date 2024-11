Techfind Serie A2, Girone A – Prende il via la sesta giornata di campionato

Il sesto turno del Girone A di Techfind Serie A2 vedrà solamente due partite disputarsi nel weekend con le restanti cinque in programma nei giorni 13, 20 e 27 novembre.



Si comincia nel pomeriggio con la sfida tra Torino Teen Basket e Sardegna Marmi Virtus Cagliari (sabato, ore 17). Il ritorno al successo sul parquet di Benevento dopo tre sconfitte consecutive ha dato nuova energia alle torinesi, le quali cercheranno altri due punti per scalare le gerarchie ed entrare nelle migliori otto del campionato. La compagine sarda cerca invece il terzo successo di fila – il primo in trasferta della sua stagione – per salire sul 4-2 di record, questo metterebbe il fiato sul collo alle avversarie che lottano per un posto sul podio.



Si chiude il weekend con il duello tra Salerno Ponteggi '92 e USE Rosa Scotti Empoli (sabato, ore 19.30). Dopo aver conquistato lo scalpo di Costa Masnaga in trasferta, le campane si ritroveranno ad affrontare una big del campionato davanti al proprio pubblico; il successo nel weekend le porterebbe a contatto con il podio all'interno di un nutrito gruppo di squadre. Le toscane sono state sconfitte solamente dalla capolista, poi hanno inanellato tre vittorie consecutive; tornare a casa con due punti in tasca dopo questa trasferta sarebbe fondamentale per mantenere la scia di San Giovanni Valdarno.



L'infrasettimanale si aprirà con la gara tra Repower Sanga Milano e Cestistica Spezzina (mercoledì, ore 19). La squadra di coach Pinotti è tornata ad incasellare vittorie su vittorie giocando con carattere e mostrando quanto sia attrezzato il roster, ma servirà il massimo della concentrazione per far rispedire a casa un'avversaria sul piede di guerra. Le liguri hanno visto interrompersi la striscia positiva da Empoli nella trasferta di settimana scorsa, adesso arriva un altro viaggio per affrontare una delle compagini più attrezzate del Girone A, perciò sarà necessaria la miglior versione delle spezzine per non scivolare in basso nelle gerarchie.



Il quarto match della sesta giornata coinvolgerà Tecnoengineering Moncalieri e CLV-Limonta Costa Masnaga (mercoledì, ore 20.45). Le piemontesi hanno difeso intensamente la propria fortezza nella gara contro Selargius e hanno ottenuto due punti fondamentali per entrare nelle migliori otto del girone, ma la sfida infrasettimanale le metterà di fronte ad una rivale che arriverà con il coltello fra i denti. Le ragazze di coach Andreoli hanno perso le ultime due gare davanti al proprio pubblico e hanno trovato conforto solamente giocando sui parquet ostili, per questo motivo andranno a Moncalieri per chiudere i conti in fretta e risalire la china.