Techfind Serie A2, Girone A - San Giovanni Valdarno e Broni vincono nei recuperi

Torna alla vittoria la Logiman Broni, che batte 73-47 la Virtus Academy Benevento, ancora ferma a zero punti. La differenza sta tutta nel parziale del secondo quarto, chiuso con un incredbile 26-0 in favore delle lombarde, che toccano anche il +37 nel terzo periodo. Scatenata Lidija Turcinovic: la francese chiude con 28 punti e 8/11 da tre punti. In evidenza anche Morra con 14 punti e 10 rimbalzi, dall'altra parte 15 di Toffolo e 14 di Chiovato.

Vince ancora la Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno, 73-61 su Basket Foxes Giussano, e centra il settimo successo su sette partite disputate. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Garcia allunga tra terzo e quarto quarto, toccando la doppia cifra di vantaggio già nel terzo periodo. Doppia doppia sia per Mioni (22 punti e 10 rimbalzi) che per Conde (17 punti e 17 rimbalzi), per Giussano non basta un'ottima Bernardi da 18 punti, 8 rimbalzi e 4 assist.

A2 Femminile – Girone A

Recupero 6^ Giornata di Andata

20/11/2024

Logiman Broni - Virtus Academy Benevento 73 - 47

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno - Basket Foxes Giussano 73 – 61





CLASSIFICA:

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 14, USE Rosa Scotti Empoli 12, Repower Sanga Milano 10, CLV-Limonta Costa Masnaga 10, Sardegna Marmi Virtus Cagliari 10, Cestistica Spezzina 8, Jolly Acli Basket Livorno* 6, Logiman Broni 6, Salerno Ponteggi Salerno 6, Tecnoengineering Moncalieri 4, Basket Foxes Giussano 4, Torino Teen Basket 4, Nuova Icom San Salvatore Selargius* 2, Virtus Academy Benevento 0



*una partita in meno





Logiman Broni - Virtus Academy Benevento 73 - 47 (17-18, 43-18, 61-24, 73-47)

LOGIMAN BRONI: Nasraoui* 8 (4/8, 0/1), Frigo* 5 (1/4, 1/3), Turcinovic* 28 (1/3, 8/11), Carbonella, Reggiani NE, Baldelli* 10 (0/2, 3/5), Scarsi* 8 (4/6 da 2), Russo NE, Buranella, Lisoni NE, Morra 14 (6/10 da 2), Merli

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 16/36 - Tiri da 3: 12/25 - Tiri Liberi: 5/8 - Rimbalzi: 49 15+34 (Nasraoui 10) - Assist: 15 (Baldelli 5) - Palle Recuperate: 5 (Baldelli 3) - Palle Perse: 18 (Turcinovic 4)

VIRTUS ACADEMY BENEVENTO: Lombardi, Landi* 3 (0/3, 1/8), Franceschini 3 (0/1, 1/4), Chiapperino* 8 (4/5, 0/3), Rubortone NE, Lafranceschina NE, Feoli, Toffolo F.* 14 (5/11, 0/2), Chiovato* 15 (5/12, 1/3), Castagna* 4 (2/2 da 2)

Allenatore: Musco G.

Tiri da 2: 16/35 - Tiri da 3: 3/23 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 26 6+20 (Chiovato 7) - Assist: 5 (Landi 3) - Palle Recuperate: 10 (Chiapperino 3) - Palle Perse: 11 (Landi 3)

Arbitri: Purrone A., Fusari R.



Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno - Basket Foxes Giussano 73 - 61 (10-13, 30-27, 55-48, 73-61)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi NE, Degiovanni 5 (1/4, 1/3), Rossini* 7 (2/6, 1/4), Lazzaro NE, Sposato NE, Mioni 22 (9/13, 1/3), Stroscio, Conde Duran* 17 (4/12, 0/1), Cruz Ferreira* 1 (0/6, 0/2), Amatori* 8 (2/4 da 2), Di Fine 3 (0/1, 1/2), De Cassan* 10 (1/5, 2/3)

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 19/53 - Tiri da 3: 6/19 - Tiri Liberi: 17/20 - Rimbalzi: 48 20+28 (Conde Duran 17) - Assist: 13 (Rossini 6) - Palle Recuperate: 11 (Amatori 4) - Palle Perse: 14 (Degiovanni 4)

BASKET FOXES GIUSSANO: Ramon 2 (1/1 da 2), Reani* 10 (1/5, 2/5), Diotti* 7 (2/6, 1/2), Lussignoli* 11 (5/7, 0/1), Petronio 2 (1/1 da 2), Colico C., Zanetti, Poma, Bernardi* 18 (4/7, 2/3), Szajtauer* 8 (4/10 da 2), Pirozzi 3 (1/3 da 3)

Allenatore: Diotti M.

Tiri da 2: 18/41 - Tiri da 3: 6/14 - Tiri Liberi: 7/12 - Rimbalzi: 33 5+28 (Szajtauer 10) - Assist: 8 (Bernardi 4) - Palle Recuperate: 10 (Szajtauer 6) - Palle Perse: 21 (Bernardi 6)

Arbitri: Chiarugi A., Di Salvo E.



CLASSIFICA MARCATRICI:

Silvino Oliveira R. (Salerno Ponteggi Salerno) 146 (20,9)

Colognesi S. (USE Rosa Scotti Empoli) 108 (15,4)

Colli C. (Torino Teen Basket) 96 (13,7)

Vente L. (USE Rosa Scotti Empoli) 93 (13,3)

El Habbab M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 91 (13)

Naczk M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 89 (12,7)

Tibè A. (Repower Sanga Milano) 88 (12,6)

Bernardi I. (Basket Foxes Giussano) 88 (12,6)

Sammartino L. (Tecnoengineering Moncalieri) 88 (12,6)

Mioni M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 87 (14,5)

Toffolo F. (Virtus Academy Benevento) 87 (12,4)

Toffali S. (Repower Sanga Milano) 86 (12,3)

Favre L. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 85 (14,2)

Penz E. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 85 (12,1)

Rossini M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 85 (12,1)

Conde Duran I. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 85 (12,1)

Chiovato F. (Virtus Academy Benevento) 79 (11,3)

Morra C. (Logiman Broni) 75 (10,7)

Trozzola E. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 74 (10,6)

Crowder J. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 74 (10,6)

(Foto Marco Picozzi)