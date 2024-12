Techfind Serie A2, Girone A - San Giovanni Valdarno cade a Selargius, Empoli vince e la aggancia. Bene Livorno e Costa Masnaga

La Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno incappa nella prima battuta d'arresto della stagione, 71-56 sul campo della Nuova Icom San Salvatore Selargius. Le padrone di casa piazzano un primo allungo nel finale di primo quarto, per poi toccare anche il +13 nel secondo periodo. San Giovanni Valdarno prova a limitare i danni ma incassa un parziale di 18-8 nel terzo quarto, che di fatto chiude i giochi. Sulla grande vittoria di Selargius c'è soprattutto la firma di Lea Favre, che chiude con 25 punti, mentre per Thiam 11 punti, 15 rimbalzi e 28 di valutazione. Dall'altra parte Rossini top scorer con 12 punti.

Ne approfitta l'USE Rosa Scotti Empoli, che vince 76-31 contro la Sardegna Marmi Virtus Cagliari e aggancia il primo posto in classifica. Partita indirizzata già nel primo tempo, chiuso sul +21 dalla squadra di casa, che poi allunga ulteriormente con un parziale complessivo di 38-14 nei due quarti conclusivi. La migliore è Castellani, che chiude con 18 punti e 4/4 da tre punti, bene anche Vente con 16 punti e 8 rimbalzi. Per Cagliari un brutto stop dopo sei vittorie consecutive, in doppia cifra solo Naczk (12 punti).

Vittoria netta anche per Jolly Acli Basket Livorno, 45-75 sul campo di Basket Foxes Giusano. Le ospiti vincono i parziali di tutti i quarti, ma a fare la differenza è soprattutto il 7-24 del terzo periodo, in cui Livorno allunga fino a +24 e mette in ghiaccio la sesta vittoria stagionale, terza consecutiva. Protagonista assoluta Okodugha con 18 punti e 17 rimbalzi, bene anche Wojtala con 13 punti e 6 assist. Per Giussano 14 di Diotti e 13 di Bernardi.

Successo anche per la CLV-Limonta Costa Masnaga, che supera 61-40 la Cestistica Spezzina. Le padrone di casa toccano la doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto, per poi scappare via definitivamente con un parziale di 21-5 nel terzo periodo, toccando poi il massimo vantaggio sul +28. La top scorer è Gorini con 17 punti, ma va segnalata anche la prestazione a tutto tondo di Jennifer Crowder: 12 punti, 10 assist, 8 rimbalzi. Per La Spezia nessuna giocatrice in doppia cifra, si salva Diakhoumpa con 6 punti e 11 rimbalzi.

USE Rosa Scotti Empoli - Sardegna Marmi Virtus Cagliari 76 - 31 (18-10, 38-17, 60-27, 76-31)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Panchetti 12 (1/1, 3/7), Leghissa E. 3 (1/2, 0/1), Fiaschi, Colognesi* 6 (3/4, 0/2), Ruffini 3 (1/3, 0/1), Ianezic* 6 (3/6, 0/2), Castellani* 18 (3/5, 4/4), Ndiaye 1 (0/3 da 2), Chelini 2 (0/0, 0/0), Casini 7 (1/2, 1/5), Antonini* 2 (1/2, 0/2), Vente* 16 (7/13 da 2)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 21/42 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 10/18 - Rimbalzi: 57 14+43 (Colognesi 11) - Assist: 18 (Colognesi 5) - Palle Recuperate: 8 (Leghissa E. 2) - Palle Perse: 13 (Castellani 3)

SARDEGNA MARMI VIRTUS CAGLIARI: Naczk* 12 (4/12, 1/5), Peric, Valtcheva, Vargiu, Gallus, Pasolini, Cadoni*, Podda 2 (1/5 da 2), Trozzola* 6 (1/6, 0/6), Pellegrini Bettoli* 2 (1/2, 0/2), Anedda, El Habbab* 9 (2/6, 1/5)

Allenatore: Staico F.

Tiri da 2: 9/43 - Tiri da 3: 2/23 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 35 11+24 (Cadoni 5) - Assist: 4 (Valtcheva 2) - Palle Recuperate: 9 (El Habbab 3) - Palle Perse: 14 (Squadra 2) - Cinque Falli: El Habbab

Arbitri: Mammola T., Giustarini I.



Nuova Icom San Salvatore Selargius - Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 71 - 56 (21-14, 42-35, 60-43, 71-56)

NUOVA ICOM SAN SALVATORE SELARGIUS: Madeddu, Mura* 4 (2/2 da 2), Berrad* 7 (1/5, 0/3), Ingenito 3 (1/3 da 3), Pinna 6 (3/4, 0/2), Favre* 25 (5/12, 3/6), Valenti, Thiam* 11 (4/7 da 2), Ceccarelli* 15 (3/6, 3/10), Lapa, Porcu V.

