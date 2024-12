EuroLeague Women – La Umana Reyer Venezia cede il passo nel secondo tempo al Casademont Zaragoza

La Umana Reyer Venezia si fa rimontare nel secondo tempo e cade per 64-56 sul parquet del Casademont Zaragoza. Partenza bruciante delle orogranata nella prima metà del quarto: Smalls (12 punti e 4 recuperi), Kuier (21 punti, 7 rimbalzi e 2 stoppate) e Pan (9 punti e 5 rimbalzi) infliggono un parziale di 2-15 che fa scappare la squadra allenata da coach Mazzon; la reazione delle iberiche arriva con un break siglato dal tandem Flores-Hermosa, successivamente Stankovic segna quattro punti di fila, ma sono i tiri a cronometro fermo di Hermosa (9 punti e 8 rimbalzi) a chiudere sul 9-21 i 10' iniziali. La tripla di Kuier vale il massimo vantaggio per l'Umana Reyer, tuttavia il Casademont ricuce lo strappo con un parziale di 8-2 – Ortiz e Gatling (12 punti e 8 rimbalzi) le due protagoniste nell'occasione – interrotto solamente dalla bomba realizzata da Villa; dopo lo scambio tra Pueyo e Kuier, le due rivali rimangono a secco per 3', finché Zaragoza non si porta sul -8 grazie ai colpi di Atkinson (13 punti, 5 rimbalzi e 2 recuperi) e Mawuli (23-31). Il time-out chiamato dalla panchina veneta porta in dote due punti con Smalls, pareggiati però da Atkinson che manda tutti all'intervallo sul 25-33.



Il secondo tempo si apre con un break casalingo a cura di Pueyo e Nystrom, questo fa subito ricorrere ai ripari coach Mazzon che chiama un time-out; in seguito alla breve pausa, Kuier e Villa vanno a referto ma ricevono subito le risposte di Atkinson e Gatling (34-37). Le numero 34 delle rispettive compagini continuano a darsi battaglia – questa volta a cronometro fermo – fino ai layup di Ortiz e Pan che animano la sfida sui due lati del campo; il Casademont prende le redini del match trascinato da Hermosa, Mawuli (11 punti) e Pueyo, infliggendo un parziale di 11-3 che vale il sorpasso sul 49-46 alla mezz'ora. La luce si spegne per le orogranata che continuano a subire l'impeto delle spagnole: infatti, Flores e Atkinson lanciano Zaragoza verso il massimo vantaggio, costringendo coach Mazzon al time-out; la pausa giova alle venete, perché Kuier e Smalls riducono la distanza fino al -4, Mawuli e Gatling però rispediscono al mittente il tentativo di rimonta (60-52). I canestri del duo Pan-Villa danno un'ultima speranza a Venezia, ci pensano nuovamente Mawuli e Gatling a spegnere i sogni delle ospiti mettendo il sigillo sul 64-56 finale.