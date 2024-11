Techfind Serie A2, Girone B - Udine passa a Ragusa, vince in trasferta anche Rhodigium. Bene anche Roseto

Torna a vincere la W.APU Delser Crich Udine: 54-67 sul campo della Passalacqua Ragusa e testa della classifica nuovamente agganciata. Le ospiti indirizzano la partita in un primo quarto da 23-11, piazzano un altro allungo nel terzo quarto e amministrano il vantaggio. Protagonista assoluta Gianolla con 23 punti e 16 rimbalzi, a cui si aggiungono i 13 di Milani. Per Ragusa top scorer Siciliano con 20 punti.

Successo in trasferta per Solmec Rhodigium Basket, che passa 59-85 sul campo della Bagalier FE.BA Civitanova. Grande prestazione per la squadra di Pegoraro, che all'intervallo è già a +23 e fine terzo quarto tocca il +35 con 71 punti segnati. In evidenza Castelli con 21 punti in 21 minuti in uscita dalla panchina, in doppia cifra anche Stoichkova (13), Viviani e Leghissa (11). Serata storta per Civitanova, top scorer Binci con 17 punti.

Vittoria anche per ARAN Cucine Panthers Roseto, 64-47 sulla Velcofin Interlocks Vicenza. La squadra di casa tocca la doppia cifra di vantaggio in un primo tempo in cui Vicenza segna solo 16 punti, e anche nei due quarti successivi la squadra di Zara non riesce a rimettersi in partita. Per Roseto la migliore è Caloro con 18 punti e 11 rimbalzi, a cui si aggiungono i 17 di Kraujunaite, dall'altra parte 14 di Tava.





A2 Femminile – Girone B

8^ Giornata di Andata



RISULTATI:



23/11/2024

Halley Thunder Matelica - PF Umbertide 62 - 61

Alperia Basket Club Bolzano - Pallacanestro Vigarano 71 - 54

Futurosa iVision Trieste - San Giorgio MantovAgricoltura 70 - 50

Basket Girls Ancona - Martina Treviso 46 - 80



24/11/2024

Passalacqua Ragusa - W.APU Delser Crich Udine 54 - 67

Bagalier FE.BA Civitanova - Solmec Rhodigium Basket 59 - 85

ARAN Cucine Panthers Roseto - Velcofin Interlocks Vicenza 64 - 47





CLASSIFICA:

W.APU Delser Crich Udine 14, San Giorgio MantovAgricoltura 14, Halley Thunder Matelica 12, ARAN Cucine Panthers Roseto 10, Futurosa iVision Trieste 10, Alperia Basket Club Bolzano 10, Passalacqua Ragusa* 9, Martina Treviso* 8, Velcofin Interlocks Vicenza* 4, Bagalier FE.BA Civitanova* 4, Solmec Rhodigium Basket 4, PF Umbertide 4, Basket Girls Ancona 2, Pallacanestro Vigarano 0

*una partita in meno







Halley Thunder Matelica - PF Umbertide 62 - 61 (13-10, 33-30, 45-47, 62-61)

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash*, Cabrini* 8 (1/4, 2/4), Patanè NE, Celani 9 (3/5, 1/1), Gramaccioni* 12 (1/7, 2/9), Gonzalez 15 (2/6, 2/6), Zamparini 3 (0/1, 1/1), Poggio*, Bonvecchio* 15 (5/8, 1/2), Andreanelli NE, Sanchez NE, Catarozzo

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 12/37 - Tiri da 3: 9/25 - Tiri Liberi: 11/12 - Rimbalzi: 36 10+26 (Celani 7) - Assist: 12 (Gonzalez 3) - Palle Recuperate: 6 (Gonzalez 3) - Palle Perse: 14 (Bonvecchio 4)

PF UMBERTIDE: Kasapi* 17 (4/11, 2/6), Tempia NE, Boraldo NE, Bartolini*, Cenci NE, Gianangeli* 5 (1/5 da 2), Braccagni, Paolocci, Schena* 8 (3/6 da 2), Baldi* 27 (13/22, 0/2), Offor 4 (2/8 da 2)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 23/54 - Tiri da 3: 2/12 - Tiri Liberi: 9/12 - Rimbalzi: 45 15+30 (Baldi 10) - Assist: 12 (Bartolini 4) - Palle Recuperate: 7 (Kasapi 3) - Palle Perse: 14 (Bartolini 3)

Arbitri: Tommasi E., Collura P.



