Techfind Serie A1 – Nella nona giornata di campionato spicca la gara tra Alpo e Derthona, in diretta RAI (domenica, ore 14)

Prossimo a concludere il girone di andata, il campionato della Techfind Serie A1 proseguirà con il nono turno che vedrà due anticipi nella serata di sabato e la diretta RAI nella prima sfida domenicale.



Una grande classica come Famila Wuber Schio contro Dinamo Banco di Sardegna Sassari (sabato, ore 19.30, diretta FLIMA) aprirà il programma. In attesa di proseguire il proprio percorso europeo, la squadra di coach Dikaioulakos proverà a difendere le mura amiche dopo la convincente vittoria su Derthona, tenendo così la scia della capolista. La compagine sarda ha riposato un turno, ma ha dovuto affrontare l'ultima gara della fase a gironi di EuroCup Women, perciò cercherà di recuperare per tempo le energie cercando di espugnare uno dei parquet più complicati della massima serie.



Nel secondo anticipo, la RMB Brixia Basket affronterà il Geas Sesto San Giovanni (sabato, ore 20.30, diretta FLIMA). Le bresciane sono attese da una serie di gare importanti per il proseguio della stagione, a cominciare dal derby lombardo che sarà un banco di prova non da poco per le padrone di casa. La formazione di coach Zanotti sta scalando le gerarchie in campionato dopo aver fatto sua la qualificazione ai play-off di EuroCup Women, in questa trasferta si andrà alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in modo da avvicinarsi con sempre più insistenza al podio.



Le due neopromosse MEP Pellegrini Alpo e Autosped G BCC Derthona Basket (domenica, ore 14, diretta RAI) tornano ad affrontarsi dopo la sfida per il titolo di campionesse della A2. Le venete vorranno assolutamente ottenere due rivincite da questa gara: la prima sicuramente riguarderà la voglia di tornare alla vittoria dopo sei sconfitte consecutive, la seconda quella di vendicarsi della sconfitta subita nel giugno scorso per mano delle piemontesi. Le ragazze di coach Cutugno hanno dovuto interrompere la loro striscia positiva contro una corazzata come Schio, ma sarà proprio da questa sconfitta che tornerà la voglia di riaffermarsi e la trasferta a Villafranca di Verona potrebbe proprio essere il momento giusto per riprendere il cammino.



Partita che mette due punti fondamentali in palio quella tra Alama San Martino di Lupari e E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Le 'lupe' sono il fanalino di coda del campionato, perciò cercheranno tutto il sostegno del pubblico per togliersi la prima soddisfazione della loro stagione, in attesa di recuperare la sfida con Campobasso il prossimo mercoledì. Le faentine devono risalire la china dopo le sconfitte casalinghe contro Geas e Venezia, per questo motivo ritornare al successo in una sfida esterna portererebbe non solo il record in parità, ma darebbe anche nuova linfa ad un cammino fin qui altalenante.



A chiudere la nona giornata ci penseranno Umana Reyer Venezia e O.ME.P.S. Battipaglia (domenica, ore 18, diretta FLIMA). La capolista torna dalla trasferta di Praga con una sconfitta, ma con il passaggio del turno in tasca da settimane, tuttavia la voglia di rimanere imbattuta e consolidare il suo status di armata invincibile sarà il leitmotiv con cui affronteranno il prossimo impegno al Taliercio. Le campane, consce dell'ostica trasferta, cercheranno di raccogliere quanto di buono fatto nel precedente turno e proveranno a mettere il bastone tra le ruote delle orogranata; una vittoria sul parquet della squadra in vetta alla classifica varrebbe doppio in tutti i sensi possibili.