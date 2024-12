Techfind Serie A2, Girone B – Nell'undicesima giornata spicca il big match tra Roseto e Matelica

Il Girone B della Techfind Serie A2 scende in campo per l'undicesimo turno con un programma di quattro partite nella giornata di sabato e tre positicipo, tra cui il big match per il terzo posto.



Il sipario si aprirà con la sfida tra Basket Girls Ancona e Futurosa iVision Trieste (sabato, ore 19). La compagine marchigiana proverà a sbloccare la situazione poco positiva, questo cercando la spinta del proprio pubblico che spingerà le ragazze verso una vittoria che manca dalla prima giornata. Dopo la sconfitta interna contro Treviso, le ospiti dovranno subito rialzarsi per non scivolare nelle gerarchie del girone; la trasferta nelle Marche servirà proprio per ripartire e non perdere la scia delle squadre sul podio.



Al PalaSguaitzer andrà in scena il duello tra San Giorgio MantovAgricoltura e Velcofin Interlocks Vicenza (sabato, ore 19.30). Il successo su Civitanova è stata una boccata d'ossigeno per le mantovane in seguito alle due sconfitte consecutive; la vittoria tra le mura amiche servirà certamente per mantenere il passo di Udine e metterle pressione, così da poter ritornare in vetta nel più breve tempo possibile. Le venete hanno vinto con Ancona, ma perso il recupero con Ragusa che le ha fatte scivolare al dodicesimo posto; qui la lotta per il nono posto comprende quattro squadre, tutte molto attente a ciò che fanno le proprie rivali, perciò Vicenza dovrà tentare l'impresa sul parquet lombardo.



In contemporanea, Pallacanestro Vigarano contro Passalacqua Ragusa (sabato, ore 19.30). Il fanalino di coda del Girone B scenderà in campo con la volontà di compiere un'impresa titanica, sbloccando di fatto una situazione che le vede senza successi da dieci turni. Le siciliane, forti del successo nel recupero infrasettimanale, stanno spingendo con insistenza per entrare nella lotta al primo posto; la trasferta in terra ferrarese dovrà essere un ulteriore sigillo sul proprio cammino, in vista dello scontro con Mantova del prossimo 4 gennaio.



A chiudere la prima tornata di gare, la Solmec Rhodigium Basket affronterà la PF Umbertide (sabato, ore 20.30). Le rodigine sanno quanto fondamentale sia portare a casa due punti in questo scontro diretto, così da poter salire al nono posto e dare un segnale alle prime otto del campionato, distanti almeno tre vittorie dalla zona più bassa della classifica. Discorso analogo per la squadra di coach Staccini che più volte ha rischiato di compiere l'impresa contro compagini più attrezzate, segno di come il nono posto gli sia stretto e possa ambire ad una posizione in zona playoff.



Il 'Primo Carnera' sarà teatro della partita tra W.APU Delser Crich Udine e Bagalier FE.BA Civitanova (domenica, ore 18). La capolista prosegue nella sua striscia di vittorie consecutive arrivata ora a tre dopo la trasferta di Matelica; il pubblico friulano inciterà a gran voce le ragazze, così da vederle mantenere il primato fino alla fine del 2024, un segnale di buon auspicio anche per il prosieguo della stagione. Le ospiti hanno perso il recupero e per ora un eventuale treno che le avrebbe portate più vicine alle migliori otto del girone, tuttavia le marchigiane conoscono i propri mezzi e sognano dunque l'impresa in uno dei campiù più difficile dell'intera serie cadetta.



Si proseguirà con l'atteso scontro diretto che coinvolgerà Martina Treviso e Alperia Basket Club Bolzano (domenica, ore 18). La vittoria nel recupero con Civitanova ha fatto salire le trevigiane al sesto posto in classifica, una posizione da tenere ben salda soprattutto in vista dello scontro diretto contro un'avversaria che ha le stesse ambizioni delle venete. Le altoatesine non vincono in trasferta da un mese e mezzo, un trend totalmente inverso rispetto a quanto ottenuto tra le mura amiche, perciò servirà una grande prestazione per sfatare il tabù e scalare le gerarchie.



Gran finale con il big match per il terzo posto in classifica: ARAN Cucine Panthers Roseto contro Halley Thunder Matelica (domenica, ore 18). Sette vittorie di fila, questo il bottino delle 'pantere' che dopo la sconfitta con Udine non hanno conosciuto rivali, piegando la resistenza anche di Ragusa; tuttavia, al PalaMaggetti arriverà un'altra squadra in splendida forma, per questo motivo sarà necessaria la massima concentrazione per non vedere la propria striscia interrompersi. Le marchigiane hanno perso in casa con Udine, ma hanno in mente l'operazione controsorpasso sulle avversarie in un posticipo i cui ritmi si alzeranno vertiginosamente; l'ultima trasferta ha portato la squadra di coach Sorgentone a fare l'impresa contro Mantova vincendo di un solo punto, qui servirà una prestazione simile per bissare quel successo esterno.