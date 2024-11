Techfind Serie A2, Girone B – Ragusa contro Udine sarà il match copertina dell'ottava giornata di campionato

Fitto programma di partite con quattro gare in scena nella giornata di sabato e tre in quella di domenica.



Aprirà la scena il duello tra Halley Thunder Matelica e PF Umbertide (sabato, ore 18.30). Le marchigiane si stanno inserendo prepotentemente nel terzetto composto da Mantova, Udine e Ragusa, desiderose di spaccare in due il campionato e far tremare le potenze del Girone B centrando una serie importante di vittorie consecutive. Le ospiti invece non riescono più a trovare la via del successo e si ritrovano a dover lottare per non finire inghiottite dal vortice della zona calda, la trasferta del weekend dovrà portare in dote due punti per un pronto riscatto.



In contemporanea, la sfida tra Alperia Basket Club Bolzano e Pallacanestro Vigarano (sabato, ore 18.30). Le altoatesine si trovano appena fuori il gruppo di testa avendo ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque gare, motivo per cui in questo ottavo turno cercheranno di chiudere in fretta la pratica per non lasciare il passo alle inseguitrici. Le ferraresi sono ancora a secco di successi, la trasferta complicata sul parquet di Bolzano sarà un test probante da cui però vorranno provare ad uscire indenni e magari con due punti in tasca.



Sfida ad alta tensione quella che coinvolgerà Futurosa iVision Trieste e San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 19). La squadra allenata da coach Mura, forte delle due vittorie consecutive, ricorda nitidamente le sconfitte con Udine e Ragusa perciò sarà strettamente determinata a mandare in fumo i piani di una capolista ancora imbattuta. I sette successi di fila e il titolo di miglior difesa del girone stanno lanciando la formazione di coach Logallo nella stratosfera, tuttavia il cammino è appena cominciato e ogni punto conquistato sarà fondamentale da qui alla fine della regular season, per questo motivo le lombarde vorranno uscire da questa trasferta con la vittoria numero otto.



A chiudere la prima parte di weekend ci penseranno Basket Girls Ancona e Martina Treviso (sabato, ore 19). Perso anche il derby contro Civitanova, le anconetane non riescono più a trovare la via della vittoria, ma di fronte al proprio pubblico possono tornare a sorridere, cercando di sgambettare una concorrente che punta a mantenere il suo posto tra le migliori otto. Le trevigiane aspettano il recupero contro Civitanova per capire a quale zona della classifica appartengono, però la prima delle due trasferte in territorio marchigiano dovrà portare in dote un successo, poiché potrebbe lanciarle verso lidi più ambiziosi.



Il PalaMinardi sarà il teatro del big match tra Passalacqua Ragusa e W.Apu Delser Crich Udine (domenica, ore 16). Ancora imbattuta dopo sette gare, la compagine siciliana sarà attesa alla prova del nove ospitando una delle favorite per la vittoria finale; coach Buzzanca ha tra le mani il miglior attacco del Girone B e proverà a macinare ulteriori punti per minare le certezze delle avversarie. Persa l'imbattibilità contro Mantova di fronte al proprio pubblico, le friulane cercheranno riscatto nella ostica trasferta di Ragusa; il calendario ha messo entrambi gli ostacoli uno dietro l'altro per le ragazze di coach Riga, le quali però sono sempre state in grado di affrontare le difficoltà con il massimo dell'impegno.



Si proseguirà con la gara tra Bagalier FE.BA Civitanova e Solmec Rhodigium Basket (domenica, ore 18). Fresche delle due vittorie consecutive e con una gara ancora da recuperare, le marchigiane tenteranno di incastrare un filotto interessante di successi che le porterebbe ad un passo dalle migliori otto del girone. Le rodigine hanno quasi fatto l'impresa contro Ragusa, segno di come il record in classifica non rispecchi minimamente il valore della squadra, per questo motivo ottenere due punti in questa trasferta sarà importante per dare una svolta al proprio campionato.



ARAN Cucine Panthers Roseto contro Velcofin Interlocks Vicenza (domenica, ore 18) farà calare la saracinesca sull'ottava giornata del Girone B. Le 'pantere' hanno conquistato quattro vittorie nelle ultime quattro giornate dopo un inizio scioccante, questo le ha fatte tornare prepotentemente nella corsa alle prime quattro posizioni; l'idea sarà quella di allungare la striscia di successi di fronte al proprio pubblico. Le ospiti invece hanno una tendenza opposta con tre sconfitte consecutive e una gara ancora da recuperare contro la corazzata Ragusa; le venete proveranno ad espugnare un parquet ostico per rimettersi in corsa, ma servirà una delle migliori partite in stagione per riuscirci.