Techfind Serie A2, Girone A - Cagliari, Empoli e Sanga vincono in trasferta e restano in alta classifica

Colpo in trasferta per la Sardegna Marmi Virtus Cagliari, che batte 60-64 Logiman Broni. Le ospiti allungano sul +8 all'intervallo, ma nel finale subiscono il rientro di Broni fino al -1. I tiri liberi di El Habbab e Peric respingono il tentativo di rimonta e consegnano a Cagliari la sesta vittoria in stagione. In doppia cifra Trozzola con 22 punti, Valtcheva con 16 e Naczk con 14, dall'altra parte top scorer Turcinovic con 18 punti.

Vittoria convincente per Repower Sanga Milano, 68-89 sul campo di Tecnoengineering Moncalieri. A fare la differenza è il parziale di 7-25 dell'ultimo quarto, in cui Moncalieri non segna per oltre cinque minuti dopo essere rimasta a contatto fino a quel momento. Decisiva Toffali con 30 punti e 12/15 al tiro, bene anche Moroni con 16. Dall'altra parte non bastano i 16 punti e 8 rimbalzi di Sammartino.

Successo esterno anche per l'USE Rosa Scotti Empoli, 72-78 contro Torino Teen Basket. Le toscane si confermano seconda forza del campionato con un allungo decisivo nel terzo quarto, a cui le padrone di casa provano a replicare nel finale, ma arrivando solo fino a -4. Top scorer Castellani con 26 punti e 6 triple a segno, in doppia cifra anche Vente e Cappelli con 13. Per Torino 17 di Colli e 16 di Popovic.





A2 Femminile – Girone A

8^ Giornata di Andata

RISULTATI:



23/11/2024

Nuova Icom San Salvatore Selargius - Cestistica Spezzina 65 - 54

Salerno Ponteggi Salerno - Virtus Academy Benevento 73 - 52

CLV-Limonta Costa Masnaga - Basket Foxes Giussano 53 - 45

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno - Jolly Acli Basket Livorno 83 - 49



24/11/2024

Logiman Broni - Sardegna Marmi Virtus Cagliari 60 - 64

Tecnoengineering Moncalieri - Repower Sanga Milano 68 - 89

Torino Teen Basket - USE Rosa Scotti Empoli 72 - 78



CLASSIFICA:

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 16, USE Rosa Scotti Empoli 14, Repower Sanga Milano 12, CLV-Limonta Costa Masnaga 12, Sardegna Marmi Virtus Cagliari 12, Salerno Ponteggi Salerno 8, Cestistica Spezzina 8, Jolly Acli Basket Livorno* 6, Logiman Broni 6, Nuova Icom San Salvatore Selargius* 4, Tecnoengineering Moncalieri 4, Basket Foxes Giussano 4, Torino Teen Basket 4, Virtus Academy Benevento 0

*una partita in meno







Nuova Icom San Salvatore Selargius - Cestistica Spezzina 65 - 54 (16-16, 29-26, 50-41, 65-54)

NUOVA ICOM SAN SALVATORE SELARGIUS: Madeddu 2 (1/4 da 2), Mura* 3 (0/1, 1/4), Berrad* 10 (2/7, 0/1), Ingenito 4 (1/1 da 2), Pinna 6 (2/4 da 3), Favre* 17 (7/13, 1/3), Valenti NE, Thiam* 7 (3/6 da 2), Ceccarelli* 16 (3/5, 1/2), Lapa NE, Porcu NE, Corongiu NE

Allenatore: Maslarinos V.

