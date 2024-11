Techfind Serie A2, Girone A – Occhi puntati sul big match tra Sanga Milano e San Giovanni Valdarno

Il nono turno del Girone A di Techfind Serie A2 vedrà sei partite in programma nella giornata di sabato e il posticipo nel pomeriggio di domenica.



Ad aprire il sipario ci penseranno Virtus Academy Benevento e CLV-Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 16.30). Il fanalino di coda del girone proverà a difendere con orgoglio le mura del proprio palazzetto dall'assalto di una rivale agguerrita e in grande condizione, cercando di cancellare lo zero alla voce vittorie. Le ospiti andranno alla ricerca del quarto successo consecutivo, oltre alla volontà di mantenere l'imbattibilità in trasferta, tutte indicazioni utili per non perdere la scia sulla prima e sulla seconda in classifica.



Si proseguirà con la sfida tra Sardegna Marmi Virtus Cagliari e Salerno Ponteggi '92 (sabato, ore 16.45). Cinque vittorie consecutive e gli scalpi eccellenti di Broni e Milano, il terzo posto ex-aequo non è difatti un caso per la squadra allenata da coach Staico che tenterà di ampliare il proprio bottino, rendendo sempre più orgoglioso il pubblico di casa. Le campane hanno un record pari, dimostrazione di come si stiano tenendo perfettamente a galla all'interno di un girone tutt'altro che semplice; tuttavia, la trasferta del weekend dovrà valere due punti per non rischiare di scivolare fuori dalle prime otto.



Al PalaMariotti andrà in scena la gara tra Cestistica Spezzina e Tecnoengineering Moncalieri (sabato, ore 18). Con la classifica che sembra quasi spaccata in piccole frazioni, le liguri cercheranno riscatto dopo la sconfitta esterna contro Selargius, ma servirà loro il sostegno del pubblico per portare a casa la vittoria e migliorare il proprio record. Le piemontesi dovranno sfruttare questa trasferta per uscire dalla spirale che le ha portate a subire tre sconfitte consecutive, inoltre un successo le aiuterebbe a scalare le gerarchie avvicinandosi alle migliori otto del campionato.



Il big match di giornata vedrà la Repower Sanga Milano affrontare la capolista Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno (sabato, ore 19). Tre vittorie nelle ultime quattro gare per le lombarde, le quali si stanno dimostrando una delle corazzate più toste del girone e proprio grazie alla loro capacità di rendersi pericolose potranno cercare di togliere l'imbattibilità alla prima della classe. Le toscane proseguono imperterrite nel loro cammino come ci dicono le otto vittorie in altrettante partite, tuttavia sarà proprio una trasferta ostica come quella in terra milanese la vera prova del nove per le ragazze di coach Garcia Fernandez; una vittoria qui staccherebbe non di poco un'altra diretta concorrente.



Il PalaMacchia sarà il teatro del duello che coinvolgerà Jolly ACLI Basket Livorno e Torino Teen Basket (sabato, ore 21). Il successo nel recupero contro Selargius ha messo le livornesi in condizione di poter fare la voce grossa e avvicinarsi lentamente al gruppo che insegue la capolista, ma prima di sognare servirà un'altra vittoria convincente di fronte ai propri sostenitori. Le torinesi avranno bisogno di tutte le energie e di tutta la concentrazione per uscire con un trionfo da questa trasferta; vincere le porterebbe a riconsiderare un approdo tra le migliori otto del campionato, ma una sconfitta le condannerebbe a rimanere nei bassi fondi della classifica.



In contemporanea, la gara tra USE Rosa Scotti Empoli e Logiman Broni (sabato, ore 21). La formazione di coach Cioni sogna un successo di Milano contro San Giovanni Valdarno per agganciare la vetta, prima di cantare vittoria però sarà necessaria una prova convincente contro un'avversaria tosta in cerca di rivalsa. Le pavesi hanno perso quattro degli ultimi cinque incontri finendo inesorabilmente dietro le prime otto; la trasferta del weekend sarà tutt'altro che un impegno semplice, ma sarà anche l'occasione per mostrare all'intero girone quanto la classifica possa essere bugiarda.



Il posticipo della nona giornata coinvolgerà Basket Foxes Giussano e Nuova Icom San Salvatore Selargius (domenica, ore 15.30). Entrambe le compagini hanno necessità di uscire con due punti da questa sfida nella zona bollente della classifica: le brianzole hanno vinto l'ultimo impegno casalingo, ma hanno ottenuto solo quel successo nelle ultime cinque gare e un'ulteriore sconfitta le farebbe precipitare ancora più in basso; le isolane hanno perso il recupero contro Livorno – dopo aver ben figurato contro La Spezia – e fuori dal proprio palazzetto non è ancora arrivata una vittoria, per questo motivo conquistare due punti sarà quanto mai importante per invertire la tendenza.