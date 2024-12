EuroLeague Women – Schio e Venezia tornano sul parquet per disputare la seconda fase a gironi

La EuroLeague Women riparte con la seconda fase a gironi, dove troviamo entrambe le compagini tricolore, smistate rispettivamente nel Gruppo E (Beretta Famila Schio) e nel Gruppo F (Umana Reyer Venezia). Per regolamento, le squadre terranno il record registrato nel primo concentramento, su questa base affronteranno gare di andata e ritorno in cui le migliori otto (quattro per girone) accederanno al play-in.



BERETTA FAMILA SCHIO – ZABINY BRNO

(Mercoledì 11 dicembre, ore 20 – YouTube FIBA)



La compagine allenata da coach Georgios Dikaioulakos ha terminato la prima fase con un record di 4-2 e cercherà di imporsi come una delle migliori del Gruppo E. Le prime avversarie ad arrivare al PalaRomare saranno le ceche dello Zabiny Brno, il cui record di 2-4 le mette subito in condizione di dover rimontare lo svantaggio accumulato nei primi mesi di competizione. Il capo allenatore Viktor Prusa schiererà un quintetto small, giocando con tre playmaker: Nikola Dudasova avrà maggiori responsabilità, mentre le compagne Petra Zaplatova e Eliska Hamzova si divideranno i restanti possessi; la coppia di pivot composta da Steph Kostowicz e Elissa Cunane alzerà vertiginosamente i centimetri sotto le plance. Le corte rotazioni vedranno Nikolina Knezevic come punto focale della second unit, seguita dalla classe 2004 Emma Cechova; i minuti restanti andranno a Katerina Zeithammerova. Aggregate al gruppo squadra anche quattro giovanissime come la classe 2005 Aneta Kytlicova e le classe 2007 Ema Rychtecka, Katerina Kalna e Marie Hamzova.



CASADEMONT ZARAGOZA – UMANA REYER VENEZIA

(Giovedì 12 dicembre, ore 20 – YouTube FIBA)



La squadra di coach Andrea Mazzon ha chiuso la prima fase a gironi con il record di 3-3, per questo motivo dovrà fare i conti con avversarie meglio piazzate all'interno del Gruppo F. La prima gara le vedrà impegnate in trasferta sul parquet del Casademont Zaragoza, la compagine iberica ha chiuso con un record di 4-2 e proverà a non perdere terreno contro le orogranata. Carlos Cantero Morales si affiderà a un quintetto esperto guidato da Mariona Ortiz e difeso dalla fisicità di Markeisha Gatling; la scelta di schierare tre ali come Tanaya Atkinson, Ellen Nystrom e Helena Pueyo mostrerà la facilità con cui le spagnole sanno trovare la via del canestro. Dalla panchina, la maggior parte dei minuti verrà dato alle lunghe Stephanie Mawuli e Nerea Hermosa, così da poter alzare i centimetri in area; la guardia tiratrice Laia Flores cercherà di farsi spazio aggiungendo punti al fatturato della propria squadra. Possibile spazio anche per Melisa Brcaninovic come backup nel ruolo di ala forte e per Miroslava Mistinova come backup nel ruolo di guardia; la classe 2007 Leyre Urdiain completerà il numero delle effettive.