EuroLeague Women – Il Beretta Famila Schio supera il DVTK Hunterm e si qualifica alla prossima fase

Il Beretta Famila Schio prende il largo nel quarto periodo e batte 71-57 il DVTK Hunterm nella quinta giornata di EuroLeague Women. Si parte con un rapido botta e riposta tra le due rivali: Salaun (15 punti e 3 recuperi) e Dojkic rispondono prontamente alle giocate di Charles (15 punti e 7 rimbalzi), successivamente va a referto Kanyasi per le ospiti, ma le 'orange' scrivono un break di 5-0 con Keys e con i liberi del tandem Dojkic-Salaun; le magiare hanno subito una reazione d'orgoglio e firmano un parziale di 0-10 coinvolgendo tutto il quintetto, forzando di fatto coach Dikaioulakos al time-out (9-16). Al ritorno dalla pausa, Salaun carica le compagne, ma Gulbe (11 punti) realizza cinque punti di fila che valgono il massimo vantaggio per le ungheresi; nel finale di quarto è Laksa (21 punti con 5/8 da tre) a scatenarsi, accorciando le distanze per Schio e chiudendo sul 16-23 i primi 10' di gioco. La guardia lettone non si dà per vinta e controbatte al canestro di Lelik con un tiro da dietro l'arco, tuttavia le fiammate di Charles costringono nuovamente la panchina scledense a fermare le ostilità; in uscita dal time-out, è nuovamente Laksa a far vedere la luce alle compagne, Jovanovic connette con la tripla del +12, Verona però scalda le mani del duo Keys-Laksa e con un parziale di 11-2, il Famila Beretta ricuce lo strappo (32-35). I tiri liberi convertiti da Lelik arrestano l'emorragia e mandano le squadre all'intervallo sul 32-37.



Il terzo quarto vede subito il pareggio delle padrone di casa grazie ad André e alla tripla di Verona (17 punti e 5 rimbalzi), il DVTK prova a farsi trascinare da Charles, ma Salaun si mette in proprio e aiuta la propria squadra a mettere la freccia; nei successivi 2' sono i tiri liberi a farla da padrone con Gulbe, Tadic (14 punti) e Kanyasi protagoniste per le ungheresi, mentre per le venete è ancora la francese Salaun a guidare le operazioni. In seguito a 150” di completo digiuno, il contropiede ospite porta Kanyasi a firmare il 47-46 alla mezz'ora. La prima metà del quarto periodo ha una sola squadra in campo: Verona veste i panni della protagonista e trascina Schio verso un parziale di 14-2 a cui si aggregano Juhasz e Laksa; le ospiti riescono a rimescolare le carte in tavola con una serie di tiri a cronometro fermo realizzati da Charles e grazie all'appoggio di Lelik, spingono la panchina scledense al time-out (63-53). La bomba targata Laksa mette definitivamente in fuga le 'orange', Tadic tenta di recuperare la partita, ma Dojkic e una scatenata Verona mettono fine ai giochi portando il punteggio sul 71-57.