Tiri da 2: 17/37 - Tiri da 3: 5/14 - Tiri Liberi: 16/19 - Rimbalzi: 41 7+34 (Favre 9) - Assist: 13 (Berrad 6) - Palle Recuperate: 8 (Mura 2) - Palle Perse: 26 (Berrad 5) - Cinque Falli: Pinna

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye* 9 (2/2, 1/1), D'angelo* 11 (4/8 da 2), Templari 3 (1/3, 0/5), Moretti* 3 (1/2, 0/1), Granzotto* 10 (2/9, 2/3), Missanelli* 12 (0/5, 2/5), Diakhoumpa 6 (2/9, 0/1), Guzzoni, Guerrieri NE, Varone NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 12/42 - Tiri da 3: 5/16 - Tiri Liberi: 15/24 - Rimbalzi: 31 9+22 (Missanelli 10) - Assist: 10 (Granzotto 4) - Palle Recuperate: 13 (Missanelli 4) - Palle Perse: 20 (Moretti 4) - Cinque Falli: Moretti

Arbitri: Lilli M., Rosato F.



Salerno Ponteggi Salerno - Virtus Academy Benevento 73 - 52 (13-17, 29-26, 47-43, 73-52)

SALERNO PONTEGGI SALERNO: Silvino Oliveira* 23 (3/6, 5/13), Naddeo, Valerio* 4 (1/7 da 2), Orchi 12 (2/5, 1/1), Scala, De Mitri* 7 (1/2, 1/2), Tagliaferri 2 (1/1 da 2), Esposito, Kirschenbaum Pascale* 3 (0/1, 1/1), Yusuf* 11 (5/11 da 2), Scolpini, Vitali 11 (4/6, 0/2)

Allenatore: Di Lorenzo G.

Tiri da 2: 17/40 - Tiri da 3: 8/19 - Tiri Liberi: 15/20 - Rimbalzi: 47 9+38 (Valerio 8) - Assist: 23 (Valerio 10) - Palle Recuperate: 7 (Yusuf 2) - Palle Perse: 14 (Yusuf 3)

VIRTUS ACADEMY BENEVENTO: Lombardi 3 (1/2 da 3), Landi* 3 (1/7, 0/2), Franceschini, Chiapperino* 2 (1/4, 0/2), Rubortone NE, Lafranceschina NE, Feoli 3 (0/3, 1/2), Toffolo F.* 30 (9/19, 2/8), Chiovato* 11 (2/9, 1/4), Castagna*

Allenatore: Musco G.

Tiri da 2: 13/42 - Tiri da 3: 5/21 - Tiri Liberi: 11/13 - Rimbalzi: 36 8+28 (Toffolo 10) - Assist: 9 (Landi 3) - Palle Recuperate: 10 (Chiapperino 4) - Palle Perse: 14 (Toffolo 4)

Arbitri: Gurrera S., Martinelli M.



CLV-Limonta Costa Masnaga - Basket Foxes Giussano 53 - 45 (11-10, 27-24, 43-34, 53-45)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz* 11 (3/6, 1/5), Cibinetto, Osazuwa*, Gorini* 6 (0/2, 2/6), N'Guessan 5 (2/9, 0/2), Kaczmarczyk* 16 (6/11 da 2), Bonomi NE, Motta 3 (1/1 da 3), Serra 2 (0/0, 0/0), Crowder* 10 (4/9, 0/4)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 15/41 - Tiri da 3: 4/21 - Tiri Liberi: 11/15 - Rimbalzi: 37 7+30 (Kaczmarczyk 15) - Assist: 13 (Crowder 4) - Palle Recuperate: 12 (Gorini 4) - Palle Perse: 10 (N'guessan 3)

BASKET FOXES GIUSSANO: Ramon, Reani* 6 (1/1, 1/5), Diotti* 4 (2/7, 0/4), Lussignoli* 6 (1/6, 0/1), Petronio 3 (0/1, 1/1), Colico Cecilia 2 (1/3, 0/1), Zanetti, Poma, Crippa 2 (1/3 da 2), Bernardi* 10 (3/7, 1/4), Szajtauer* 9 (4/7 da 2), Pirozzi 3 (1/1 da 3)

Allenatore: Diotti M.

Tiri da 2: 13/37 - Tiri da 3: 4/18 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 47 9+38 (Szajtauer 17) - Assist: 11 (Diotti 4) - Palle Recuperate: 2 (Petronio 1) - Palle Perse: 21 (Squadra 4)

Arbitri: Spinello R., Toffali M.



Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno - Jolly Acli Basket Livorno 83 - 49 (17-12, 40-22, 68-39, 83-49)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi 4 (1/2, 0/1), Degiovanni* 2 (1/6, 0/5), Rossini* 13 (3/6, 1/3), Lazzaro NE, Sposato NE, Mioni 10 (1/5, 2/4), Stroscio 13 (4/6, 1/4), Conde Duran* 13 (4/7 da 2), Cruz Ferreira 8 (1/4, 2/2), Amatori 9 (3/3 da 2), Di Fine* 4 (1/1 da 2), De Cassan* 7 (2/2, 1/2)

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 21/42 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 20/24 - Rimbalzi: 41 11+30 (Cruz Ferreira 9) - Assist: 8 (Rossini 3) - Palle Recuperate: 13 (Degiovanni 3) - Palle Perse: 14 (Amatori 5)

JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Wojtala*, Ceccarini 5 (1/2, 1/1), Preziosi 3 (0/1, 1/2), Sassetti 1 (0/3, 0/2), Georgieva* 4 (2/5, 0/2), Orsini 5 (1/2, 1/4), Botteghi* 8 (4/9, 0/3), Sayed Tawfik 1 (0/0, 0/0), Okodugha* 10 (5/9, 0/1), Evangelista NE, Arecco 5 (1/6, 1/2), Madonna* 7 (2/4, 1/5)

Allenatore: Angiolini W.

Tiri da 2: 16/42 - Tiri da 3: 5/23 - Tiri Liberi: 2/4 - Rimbalzi: 40 13+27 (Georgieva 11) - Assist: 11 (Madonna 5) - Palle Recuperate: 8 (Georgieva 3) - Palle Perse: 24 (Okodugha 3) - Cinque Falli: Orsini

Arbitri: Esposito A., Menicali G.

Logiman Broni - Sardegna Marmi Virtus Cagliari 60 - 64 (12-11, 26-34, 42-48, 60-64)

LOGIMAN BRONI: Nasraoui* 13 (2/8, 2/4), Frigo 3 (1/1, 0/3), Turcinovic* 18 (4/7, 2/5), Carbonella NE, Reggiani* 1 (0/0, 0/0), Baldelli* 8 (2/4 da 2), Scarsi* 2 (1/3, 0/4), Russo NE, Buranella 2 (1/1 da 2), Lisoni NE, Morra 13 (3/4, 1/3), Merli NE

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 14/28 - Tiri da 3: 5/19 - Tiri Liberi: 17/24 - Rimbalzi: 36 7+29 (Morra 7) - Assist: 1 (Turcinovic 1) - Palle Recuperate: 6 (Turcinovic 4) - Palle Perse: 25 (Turcinovic 9)

SARDEGNA MARMI VIRTUS CAGLIARI: Naczk* 14 (3/7, 0/1), Peric 3 (1/3, 0/1), Valtcheva 16 (5/5, 2/7), Vargiu, Gallus NE, Pasolini NE, Cadoni* 4 (2/2, 0/1), Podda, Trozzola* 22 (9/14, 1/9), Pellegrini Bettoli*, Anedda, El Habbab* 5 (0/3, 1/4)

Allenatore: Staico F.

Tiri da 2: 20/34 - Tiri da 3: 4/23 - Tiri Liberi: 12/18 - Rimbalzi: 32 6+26 (El Habbab 12) - Assist: 2 (Naczk 1) - Palle Recuperate: 17 (Trozzola 8) - Palle Perse: 17 (El Habbab 6)

Arbitri: Giustarini I., Di Salvo E.



