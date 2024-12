Techfind Serie A2, Girone A - Selargius vince a Giussano nel posticipo

Vittoria in trasferta per la Nuova Icom San Salvatore Selargius, 56-62 sul campo di Basket Foxes Giussano. Le ospiti toccano la doppia cifra di vantaggio già in avvio, e nel terzo quarto arrivano anche a +23. Nel finale le Foxes riaprono tutto con un parziale di 13-0, ma dopo essere arrivate fino a -3 subiscono un nuovo break di 7-0 che certifica la vittoria di Selargius. In evidenza Lea Favre, in doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi, mentre Ceccarelli chiude con 21 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Per Giussano 12 di Diotti e Bernardi.

A2 Femminile – Girone A

9^ Giornata di Andata





RISULTATI:



30/11/2024

Virtus Academy Benevento - CLV-Limonta Costa Masnaga 39 - 56

Sardegna Marmi Virtus Cagliari - Salerno Ponteggi Salerno 73 - 59

Cestistica Spezzina - Tecnoengineering Moncalieri 69 - 61

Repower Sanga Milano - Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 69 - 78

Jolly Acli Basket Livorno - Torino Teen Basket 70 - 51

USE Rosa Scotti Empoli - Logiman Broni 83 - 69



01/12/2024

Basket Foxes Giussano - Nuova Icom San Salvatore Selargius 56 - 62





CLASSIFICA:

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 18, USE Rosa Scotti Empoli 16, CLV-Limonta Costa Masnaga 14, Sardegna Marmi Virtus Cagliari 14, Repower Sanga Milano 12, Jolly Acli Basket Livorno 10, Cestistica Spezzina 10, Salerno Ponteggi Salerno 8, Logiman Broni 6, Nuova Icom San Salvatore Selargius 6, Tecnoengineering Moncalieri 4, Basket Foxes Giussano 4, Torino Teen Basket 4, Virtus Academy Benevento 0





Virtus Academy Benevento - CLV-Limonta Costa Masnaga 39 - 56 (12-13, 21-26, 34-40, 39-56)

VIRTUS ACADEMY BENEVENTO: Lombardi* 3 (0/2, 1/5), Landi* 6 (0/4, 2/7), Franceschini 2 (1/1, 0/1), Chiapperino*, Rubortone NE, Lafranceschina NE, Feoli 5 (1/1, 1/4), Toffolo F. * 8 (2/8, 1/3), Chiovato* 15 (5/13, 1/5), Castagna

Allenatore: Musco G.

Tiri da 2: 9/33 - Tiri da 3: 6/31 - Tiri Liberi: 3/6 - Rimbalzi: 41 14+27 (Landi 9) - Assist: 10 (Landi 4) - Palle Recuperate: 11 (Toffolo 3) - Palle Perse: 24 (Squadra 8)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz* 18 (2/4, 3/11), Cibinetto 8 (1/2, 2/4), Osazuwa* 10 (5/10 da 2), Gorini* 3 (1/4 da 3), N'Guessan 5 (1/2, 1/1), Kaczmarczyk* 2 (1/1 da 2), Bonomi 6 (2/9 da 3), Motta, Serra, Crowder* 4 (2/4, 0/3)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 12/25 - Tiri da 3: 9/33 - Tiri Liberi: 5/5 - Rimbalzi: 43 10+33 (Penz 11) - Assist: 16 (Crowder 8) - Palle Recuperate: 12 (Penz 4) - Palle Perse: 22 (Osazuwa 6) - Cinque Falli: Kaczmarczyk

Arbitri: Del Gaudio A., Lillo D.



Sardegna Marmi Virtus Cagliari - Salerno Ponteggi Salerno 73 - 59 (20-13, 45-38, 55-56, 73-59)

SARDEGNA MARMI VIRTUS CAGLIARI: Naczk* 15 (5/11 da 2), Peric, Valtcheva 1 (0/2 da 2), Vargiu 2 (1/1 da 2), Gallus 5 (1/3, 1/1), Pasolini NE, Cadoni* 12 (3/5 da 2), Podda, Trozzola* 16 (2/9, 2/6), Pellegrini Bettoli* 2 (1/2 da 2), Anedda NE, El Habbab* 20 (6/12, 2/3)

Allenatore: Staico F.

Tiri da 2: 19/47 - Tiri da 3: 5/11 - Tiri Liberi: 20/28 - Rimbalzi: 46 17+29 (Cadoni 15) - Assist: 14 (Valtcheva 3) - Palle Recuperate: 10 (El Habbab 4) - Palle Perse: 17 (El Habbab 8)

SALERNO PONTEGGI SALERNO: Silvino Oliveira* 14 (2/9, 2/9), Valerio* 9 (3/8, 0/3), Orchi 10 (2/3, 1/3), Scala* 2 (1/1 da 2), De Mitri* 15 (0/1, 5/9), Esposito NE, Kirschenbaum Pascale 4 (2/3, 0/2), Yusuf 5 (2/9 da 2), Scolpini NE, Vitali*

Allenatore: Di Lorenzo G.

