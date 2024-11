Techfind Serie A2, Girone B – Nella nona giornata spiccano gli scontri diretti nelle zone alte della classifica

Il nono turno del Girone B di Techfind Serie A2 propone cinque gare nella serata di sabato e due posticipi in quella di domenica.



La prima gara vedrà la Pallacanestro Vigarano affrontare la Bagalier FE.BA Civitanova (sabato, ore 18.30). Il fanalino di coda del girone proverà ad uscire da questa spirale di otto sconfitte consecutive chiedendo al proprio pubblico la spinta necessaria per ottenere la prima gioia stagionale. Le marchigiane sono al nono posto con una gara in meno, per questo motivo vincere nel weekend potrebbe essere una svolta visto il recupero contro Treviso, compagine che siede proprio una posizione sopra di loro.



Gara ad alto tasso di spettacolarità quella tra San Giorgio MantovAgricoltura e Halley Thunder Matelica (sabato, ore 19.30). L'imbattibilità si è fermata a sette gare dopo la sfida persa contro Trieste, questo però non ha fatto di certo crollare le certezze delle lombarde che proveranno a mantenere intatto il loro record casalingo anche di fronte ad un'avversaria in splendida forma. La compagine allenata da coach Sorgentone sogna il primo posto in classifica, la vetta dista solo una partita e l'avversaria in questione sarà proprio la capolista, perciò trionfare in questa difficile trasferta sarà un motivo di vanto e un ambizioso traguardo da raggiungere.



Si continuerà con la sfida che metterà di fronte Martina Treviso e Passalacqua Ragusa (sabato, ore 20). Le venete sono nel limbo tra una posizione favorevole e una meno consona al loro talento, la gara in meno fa sognare, ma l'impegno casalingo contro una delle corazzate del campionato sarà una vera e propria prova del nove. Le siciliane hanno subito la prima sconfitta stagionale nella gara contro Udine, questo però non ferma le loro ambizioni e proprio a causa della caduta di fronte al proprio pubblico, affronteranno questo impegno nel weekend con il dente avvelenato e con la volontà di vincere chiudendo la pratica al più presto.



Al 'Primo Carnera' andrà in scena il match tra W.Apu Delser Crich Udine e Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 20.30). Dopo la sconfitta con Mantova è arrivato il successo con Ragusa, così la squadra di coach Riga è rimasta in scia e si ritrova al primo posto in classifica alla pari con le lombarde; l'obiettivo sarà quello di accontentare il proprio pubblico e proseguire la striscia positiva. Le vicentine sono reduci da quattro sconfitte consecutive e hanno ancora una gara da recuperare, un momento difficile della stagione e un'inversione di tendenza che dovrà arrivare al più presto, magari proprio in una trasferta così ostica in vista di quella a Ragusa del prossimo 11 dicembre.



In contemporanea, la Solmec Rhodigium Basket duellerà con la Basket Girls Ancona (sabato, ore 20.30). La gara contro Ragusa aveva fatto scattare qualcosa dentro le rodigine, le quali poi hanno ottenuto un'ampia vittoria contro Civitanova e dunque proprio su questi passi dovrà continuare il loro cammino per scalare le gerarchie, però sarà l'appoggio del pubblico di casa a fare tutta la differenza. La compagine anconetana ha assoluta necessità di riprendere a vincere dopo le sette sconfitte consecutive, per questo motivo la trasferta in terra veneta dovrà portare obbligatoriamente quei due punti che la aiuterebbe a non rimanere troppo staccata dal gruppo soprastante.



Il primo posticipo tra ARAN Cucine Panthers Roseto e Alperia Basket Club Bolzano (domenica, ore 18) sarà tutto da gustare. Le abruzzesi hanno inanellato una serie di cinque vittorie consecutive inserendosi prepotentemente nella corsa ai primi posti del Girone B, tuttavia l'impegno del weekend le porrà di fronte ad un'altra avversaria in ottima forma e con lo stesso obiettivo in mente. Le altoatesine hanno vinto cinque delle ultime sei gare e condividono il record con la loro diretta concorrente; in una battaglia senza esclusione di colpi, le ospiti dovranno cercare di espugnare un parquet complicato per non cedere il passo e posizioni in classifica alle inseguitrici.



PF Umbertide contro Futurosa iVision Trieste (domenica, ore 18) farà calare il sipario sulla nona giornata. Sei le sconfitte di fila subite dalle perugine, le quali faticano a trovare il bandolo della matassa e per questo motivo chiederanno a gran voce l'aiuto del pubblico per ritrovare una gioia che manca ormai da due mesi. Le ragazze di coach Mura hanno fatto l'impresa superando nettamente la capolista Mantova, arrivando di fatto a tre vittorie consecutive, un'iniezione di fiducia per le giuliane che vorranno avvicinarsi sempre di più al podio e alla vetta della classifica, non più così distanti.