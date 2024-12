EuroCup Women – Il Geas Sesto San Giovanni esce sconfitto da Sopron nella gara di andata dei play-in

Il Geas Sesto San Giovanni perde 66-79 contro Sopron nella gara di andata dei play-in di EuroCup Women. Le rivali in campo cominciano con due fiammate come botta e risposta: Brooks (13 punti, 6 rimbalzi e 2 recuperi) firma un parziale di 0-8 dopo il canestro in apertura di Makurat, poi è Gwathmey (17 punti e 8 rimbalzi) – in totale solitudine – a scrivere un break che porta le padrone di casa sul -2; successivamente, si apre il festival delle triple con Spreafico (15 punti) e Conti (16 punti con 4/8 da tre, 7 rimbalzi, 5 assist e 2 recuperi) abili prima ad annullare quelle messe a referto dalla coppia Borondy-Friskovec, poi a realizzare cinque punti in fila per chiudere il primo quarto avanti 19-16. Il canestro di Gustavsson in apertura di secondo quarto manda Geas sul +5, finché coach Zanotti non è costretta a chiamare un time-out, in seguito alle triple del sorpasso realizzate da Friskovec (25 punti con 5/6 da tre e 6 assist) e Reid (10 punti e 6 assist); l'equilibrio regna sovrano grazie a Borondy (10 punti) che tutta sola risponde ai canestri di Spreafico e Conte, la tripla di Gwathmey regala il +2 alle padrone di casa, ma il parziale di 2-9 registrato dal quintetto di Sopron forza la panchina lombarda a fermare il gioco (30-35). Il jumper di Krivacevic (8 punti e 9 rimbalzi) fa salire le ungherese a tre possessi di vantaggio, tuttavia i liberi di Spreafico e il gioco da tre punti convertito da Conte mandano le due formazioni all'intervallo sul 35-37.



Le ospiti premono subito sull'acceleratore nel secondo tempo: Borondy e Friskovec da dietro l'arco, Krivacevic con un jumper spaccano in due la partita firmando un parziale di 2-8, interrotto dalla tripla del -5 ad opera di Conti; tuttavia, la compagine magiara non si ferma e trascinata dal tandem Friskovec-Papp scrive il massimo vantaggio nella gara, spingendo coach Zanotti al time-out (42-52). In uscita dalla pausa, Gustavsson prima e Conti subito dopo provano a far scattare la rimonta in favore del Geas, ma la tripla di Brooks apre un nuovo parziale per Sopron a cui si uniscono Monroe (10 punti e 9 rimbalzi) e Friskovec, chiudendo sul 46-63 la mezz'ora di gioco. La numero 13 gialloverde fa scappare sul +21 le magiare, Conti fa alzare la testa a Sesto San Giovanni con una rubata e il conseguente appoggio, successivamente realizza la tripla che annulla quella messa a referto da Friskovec; l'arrembaggio delle padrone di casa prosegue grazie a Gwathmey e Gustavsson, ma i canestri di Monroe e Reid tagliano le gambe alla rimonta rossoblu (60-76). Nel finale arrivano anche due triple targate Spreafico, l'ultima parola però spetta a Friskovec e a Reid, le quali sigillano il punteggio sul 66-79 finale.