Tiri da 2: 12/37 - Tiri da 3: 8/26 - Tiri Liberi: 11/13 - Rimbalzi: 36 15+21 (Orchi 9) - Assist: 16 (Silvino Oliveira 7) - Palle Recuperate: 7 (Orchi 3) - Palle Perse: 18 (Yusuf 6)

Arbitri: Rubera L., Marcelli L.



Cestistica Spezzina - Tecnoengineering Moncalieri 69 - 61 (19-13, 37-33, 52-45, 69-61)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye* 2 (1/3, 0/2), D'Angelo 13 (6/11, 0/1), Templari 11 (1/6, 3/4), Moretti* 7 (3/4 da 2), Granzotto* 2 (1/2, 0/3), Missanelli* 14 (4/5, 1/4), Diakhoumpa* 10 (4/6 da 2), Candelori NE, Guzzoni 10 (2/4, 2/2), Guerrieri, Murgese NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 22/41 - Tiri da 3: 6/18 - Tiri Liberi: 7/12 - Rimbalzi: 30 8+22 (Missanelli 5) - Assist: 13 (D'angelo 5) - Palle Recuperate: 14 (Granzotto 8) - Palle Perse: 18 (Diakhoumpa 4) - Cinque Falli: Diakhoumpa

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Sammartino* 16 (1/5, 2/3), Ngamene Takougang* 10 (4/9 da 2), Pasero* 2 (1/2 da 2), Corgnati, Mitreva 10 (1/5, 1/1), Gesuele 2 (1/1 da 2), Grosso* 2 (1/2, 0/4), Salvini 16 (8/11, 0/1), Avagnina 2 (0/5, 0/3), Nicora*, Obaseki 1 (0/1 da 2)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 17/42 - Tiri da 3: 3/12 - Tiri Liberi: 18/25 - Rimbalzi: 39 14+25 (Ngamene Takougang 10) - Assist: 11 (Avagnina 4) - Palle Recuperate: 5 (Avagnina 2) - Palle Perse: 23 (Pasero 5)

Arbitri: Melai M., Rinaldi T.



Repower Sanga Milano - Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 69 - 78 (21-24, 36-46, 50-58, 69-78)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 25 (10/15, 1/5), Nori* 2 (0/2 da 2), Moroni* 2 (1/1, 0/3), Cannolicchio NE, Merisio, Zelnyte* 7 (1/2, 0/5), Allievi* 15 (6/8 da 2), Tibè 6 (2/8, 0/1), Sordi NE, Cicic 12 (2/3, 2/7), Serralunga NE, Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 22/39 - Tiri da 3: 3/21 - Tiri Liberi: 16/19 - Rimbalzi: 33 10+23 (Zelnyte 8) - Assist: 19 (Zelnyte 8) - Palle Recuperate: 7 (Zelnyte 3) - Palle Perse: 15 (Tibè 4) - Cinque Falli: Zelnyte

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi NE, Degiovanni 9 (2/6, 1/2), Rossini* 13 (3/6, 1/4), Lazzaro NE, Mioni* 6 (3/4, 0/6), Stroscio 5 (1/4, 1/4), Conde Duran* 20 (6/11 da 2), Cruz Ferreira 14 (1/4, 4/4), Amatori* 5 (2/8, 0/1), Di Fine, De Cassan* 6 (0/1, 2/3)

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 18/45 - Tiri da 3: 9/24 - Tiri Liberi: 15/20 - Rimbalzi: 48 21+27 (Conde Duran 15) - Assist: 14 (Rossini 5) - Palle Recuperate: 10 (Rossini 3) - Palle Perse: 14 (Rossini 3) - Cinque Falli: Cruz Ferreira

Arbitri: Scarfo' G., Spinello R.



Jolly Acli Basket Livorno - Torino Teen Basket 70 - 51 (18-19, 35-23, 53-41, 70-51)

JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Wojtala 12 (3/9, 2/5), Ceccarini, Preziosi, Sassetti 8 (2/3 da 3), Georgieva 13 (3/6, 2/2), Orsini* 8 (2/3, 1/4), Botteghi* 11 (2/4, 1/5), Sayed Tawfik, Okodugha* 6 (3/5 da 2), Evangelista 1 (0/1 da 3), Arecco*, Madonna* 11 (0/1, 3/7)

Allenatore: Angiolini W.

Tiri da 2: 13/30 - Tiri da 3: 11/31 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 46 11+35 (Orsini 7) - Assist: 21 (Madonna 8) - Palle Recuperate: 8 (Georgieva 2) - Palle Perse: 15 (Wojtala 4)

TORINO TEEN BASKET: Azzi* 3 (0/6, 1/3), Paleari 4 (2/3, 0/5), Popovic* 6 (2/8 da 2), Colli* 25 (5/9, 4/11), Varaldi, Baima, Tortora 3 (0/1, 1/1), Isoardi 3 (0/2, 1/1), Giacomelli* 3 (0/1, 1/4), Jankovic* 4 (2/5, 0/1)

Allenatore: Corrado M.