Alperia Basket Club Bolzano - Pallacanestro Vigarano 71 - 54 (24-18, 41-30, 55-40, 71-54)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Mazzucco, Schwienbacher* 13 (2/5, 2/3), Favaretto 12 (3/6, 1/2), Malintoppi* 6 (2/6, 0/2), Cassini, Egwoh Alessia NE, Stefanczyk* 14 (5/12, 1/5), Gualtieri* 6 (2/7, 0/1), Manzotti* 20 (5/8, 2/7), Vaitekunaite NE, Bonato NE, Kob

Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 19/44 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 15/19 - Rimbalzi: 39 9+30 (Favaretto 10) - Assist: 19 (Malintoppi 6) - Palle Recuperate: 14 (Favaretto 6) - Palle Perse: 12 (Malintoppi 3)

PALLACANESTRO VIGARANO: Iannello, Tintori* 7 (0/2, 2/5), Moretti, Valensin* 15 (3/9, 3/8), Zangara, Cutrupi* 11 (4/7 da 2), Grassia* 13 (3/5, 2/4), Patriarca, Armillotta 2 (1/4, 0/3), Pepe 6 (3/4 da 2), Visone*

Allenatore: Grilli C.

Tiri da 2: 14/33 - Tiri da 3: 7/25 - Tiri Liberi: 5/10 - Rimbalzi: 38 9+29 (Cutrupi 11) - Assist: 15 (Armillotta 5) - Palle Recuperate: 3 (Grassia 1) - Palle Perse: 22 (Grassia 4)

Arbitri: Spessot M., Zuccolo M.



Futurosa iVision Trieste - San Giorgio MantovAgricoltura 70 - 50 (19-13, 32-23, 56-40, 70-50)

FUTUROSA IVISION TRIESTE: Stavrov 6 (2/2, 0/4), Ravalico NE, Briganti NE, Rosset 14 (3/5, 2/5), Mosetti* 16 (5/7, 1/4), Miccoli C.* 13 (5/10, 0/2), Mueller NE, Srot 2 (1/2 da 2), Sammartini* 2 (1/5, 0/2), Lombardi* 6 (0/1, 2/5), Camporeale* 11 (1/2, 3/8), Messina NE

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 18/34 - Tiri da 3: 8/30 - Tiri Liberi: 10/13 - Rimbalzi: 44 7+37 (Mosetti 7) - Assist: 13 (Rosset 4) - Palle Recuperate: 7 (Stavrov 2) - Palle Perse: 9 (Rosset 4)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 12 (3/10, 2/4), Llorente, Fiorotto* 8 (0/4, 1/1), Dell'Olio V.* 7 (1/3, 1/4), Fusari* 7 (0/5, 2/7), Cremona 1 (0/0, 0/0), Ramò 4 (2/4, 0/1), Cavazzuti, Orazzo* 11 (4/9 da 2)

Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 10/40 - Tiri da 3: 6/17 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 39 7+32 (Fietta 7) - Assist: 6 (Fietta 3) - Palle Recuperate: 6 (Ramò 2) - Palle Perse: 13 (Fietta 3)

Arbitri: Galluzzo D., Lillo D.



