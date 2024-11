EuroCup Women – Sassari cede il passo allo Zaglebie Sosnowiec nel quarto periodo

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari si fa sorprendere nel finale e perde 83-74 sul parquet dello Zaglebie Sosnowiec. Partita che da pronostico si rivela equilibrata fin dalle prime battute: Begic (11 punti e 5 rimbalzi), Carangelo e Taylor (18 punti e 3 recuperi) rispondono tempestivamente ai canestri di Borkowska (14 punti, 9 rimbalzi e 3 recuperi) e Soule (30 punti e 9 rimbalzi), poi ci pensa Gonzales (17 punti con 4/9 da tre e 6 recuperi) – con un tiro da dietro l'arco – a pareggiare i conti dopo le giocate di Nikitinaite e ancora della polacca Borkowska; successivamente, Soule scrive il +2 in favore delle padrone di casa, Begic effettua subito il sorpasso grazie ad un gioco da quattro punti, ma lo Zaglebie sigla un parziale di 7-0 trascinato proprio dalla sua esterna americana (19-14). L'appoggio di Gonzales riporta Sassari ad un solo possesso di distanza dalle avversarie, le polacche però con Nikitinaite e con la tripla di Jones salgono sul +8; il break ospite targato Carangelo-Begic vale il -3, Jones (12 punti) e Wnorowska chiudono il primo quarto sul 28-21. Il ritmo non si abbassa, a giovarne è la Dinamo Banco di Sardegna che si affida a Taylor per ricucire lo strappo, Jones e Diallo duellano sui lati opposti del campo, Pszczolarska cerca di rimettere la gara sui binari di Sosnowiec, ma è ancora la numero 12 sassarese a dare problemi alla difesa casalinga; Pszczolarska prova a rispedire al mittente il tentativo di rimonta, tuttavia Sassari è abile nel conquistarsi tiri a cronometro fermo che mettono a repentaglio la solidità delle polacche (34-33). Lo Zaglebie riesce a spostarsi in lunetta con Wnorowska, questo non ferma le ospiti dal premere sull'acceleratore e registrare un parziale di 2-10, mandando a referto l'intero quintetto; la squadra di coach Aragones risponde con un break di 6-0 – Nikitinaite, Borkowska e Soule sul tabellino delle marcatrici – che vale il nuovo sorpasso, ma sono i liberi di Diallo a mandare le compagini all'intervallo sul 44-45.



Il canovaccio tattico non cambia con l'inizio del terzo quarto: Soule risponde a Taylor, poi la numero 8 dello Zaglebie – dalla lunetta – annulla il libero di Gonzales e successivamente la tripla di Wnorowska rende vana quella di Toffolo, con Sassari che rimane ugualmente avanti di una lunghezza; la numero 8 sassarese segna il +3, ma le padrone di casa mettono la freccia del sorpasso grazie al parziale di 7-0 creato da Borkowska, Kuczynska e Jones (57-53). Il canestro di Pastrello riporta la Dinamo Banco di Sardegna sul -2, una scatenata Soule ristabilisce le gerarchie, ma Begic si fa sentire sotto il ferro e mantiene la sua squadra a contatto; nel finale, la bomba di Pastrello vale il -1 dopo i liberi messi a referto da Pszczolarska e Soule, ma è proprio l'esterna statunitense in coppia con Jarzab a mettere il punteggio sul 65-60 dopo mezz'ora. Le polacche salgono sul +7 nelle prime battute del quarto periodo, Sassari però sorpassa le avversarie con un parziale di 2-11 guidata dalle giocate di Taylor e Gonzales, qui coach Aragones è costretto a fermare il gioco; la pausa giova alla squadra di Sosnowiec che trascinata da una Soule in grande spolvero infligge un parziale di 12-0 per il nuovo e definitivo sorpasso (81-71). La tripla di Gonzales e i liberi realizzati da Jones servono solamente a spostare il punteggio sull'83-74 con cui si chiudono le ostilità.