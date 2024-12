Techfind Serie A1- Schio supera Brixia nell';anticipo dell'ultima di andata

Vittoria per il Famila Wuber Schio, che batte 84-67 RMB Brixia Basket. Nei primi 20 minuti le ospiti mettono in seria difficoltà Schio, reggendo i ritmi di una partita ad alto punteggio, con una Tagliamento particolarmente ispirata. Il parziale decisivo arriva in un terzo quarto da 25-13, in cui Verona realizza 9 dei suoi 11 punti. Le Orange possono gestire nel quarto periodo e dare continuità alla vittoria in Eurolega. Top scorer Laksa con 16 punti, sfiorano la doppia doppia sia Juhasz (8 punti e 14 rimbalzi) che Andrè (9+11). Per Brixia 25 di Tagliamento, di cui 17 nel primo tempo, e 11 punti e 9 rimbalzi di Evans.

A1 Femminile

Anticipo 11^ Giornata di Andata



RISULTATI:



14/12/2024

Famila Wuber Schio - RMB Brixia Basket 84 - 67



15/12/2024

Geas Sesto San Giovanni - Dinamo Banco di Sardegna Sassari

Umana Reyer Venezia - La Molisana Magnolia Campobasso

Alama San Martino di Lupari - MEP Pellegrini Alpo

E-Work Faenza - Autosped G BCC Derthona Basket



Riposa: O.ME.P.S. Battipaglia





Famila Wuber Schio - RMB Brixia Basket 84 - 67 (17-15, 44-36, 69-49, 84-67)

FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz* 8 (3/5, 0/2), Bestagno* 3 (1/2 da 2), Sottana NE, Zanardi 10 (2/3, 2/4), Verona 11 (4/5, 1/3), Panzera 5 (1/3 da 3), Salaun* 9 (2/7, 0/4), Dojkic* 15 (1/7, 3/6), Andrè 7 (3/5 da 2), Keys NE, Laksa* 16 (1/2, 4/9), Simion

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 17/37 - Tiri da 3: 11/31 - Tiri Liberi: 17/21 - Rimbalzi: 47 17+30 (Juhasz 14) - Assist: 20 (Dojkic 5) - Palle Recuperate: 7 (Andrè 3) - Palle Perse: 12 (Salaun 4)

RMB BRIXIA BASKET: Togliani* 2 (0/3, 0/2), Tagliamento* 25 (5/11, 3/6), Estebas Armas 3 (0/1, 1/2), Yurkevichus* 5 (2/2, 0/1), Moreni 2 (1/1 da 2), Evans* 11 (5/15 da 2), Bongiorno* 5 (0/1, 1/4), Ivanova 8 (1/4, 2/4), Dell'Olio S., Nikolic 6 (3/3, 0/1)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 17/42 - Tiri da 3: 7/20 - Tiri Liberi: 12/15 - Rimbalzi: 32 8+24 (Yurkevichus 11) - Assist: 19 (Togliani 4) - Palle Recuperate: 6 (Yurkevichus 2) - Palle Perse: 13 (Tagliamento 4) - Cinque Falli: Togliani, Nikolic

Arbitri: Centonza M., Masi A., Cattani F.

(Foto Luca Taddeo)