Tecnoengineering Moncalieri - Repower Sanga Milano 68 - 89 (21-20, 40-43, 61-64, 68-89)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Sammartino* 16 (4/9, 1/7), Ngamene Takougang 12 (2/4, 1/1), Pasero* 2 (1/3, 0/1), Corgnati, Mitreva 13 (4/4, 1/5), Gesuele, Grosso* 8 (4/5, 0/5), Salvini* 8 (2/5, 1/2), Bianco, Avagnina 3 (0/0, 0/0), Nicora 2 (1/1, 0/2), Obaseki* 4 (2/4 da 2)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 20/37 - Tiri da 3: 4/24 - Tiri Liberi: 16/25 - Rimbalzi: 31 9+22 (Sammartino 8) - Assist: 12 (Sammartino 3) - Palle Recuperate: 9 (Grosso 4) - Palle Perse: 14 (Pasero 3)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 30 (10/12, 3/3), Nori 11 (5/11 da 2), Moroni* 16 (1/3, 4/7), Merisio 4 (2/5, 0/2), Zelnyte* 10 (3/4, 1/4), Allievi* 7 (3/7 da 2), Tibè* 2 (1/3 da 2), Sordi NE, Cicic 9 (2/3 da 3), Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 25/45 - Tiri da 3: 10/19 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 41 10+31 (Zelnyte 8) - Assist: 16 (Toffali 5) - Palle Recuperate: 7 (Toffali 3) - Palle Perse: 16 (Moroni 3)

Arbitri: Turello F., Pulina S.



Torino Teen Basket - USE Rosa Scotti Empoli 72 - 78 (19-20, 34-37, 48-59, 72-78)

TORINO TEEN BASKET: Azzi* 9 (0/2, 3/6), Paleari* 5 (0/1, 1/6), Popovic* 16 (7/10, 0/2), Colli* 17 (3/4, 3/6), Baima 4 (1/1, 0/1), Varaldi, Tortora 8 (3/5 da 2), Isoardi 7 (2/2, 1/3), Giacomelli, Jankovic* 6 (2/3 da 2)

Allenatore: Corrado M.

Tiri da 2: 18/28 - Tiri da 3: 8/25 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 27 3+24 (Azzi 5) - Assist: 11 (Popovic 3) - Palle Recuperate: 4 (Colli 2) - Palle Perse: 14 (Colli 5) - Cinque Falli: Paleari

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Leghissa E., Colognesi* 8 (4/7, 0/2), Ruffini 8 (4/4 da 2), Cappelli 13 (2/3, 3/4), Ianezic* 8 (2/4, 1/3), Castellani* 26 (4/6, 6/12), Ndiaye, Casini, Antonini* 2 (1/2, 0/1), Vente* 13 (5/7 da 2)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 22/35 - Tiri da 3: 10/25 - Tiri Liberi: 4/8 - Rimbalzi: 33 6+27 (Vente 6) - Assist: 14 (Ianezic 8) - Palle Recuperate: 5 (Ianezic 2) - Palle Perse: 12 (Castellani 4)

Arbitri: Marconetti C., Castellaneta A.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Silvino Oliveira R. (Salerno Ponteggi Salerno) 169 (21,1)

Toffolo F. (Virtus Academy Benevento) 119 (14,9)

Colognesi S. (USE Rosa Scotti Empoli) 116 (14,5)

Toffali S. (Repower Sanga Milano) 116 (14,5)

Colli C. (Torino Teen Basket) 113 (14,1)

Vente L. (USE Rosa Scotti Empoli) 106 (13,2)

Sammartino L. (Tecnoengineering Moncalieri) 104 (13)

Naczk M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 103 (12,9)

Favre L. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 102 (14,6)

Rossini M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 98 (12,2)

Bernardi I. (Basket Foxes Giussano) 98 (12,2)

Conde Duran I. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 98 (12,2)

Mioni M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 97 (13,9)

Trozzola E. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 96 (12)

Penz E. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 96 (12)

El Habbab M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 96 (12)

Castellani A. (USE Rosa Scotti Empoli) 94 (11,8)

Tibè A. (Repower Sanga Milano) 90 (11,2)

Chiovato F. (Virtus Academy Benevento) 90 (11,2)

Morra C. (Logiman Broni) 88 (11)

(Foto Carlo Granisso)