Techfind Serie A1 – L'undicesima giornata è l'ultima del girone di andata

Il weekend della Techfind Serie A1 si riempie con un anticipo il sabato sera e il resto del programma nella giornata di domenica.



Ad aprire l'undicesimo turno ci penseranno Famila Wuber Schio e RMB Brixia Basket (sabato, ore 19.30, diretta FLIMA). Il miglior attacco del campionato – dopo il successo in Eurolega – cerca la quarta vittoria consecutiva nella massima serie per tenere la scia della capolista. La compagine bresciana, invece, vuole interrompere la striscia di tre sconfitte di fila per evitare il possibile aggancio di Alpo e condividere l'ultima posizione.



Il giorno successivo partirà con il duello tra Geas Sesto San Giovanni e Dinamo Banco di Sardegna Sassari (domenica, ore 17, diretta FLIMA). Dopo aver raccolto un bottino di quattro successi in fila, le lombarde sono cadute sul parquet di Battipaglia, per questo motivo cercheranno di portare liete notizie al pubblico amico. La squadra di coach Restivo, smaltiti gli impegni proibitivi con Schio e Venezia, affronta la trasferta di Sesto San Giovanni con l'obiettivo di risalire la china e pareggiare il record delle rivali.



Il Taliercio sarà il teatro del big match tra Umana Reyer Venezia e La Molisana Magnolia Campobasso (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Le orogranata vanno alla ricerca del decimo successo in altrettante gare, così da chiudere l'intero girone di andata da imbattute, ma sul loro cammino si parerà la terza classificata in un vero e proprio scontro tra titani. Le ospiti hanno ritrovato il podio, tuttavia l'ombra delle inseguitrici è ben visibile, per questo motivo vincere aiuterà non solo a fare l'impresa ma anche a non scivolare nelle gerarchie.



Si proseguirà con il derby veneto tra Alama San Martino di Lupari e MEP Pellegrini Alpo (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Le 'lupe' stanno vivendo un ottimo periodo di forma che le ha portate a tre vittorie consecutive, passando così dall'ultimo al settimo posto e nella gara interna di domenica punteranno a proseguire su questa strada, puntando a stabilizzarsi nella zona playoff. La squadra di coach Soave vuole ritornare al successo che manca dalla prima giornata, vincere sarebbe di fatto un'iniezione di fiducia utile per disputare un girone di ritorno differente.



In chiusura, la gara tra Autosped G BCC Derthona Basket e E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Il turno di riposo sarà servito alle piemontesi per rimescolare le carte e chiudere in bellezza un girone di andata decisamente positivo, servirà dunque un successo di fronte al proprio pubblico per mantenere il terzo posto, sperando anche nella sconfitta di Campobasso. La compagine faentina non vince da oltre un mese e rischia di perdere quel treno che ad inizio stagione è servito per entrare nelle migliori otto; tuttavia, con la classifica così corta, un successo le farebbe ritornare in corsa anche per posizione più prestigiose in classifica.