EuroCup Women – Campobasso cerca il passaggio del turno contro Yerevan, impegni esterni per Sassari e Geas

Ultima giornata della fase a gironi per quanto riguarda la EuroCup Women con due partite in programma per mercoledì sera e la restante nel tardo pomeriggio di giovedì.



LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO – BC YEREVAN FOXES

(Mercoledì 27 novembre, ore 20.30 – YouTube FIBA)



La vittoria fondamentale per 97-90 sullo Spar Girona ha permesso alle ragazze di coach Domenico Sabatelli di giocarsi un'importante fetta di stagione contro le armene di Yerevan (battute all'andata 71-99), fanalino di coda sconfitto per 42-102 da Pecs. La squadra allenata da coach Meri Grigoryan schiererà la playmaker bielorussa Anastasiya Sushchyk, al suo fianco si faranno valere le esterne Dunja Buzadin e Milana Sumets; il quintetto si chiuderà con la presenza della russa Kristina Evseicheva e dell'americana Makeda Clarke Nicholas. Le cortissime rotazioni delle 'volpi' comprenderanno Anastasiia Ushkalova e Mariia Reshetnikova, mentre a completare il roster ci penseranno Palig Samarjan, Aleksandra Bedrosova, oltre alle giovani Nara Zeynalyan (2002) e Susanna Khachatryan (2009).



SL BENFICA – GEAS SESTO SAN GIOVANNI

(Mercoledì 27 novembre, ore 21.30 – YouTube FIBA)



La squadra di coach Cinzia Zanotti ha travolto 81-49 le belga di Namur nell'ultimo turno e così andrà a chiudere la fase a gironi in Portogallo dove affronterà il Benfica (sconfitto all'andata con il punteggio di 92-58), superato dal Besiktas per 55-76. Il capo allenatore Eugenio Rodrigues lascerà in mano a Ines Faustino la possibilità di dettare il ritmo partita, mentre Milica Ivanovic e Rapha Monteiro fungeranno da principali riferimenti offensivi; a dare man forte sui due lati del campo ci sarà Evelyn Ovner con Isabela Jourdain a proteggere il ferro dalle penetrazioni avversarie. Rotazioni lunghe e una distribuzione equa dei minuti per la panchina lusitana: Ines Viana e Artemis Barbosa Afonso a fare la staffetta nel ruolo di playmaker, Marcy Goncalves a ritagliarsi spazio come esterna, Mariana Silva e Leonor Peixinho sapranno far valere la loro fisicità sotto le plance; la classe 2004 Diana Baptista sarà aggregata al gruppo squadra.



MB ZAGLEBIE SOSNOWIEC – DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI

(Giovedì 28 novembre, ore 18 – YouTube FIBA)



La compagine allenata da coach Antonello Restivo ha piegato Mechelen con il risultato di 64-60 e affronterà lo Zaglebie Sosnowiec (vincente nel confronto del PalaSerradimigni per 62-70) – uscito trionfante per 81-56 contro il TTT Riga – per provare a conquistare il primo posto nel Gruppo I. Il coach iberico Jorge Aragones – in attesa di recuperare la talentuosa Klaudia Wnorowska – metterà nelle mani della point guard Aleksandra Kuczynska le redini del gioco con la guardia tiratrice Gabby Nikitinaite a rendere prolifico l'attacco polacco; Taylor Soule e Aleksandra Pszczolarska daranno il loro contributo sui due lati del campo, mentre spetterà alla sola Kamila Borkowska il compito di raccogliere rimbalzi e comandare all'interno del pitturato. Le rotazioni dalla panchina vedranno la veterana americana Britney Jones trascinare la second unit e venire affiancata dalla classe 2003 Alicja Jarzab, mentre a proteggere i tabelloni ci sarà la pivot Maria Kostourkova; i minuti restanti saranno distribuiti tra le ragazze classe 2007 Nina Micek (guardia tiratrice), Maria Burliga e Maria Tyszczak (entrambe nel ruolo di ala grande).