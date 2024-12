Techfind Serie A2, Girone B - Vittoria nei recuperi per Treviso e Ragusa

Vittoria netta per la Martina Treviso, che supera la Bagalier FE.BA. Civitanova 51-90. Le ospiti partono forte con un primo quarto da 23-8, e mantengono un vantaggio oltre la doppia cifra fino all'intervallo. Nel terzo periodo Treviso arriva addirittura a +30 per poi gestire fino alla fine, con un attacco che continua a girare alla grande. Tra le cinque in doppia cifra la migliore è Stawicka con 16 punti, bene anche Aijanen con 14 e Egwoh con 11 e 11 rimbalzi. Per Civitanova 11 di Perini.

Vince la Passalacqua Ragusa, che batte 69-64 la Velcofin Interlocks Vicenza dopo un tempo supplementare. Partita fatta di parziali, in cui le padrone di casa partono meglio, subiscono il rientro avversario prima dell'intervallo e allungano nuovamente fino al +9. Vicenza riesce però a risalire nuovamente e a portare la partita all'overtime con una tripla di Pellegrini. Al supplementare però Ragusa ha più energie e la porta a casa con i canestri di Consolini (14 punti) e Labanca (11 punti e 13 rimbalzi) e due tiri liberi finali di Mazza. In doppia cifra anche Siciliano, Tomasoni e Pelka, dall'altra parte 18 di Pellegrini e 14 di Tava.

A2 Femminile – Girone B

Recupero 6^ Giornata di Andata



RISULTATI:





11/12/2024

Bagalier FE.BA Civitanova - Martina Treviso 51 - 90

Passalacqua Ragusa - Velcofin Interlocks Vicenza 69 - 64 (d1ts)





CLASSIFICA:

W.APU Delser Crich Udine 18, San Giorgio MantovAgricoltura 16, ARAN Cucine Panthers Roseto 14, Halley Thunder Matelica 14, Passalacqua Ragusa 13, Martina Treviso 12, Futurosa iVision Trieste 12, Alperia Basket Club Bolzano 12, PF Umbertide 6, Velcofin Interlocks Vicenza 6, Solmec Rhodigium Basket 6, Bagalier FE.BA Civitanova 6, Basket Girls Ancona 2, Pallacanestro Vigarano 0





Bagalier FE.BA Civitanova - Martina Treviso 51 - 90 (8-23, 27-45, 41-71, 51-90)

BAGALIER FE.BA CIVITANOVA: Streni NE, Panufnik 7 (1/4, 1/5), Sciarretta, Severini 5 (1/1, 1/3), Perini* 11 (4/7, 1/5), Mini* 4 (2/5 da 2), Binci* 7 (2/10, 1/1), Contati, Bocola* 7 (2/4, 1/5), Jaworska* 7 (2/5 da 2), Pelliccetti 3 (1/5 da 3)

Allenatore: Ferazzoli I.

Tiri da 2: 14/38 - Tiri da 3: 6/24 - Tiri Liberi: 5/5 - Rimbalzi: 27 8+19 (Perini 6) - Assist: 12 (Perini 4) - Palle Recuperate: 10 (Perini 5) - Palle Perse: 20 (Binci 5)

MARTINA TREVISO: Vespignani* 8 (4/6, 0/1), Peresson* 12 (3/4, 2/6), Stawicka* 16 (5/5, 1/3), Lazzari 5 (1/2, 1/3), Aghilarre 5 (2/4 da 2), Chukwu 2 (1/3 da 2), Da Pozzo* 12 (6/7 da 2), Egwoh Ashley 11 (5/8 da 2), Aijanen* 14 (4/4, 1/1), Carraro 5 (1/3, 1/2)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 32/46 - Tiri da 3: 6/16 - Tiri Liberi: 8/17 - Rimbalzi: 45 11+34 (Egwoh Ashley 11) - Assist: 7 (Stawicka 3) - Palle Recuperate: 9 (Chukwu 4) - Palle Perse: 17 (Vespignani 4)

Arbitri: Lanciotti V., Menicali G.



Passalacqua Ragusa - Velcofin Interlocks Vicenza 69 - 64 (d1ts) (27-19, 40-39, 54-48, 61-61, 69-64)

PASSALACQUA RAGUSA: Terrone NE, Consolini* 14 (4/9, 2/3), Pelka 10 (3/7, 1/5), Salice, Mazza 5 (1/2, 0/1), Tomasoni* 10 (4/6, 0/4), Siciliano* 11 (2/4, 2/8), Kozakova 4 (1/4 da 2), Narviciute* 4 (2/4 da 2), Olodo, Labanca* 11 (4/12 da 2)

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 21/48 - Tiri da 3: 5/21 - Tiri Liberi: 12/20 - Rimbalzi: 50 18+32 (Labanca 13) - Assist: 14 (Consolini 5) - Palle Recuperate: 8 (Tomasoni 2) - Palle Perse: 18 (Siciliano 4)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cecili* 4 (1/4, 0/3), Nespoli 6 (3/5, 0/1), Tava* 14 (2/7, 2/3), Pellegrini* 18 (3/9, 4/9), Assentato* 8 (1/4, 1/3), Peserico 3 (1/4 da 2), Mattera* 8 (4/6, 0/2), Valente NE, Mutterle NE, Vitari 3 (0/2, 1/2)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 15/41 - Tiri da 3: 8/23 - Tiri Liberi: 10/12 - Rimbalzi: 39 10+29 (Mattera 10) - Assist: 17 (Cecili 6) - Palle Recuperate: 11 (Pellegrini 5) - Palle Perse: 18 (Tava 5)

Arbitri: Parisi A., De Giorgio G.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Siciliano A. (Passalacqua Ragusa) 190 (19)

Fusari C. (San Giorgio MantovAgricoltura) 157 (15,7)

Baldi B. (PF Umbertide) 156 (15,6)

Miccoli C. (Futurosa iVision Trieste) 149 (14,9)

Milani A. (W.APU Delser Crich Udine) 137 (13,7)

Peresson A. (Martina Treviso) 128 (12,8)

Gianolla C. (W.APU Delser Crich Udine) 126 (12,6)

Consolini C. (Passalacqua Ragusa) 125 (12,5)

Mosetti M. (Futurosa iVision Trieste) 124 (12,4)

Orazzo M. (San Giorgio MantovAgricoltura) 123 (12,3)

Binci S. (Bagalier FE.BA Civitanova) 120 (12)

Aijanen A. (Martina Treviso) 118 (11,8)

Cabrini A. (Halley Thunder Matelica) 116 (11,6)

Manzotti G. (Alperia Basket Club Bolzano) 116 (11,6)

Sorrentino G. (ARAN Cucine Panthers Roseto) 115 (11,5)

Stefanczyk K. (Alperia Basket Club Bolzano) 112 (14)

Perini V. (Bagalier FE.BA Civitanova) 111 (11,1)

Vaitekunaite A. (Alperia Basket Club Bolzano) 110 (12,2)

Castelli G. (Solmec Rhodigium Basket) 109 (10,9)

Pellegrini M. (Velcofin Interlocks Vicenza) 108 (10,8)

(Foto Laura Moltisanti)