Allenatore: Maslarinos V.

Tiri da 2: 18/36 - Tiri da 3: 7/24 - Tiri Liberi: 14/16 - Rimbalzi: 38 12+26 (Thiam 13) - Assist: 19 (Ceccarelli 5) - Palle Recuperate: 10 (Thiam 4) - Palle Perse: 14 (Berrad 4) - Cinque Falli: Pinna

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi NE, Degiovanni* 6 (1/3, 0/4), Rossini* 12 (5/12, 0/2), Lazzaro NE, Mioni* 8 (3/9, 0/2), Stroscio 8 (1/4, 2/4), Conde Duran* 7 (3/8 da 2), Cruz Ferreira 3 (1/2, 0/2), Amatori NE, Di Fine 10 (3/5, 1/2), De Cassan* 2 (0/2, 0/1)

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 17/45 - Tiri da 3: 3/17 - Tiri Liberi: 13/16 - Rimbalzi: 40 18+22 (Mioni 11) - Assist: 6 (Rossini 2) - Palle Recuperate: 8 (Di Fine 3) - Palle Perse: 17 (Rossini 4) - Cinque Falli: De Cassan

Arbitri: Spinelli J., Purrone A.



Basket Foxes Giussano - Jolly Acli Basket Livorno 45 - 75 (17-19, 25-32, 32-56, 45-75)

BASKET FOXES GIUSSANO: Ramon 2 (1/2, 0/3), Reani*, Diotti* 14 (6/8, 0/1), Lussignoli* 3 (1/3, 0/1), Petronio 2 (1/1, 0/1), Colico Cecilia, Zanetti, Crippa, Bernardi* 13 (4/9, 1/4), Szajtauer* 6 (2/5 da 2), Fossati, Pirozzi 5 (1/1, 1/3)

Allenatore: Diotti M.

Tiri da 2: 16/34 - Tiri da 3: 2/15 - Tiri Liberi: 7/13 - Rimbalzi: 29 5+24 (Szajtauer 9) - Assist: 15 (Diotti 4) - Palle Recuperate: 3 (Ramon 1) - Palle Perse: 20 (Lussignoli 3)

JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Wojtala* 13 (5/11, 1/5), Ceccarini 3 (1/4, 0/2), Preziosi* 2 (0/1 da 3), Sassetti 1 (0/2, 0/2), Georgieva* 11 (4/6, 0/2), Orsini 6 (3/4, 0/1), Botteghi* 13 (0/4, 3/4), Okodugha* 18 (7/10, 0/1), Evangelista 3 (1/1 da 3), Arecco 5 (1/5, 1/2), Madonna NE

Allenatore: Angiolini W.

Tiri da 2: 21/46 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 15/19 - Rimbalzi: 46 16+30 (Okodugha 17) - Assist: 20 (Wojtala 6) - Palle Recuperate: 10 (Okodugha 4) - Palle Perse: 11 (Arecco 3)

Arbitri: De Rico M., Nonna D.





CLV-Limonta Costa Masnaga - Cestistica Spezzina 61 - 40 (20-8, 28-21, 49-26, 61-40)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz* 6 (3/7, 0/5), Cibinetto 2 (1/3 da 2), Osazuwa* 5 (2/4, 0/1), Gorini* 17 (4/5, 3/8), N'Guessan* 13 (3/6, 1/3), Kaczmarczyk 6 (2/3 da 2), Olandi, Bonomi, Motta, Serra, Crowder* 12 (3/9, 2/7)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 18/37 - Tiri da 3: 6/30 - Tiri Liberi: 7/12 - Rimbalzi: 45 12+33 (Osazuwa 13) - Assist: 20 (Crowder 10) - Palle Recuperate: 11 (Penz 4) - Palle Perse: 12 (Gorini 3)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye* 8 (1/4 da 2), D'Angelo 5 (2/10 da 2), Templari 5 (1/3, 1/1), Moretti* 2 (1/5, 0/1), Granzotto* 2 (1/2, 0/3), Missanelli* 4 (2/6, 0/3), Diakhoumpa* 6 (3/12 da 2), Guzzoni 5 (1/7, 1/3), Guerrieri 3 (0/1, 1/1), Varone NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 12/50 - Tiri da 3: 3/12 - Tiri Liberi: 7/14 - Rimbalzi: 49 16+33 (Diakhoumpa 11) - Assist: 11 (Moretti 3) - Palle Recuperate: 7 (Granzotto 3) - Palle Perse: 23 (Granzotto 7)

Arbitri: Di Salvo E., Montano S.

(Foto Andrea Cicotto)