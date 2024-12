EuroCup Women – Comincia la fase ad eliminazione diretta per Campobasso, Geas e Sassari

Dopo aver concluso la prima fase, le tre compagini tricolore si sono qualificate per i play-off di EuroCup Women, chiudendo tutte al secondo posto nel rispettivo girone.



LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO – SPAR GIRONA

(Mercoledì 11 dicembre, ore 20.30 – YouTube FIBA)



La squadra allenata da coach Domenico Sabatelli ha chiuso il Girone L al secondo posto con un record di 4-2, proprio alle spalle della compagine spagnola con cui ha un conto in sospeso, visto il computo totale di 1-1 (74-66 per Girona, 97-90 per Campobasso) nella fase precedente. Il Girona ha chiuso con un record di 5-1 e si appresta ad affrontare una formazione già nota per poter accedere agli ottavi di finale. Il capo allenatore Roberto Iniguez confermerà un quintetto con Klara Lundquist a dettare i ritmi, la francese Mamignan Toure a prendersi responsabilità in fase di realizzazione insieme alla compagna di reparto Borislava Hristova; le lunghe Ivana Jakubcova e Chloe Bibby rimarranno sotto le plance per dare un doppio contributo alla squadra. Con la partenza di Maya Caldwell, la panchina offrirà l'esperienza di Sandra Ygueravide e il talento sui due lati del campo di Marta Canella; l'ala forte Carolina Guerrero garantirà energia al frontcourt, mentre le giovani Berta Ribas (2004) e Aina Cargol (2007) diventeranno pedine fondamentali a partita in corso.



DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI – HOZONO GLOBAL JAIRIS

(Mercoledì 11 dicembre, ore 20.30 – YouTube FIBA)



Le ragazze di coach Antonello Restivo hanno registrato un record di 4-2, finendo al secondo posto del Gruppo I e per tanto troveranno anche loro una delle prime classificate. Sul cammino delle sarde si presenteranno le iberiche di Jairis, imbattute nel Gruppo B e pronte a consolidare il loro status di corazzata nel prosieguo della competizione. La formazione di Bernat Canut Font si farà trascinare dai canestri di Lou Lopez Senechal, innescata dalle sapienti mani delle playmaker Aina Ayuso e Txell Alarcon; a difendere il ferro, una coppia come quella composta da Paula Ginzo e Chelsea Nelson che combina fisicità e centimetri, oltre a tagli frequenti in area. Il roster profondo permette alle spagnole di schierare un secondo quintetto in uscita dalla panchina: Billie Massey e Morgan Bertsch formeranno un solidissimo duo nel pitturato, Petra Holesinska attenderà dietro l'arco gli scarichi delle compagne per connettere con la sua specialità; Carmen Grande si incaricherà di smistare quanti più palloni, Stephanie Visscher darà una mano extra sulle due metà campo. A completare potrebbe aggiungersi Carmen Sol Molina, possibile ricambio nel ruolo di ala.



GEAS SESTO SAN GIOVANNI – SOPRON BASKET

(Giovedì 12 dicembre, ore 20.30 – YouTube FIBA)



La compagine guidata da coach Cinzia Zanotti ha terminato la prima fase al secondo posto con un record di 4-2, disputando di fatto la gara d'andata tra le mura amiche contro una delle prime classificate. Le lombarde affronteranno le ungheresi di Sopron, prime nel Gruppo E con un record di 5-1, la cui identità europea le spingerà ad imporsi anche nella fase ad eliminazione diretta. David Gaspar lascerà alla sua point guard australiana, Stephanie Reid, il compito di premere sull'acceleratore per fuggire fin da subito all'interno della partita; le compagne di reparto Zala Friskovec e Vivien Borondy sfrutteranno le proprie capacità balistiche per fare male con il tiro da tre punti. La veterana Jacinta Monroe fornirà una rim protection considerevole e la unirà ad uno spiccato feeling con il gioco nel pitturato; la classe 2001 Aliz Varga, invece, metterà a disposizione i suoi centimetri a rimbalzo, oltre a farsi trovare pronta sul pick and roll e sul pick and pop. L'equa distribuzione del minutaggio vedrà però una second unit con un'identità differente: l'uso del doppio playmaker nei nomi di Klaudia Papp e Pinelopi Pavlopoulou si sposerà con l'unione sotto le plance delle lunghe Tijana Krivacevic e Zsuzsanna Sitku. Le rotazioni potrebbero comprendere anche l'utilizzo di una veterana come Jelena Brooks, affiancata dalle giovanissime Sara Laczko (2004) e Zora Rokob (2006).