Basket Girls Ancona - Martina Treviso 46 - 80 (5-21, 20-39, 28-54, 46-80)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca*, Marassi 3 (1/1 da 3), Streri* 2 (1/5, 0/1), Pelizzari* 12 (4/7, 1/5), Bona 2 (1/3 da 2), Manizza, Giangrasso* 14 (1/4, 4/9), Cotellessa, Mandolesi 3 (0/1, 1/1), Barbakadze* 10 (4/7 da 2), Maroglio, Garcia Leon

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 11/35 - Tiri da 3: 7/19 - Tiri Liberi: 3/4 - Rimbalzi: 31 9+22 (Barbakadze 6) - Assist: 4 (Pelizzari 1) - Palle Recuperate: 4 (Streri 1) - Palle Perse: 18 (Pelizzari 6)

MARTINA TREVISO: Vespignani* 4 (0/1, 0/4), Peresson* 9 (0/2, 3/5), Stawicka* 19 (4/6, 3/5), Lazzari, Aghilarre 2 (1/4, 0/1), Chukwu 5 (2/5 da 2), Da Pozzo* 10 (3/5, 0/1), Egwoh 10 (5/10 da 2), Aijanen* 15 (6/10, 0/2), Carraro 6 (0/3, 2/2)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 21/46 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 14/19 - Rimbalzi: 44 17+27 (Aghilarre 7) - Assist: 7 (Vespignani 4) - Palle Recuperate: 10 (Da Pozzo 5) - Palle Perse: 7 (Vespignani 1) - Cinque Falli: Egwoh

Arbitri: Calella D., Forni M.



Passalacqua Ragusa - W.APU Delser Crich Udine 54 - 67 (11-23, 24-32, 37-50, 54-67)

PASSALACQUA RAGUSA: Terrone NE, Consolini* 8 (3/11, 0/5), Pelka 8 (1/5, 1/5), Salice NE, Mazza, Tomasoni* 6 (3/5, 0/2), Siciliano* 20 (4/11, 3/8), Kozakova* 9 (3/6, 0/2), Narviciute* 3 (1/6 da 2), Olodo, Labanca NE

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 15/45 - Tiri da 3: 4/22 - Tiri Liberi: 12/18 - Rimbalzi: 44 13+31 (Narviciute 14) - Assist: 12 (Consolini 3) - Palle Recuperate: 6 (Consolini 2) - Palle Perse: 10 (Squadra 2)

W.APU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 2 (1/2, 0/5), Ronchi* 3 (0/3, 1/7), Penna NE, Sasso 3 (0/1, 1/1), Bacchini 10 (3/5, 1/2), Gianolla* 23 (8/16, 0/2), Milani A.* 13 (2/8, 2/5), Cancelli 2 (1/1 da 2), Bianchi, Gregori* 11 (1/3, 3/6)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 16/39 - Tiri da 3: 8/28 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 52 14+38 (Gianolla 16) - Assist: 19 (Bovenzi 6) - Palle Recuperate: 3 (Ronchi 2) - Palle Perse: 12 (Bovenzi 4)

Arbitri: Licari B., Riggio S.



Bagalier FE.BA Civitanova - Solmec Rhodigium Basket 59 - 85 (8-21, 22-45, 36-71, 59-85)

BAGALIER FE.BA CIVITANOVA: Streni, Panufnik* 9 (3/9, 1/6), Sciarretta, Severini 2 (0/0, 0/0), Perini* 10 (4/9, 0/2), Mini*, Binci* 19 (5/6, 1/6), Contati, Bocola 5 (1/4, 1/6), Jaworska* 14 (5/6 da 2), Pelliccetti

Allenatore: Ferazzoli I.

Tiri da 2: 18/35 - Tiri da 3: 3/23 - Tiri Liberi: 14/19 - Rimbalzi: 32 12+20 (Jaworska 7) - Assist: 19 (Binci 7) - Palle Recuperate: 7 (Binci 2) - Palle Perse: 17 (Binci 5) - Cinque Falli: Bocola

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Stoichkova* 13 (1/4, 3/4), Viviani* 11 (1/1, 3/5), Castelli 21 (2/3, 5/8), Battilotti 11 (4/6, 1/4), Bonivento* 6 (2/5 da 2), Leghissa N.* 11 (4/10 da 2), Garofalo 2 (0/1 da 2), Novati 2 (0/1, 0/2), Atanasovska 2 (1/4 da 2), Zuccon* 6 (2/6, 0/2)

Allenatore: Pegoraro M.