Tiri da 2: 11/37 - Tiri da 3: 8/27 - Tiri Liberi: 5/6 - Rimbalzi: 38 10+28 (Jankovic 8) - Assist: 6 (Azzi 2) - Palle Recuperate: 11 (Colli 3) - Palle Perse: 14 (Azzi 3)

Arbitri: Purrone A., Foschini M.



USE Rosa Scotti Empoli - Logiman Broni 83 - 69 (20-11, 35-28, 58-52, 83-69)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Leghissa E. 4 (2/4, 0/1), Fiaschi NE, Colognesi* 19 (3/7, 4/6), Ruffini* 7 (2/4, 1/2), Cappelli* 10 (1/3, 1/4), Ianezic 14 (4/7, 1/4), Castellani 10 (2/3, 2/6), Ndiaye 2 (1/2 da 2), Casini* 2 (1/1 da 2), Antonini 3 (0/1, 1/1), Vente* 12 (4/8 da 2)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 20/40 - Tiri da 3: 10/24 - Tiri Liberi: 13/22 - Rimbalzi: 40 15+25 (Vente 7) - Assist: 15 (Castellani 7) - Palle Recuperate: 4 (Cappelli 2) - Palle Perse: 11 (Squadra 3)

LOGIMAN BRONI: Nasraoui* 16 (6/11, 1/4), Frigo NE, Turcinovic* 25 (7/13, 2/7), Carbonella, Reggiani, Baldelli* 10 (1/6, 2/6), Scarsi* 11 (2/4 da 2), Russo 2 (0/0, 0/0), Buranella*, Morra 5 (2/4 da 2), Merli NE

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 18/38 - Tiri da 3: 5/19 - Tiri Liberi: 18/23 - Rimbalzi: 34 10+24 (Nasraoui 7) - Assist: 7 (Turcinovic 2) - Palle Recuperate: 2 (Turcinovic 1) - Palle Perse: 12 (Nasraoui 3) - Cinque Falli: Nasraoui

Arbitri: Frosolini I., Montano S.



Basket Foxes Giussano - Nuova Icom San Salvatore Selargius 56 - 62 (11-23, 20-32, 35-53, 56-62)

BASKET FOXES GIUSSANO: Ramon 6 (3/4 da 2), Reani* 6 (0/3, 2/5), Diotti* 12 (4/13, 1/2), Lussignoli* 4 (2/8, 0/3), Petronio, Colico C. 2 (1/1 da 2), Zanetti 9 (4/8 da 2), Crippa 3 (0/3, 1/3), Bernardi* 12 (4/7 da 2), Szajtauer* 2 (1/5 da 2), Fossati NE, Pirozzi

Allenatore: Diotti M.

Tiri da 2: 19/52 - Tiri da 3: 4/14 - Tiri Liberi: 6/13 - Rimbalzi: 43 11+32 (Szajtauer 7) - Assist: 18 (Lussignoli 4) - Palle Recuperate: 8 (Lussignoli 2) - Palle Perse: 13 (Zanetti 3)

NUOVA ICOM SAN SALVATORE SELARGIUS: Madeddu 2 (1/3 da 2), Mura* 10 (2/8, 2/3), Berrad* 3 (0/4, 0/1), Ingenito 2 (1/4, 0/1), Pinna, Favre* 18 (6/14, 2/5), Valenti NE, Thiam* 6 (3/4 da 2), Ceccarelli* 21 (3/8, 5/7), Corongiu NE

Allenatore: Maslarinos V.

Tiri da 2: 16/47 - Tiri da 3: 9/19 - Tiri Liberi: 3/4 - Rimbalzi: 43 9+34 (Favre 10) - Assist: 19 (Ceccarelli 6) - Palle Recuperate: 10 (Mura 2) - Palle Perse: 12 (Berrad 3)

Arbitri: Di Luzio F., Mariotti D.







CLASSIFICA MARCATRICI:

Silvino Oliveira R. (Salerno Ponteggi Salerno) 183 (20,3)

Toffali S. (Repower Sanga Milano) 141 (15,7)

Favre L. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 141 (15,7)

Colli C. (Torino Teen Basket) 138 (15,3)

Colognesi S. (USE Rosa Scotti Empoli) 135 (15)

Toffolo F. (Virtus Academy Benevento) 127 (14,1)

Sammartino L. (Tecnoengineering Moncalieri) 120 (13,3)

Conde Duran I. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 118 (13,1)

Naczk M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 118 (13,1)

Vente L. (USE Rosa Scotti Empoli) 118 (13,1)

El Habbab M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 116 (12,9)

Penz E. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 114 (12,7)

Trozzola E. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 112 (12,4)

Rossini M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 111 (12,3)

Bernardi I. (Basket Foxes Giussano) 110 (12,2)

Ceccarelli S. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 106 (13,2)

Chiovato F. (Virtus Academy Benevento) 105 (11,7)

Castellani A. (USE Rosa Scotti Empoli) 104 (11,6)

Mioni M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 103 (12,9)

Nasraoui M. (Logiman Broni) 102 (11,3)