Tiri da 2: 17/41 - Tiri da 3: 12/25 - Tiri Liberi: 15/21 - Rimbalzi: 46 19+27 (Zuccon 11) - Assist: 25 (Viviani 4) - Palle Recuperate: 12 (Bonivento 4) - Palle Perse: 16 (Novati 4) - Cinque Falli: Bonivento

Arbitri: Giambuzzi U., Correale D.



ARAN Cucine Panthers Roseto - Velcofin Interlocks Vicenza 64 - 47 (11-6, 27-16, 47-36, 64-47)

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Kraujunaite* 17 (5/9, 1/1), Lucantoni* 4 (1/4 da 3), Sorrentino 10 (3/7, 1/5), Caloro* 18 (5/9, 2/2), Espedale 6 (0/1 da 3), Polimene NE, Lizzi, Falgiatore NE, Bardaré, Sakeviciute* 6 (3/8 da 2), Coser* 3 (0/1, 1/5), Capra NE

Allenatore: Righi S.

Tiri da 2: 16/34 - Tiri da 3: 9/23 - Tiri Liberi: 8/13 - Rimbalzi: 53 13+40 (Caloro 11) - Assist: 10 (Kraujunaite 5) - Palle Recuperate: 8 (Sorrentino 2) - Palle Perse: 26 (Caloro 5)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cecili* 5 (0/4, 1/5), Nespoli 10 (5/6, 0/3), Tava* 14 (5/9, 1/1), Pellegrini 2 (1/3, 0/5), Assentato* 3 (0/3, 1/4), Peserico* 5 (1/7, 1/2), Mattera 8 (1/4, 2/2), Mutterle, Vitari*

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 13/41 - Tiri da 3: 6/24 - Tiri Liberi: 3/3 - Rimbalzi: 28 6+22 (Cecili 7) - Assist: 10 (Cecili 5) - Palle Recuperate: 11 (Cecili 4) - Palle Perse: 19 (Nespoli 3)

Arbitri: Bernassola A., Faro S.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Siciliano A. (Passalacqua Ragusa) 145 (20,7)

Miccoli C. (Futurosa iVision Trieste) 135 (16,9)

Baldi B. (PF Umbertide) 124 (15,5)

Orazzo M. (San Giorgio MantovAgricoltura) 110 (13,8)

Fusari C. (San Giorgio MantovAgricoltura) 104 (13)

Sorrentino G. (ARAN Cucine Panthers Roseto) 101 (12,6)

Binci S. (Bagalier FE.BA Civitanova) 100 (14,3)

Gianolla C. (W.APU Delser Crich Udine) 100 (12,5)

Milani A. (W.APU Delser Crich Udine) 100 (12,5)

Stefanczyk K. (Alperia Basket Club Bolzano) 97 (16,2)

Consolini C. (Passalacqua Ragusa) 97 (13,9)

Mosetti M. (Futurosa iVision Trieste) 96 (12)

Vaitekunaite A. (Alperia Basket Club Bolzano) 95 (13,6)

Peresson A. (Martina Treviso) 93 (13,3)

Cabrini A. (Halley Thunder Matelica) 92 (11,5)

Bonvecchio I. (Halley Thunder Matelica) 91 (11,4)

Manzotti G. (Alperia Basket Club Bolzano) 91 (11,4)

Gonzalez D. (Halley Thunder Matelica) 89 (11,1)

Aijanen A. (Martina Treviso) 83 (11,9)

Poggio A. (Halley Thunder Matelica) 82 (10,2)

