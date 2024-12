Techfind Serie A2, Girone A - Costa Masnaga vince a Broni e si qualifica alla Coppa Italia

Vittoria esterna per la CLV-Limonta Costa Masnaga, che batte la Logiman Broni. Il divario tra le squadre si apre già nei primi due quarti, con Costa Masnaga che concede solo 20 punti e va all'intervallo sul +20. Il secondo tempo è di gestione di un risultato che certifica la qualificazione alla Coppa Italia con due giornate d'anticipo, terza squadra a riuscirci nel girone A dopo Empoli e San Giovanni Valdarno. La migliore è Crowder con 23 punti e 31 di valutazione, per Broni l'unica in doppia cifra è Morra con 11 punti.

A2 Femminile – Girone A

11^ Giornata di Andata



RISULTATI:



14/12/2024

Virtus Academy Benevento - Nuova Icom San Salvatore Selargius 41 - 55

Cestistica Spezzina - Sardegna Marmi Virtus Cagliari 48 - 46

Repower Sanga Milano - Basket Foxes Giussano 67 - 51

Salerno Ponteggi Salerno - Torino Teen Basket 61 - 71

Jolly Acli Basket Livorno - USE Rosa Scotti Empoli 54 - 59

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno - Tecnoengineering Moncalieri 82 - 65





15/12/2024

Logiman Broni - CLV-Limonta Costa Masnaga 47 - 85





CLASSIFICA:

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 20, USE Rosa Scotti Empoli 20, CLV-Limonta Costa Masnaga 18, Repower Sanga Milano 16, Sardegna Marmi Virtus Cagliari 14, Jolly Acli Basket Livorno 12, Cestistica Spezzina 12, Nuova Icom San Salvatore Selargius 10, Logiman Broni 8, Salerno Ponteggi Salerno 8, Tecnoengineering Moncalieri 6, Torino Teen Basket 6, Basket Foxes Giussano 4, Virtus Academy Benevento 0





Virtus Academy Benevento - Nuova Icom San Salvatore Selargius 41 - 55 (16-13, 19-28, 29-38, 41-55)

VIRTUS ACADEMY BENEVENTO: Lombardi 5 (1/2, 1/6), Landi* 12 (2/3, 2/4), Franceschini 3 (0/2, 1/3), Chiapperino* 2 (1/4, 0/2), Rubortone NE, Lafranceschina NE, Feoli, Toffolo F.* 13 (4/5, 1/3), Chiovato* 6 (2/8 da 2), Castagna*

Allenatore: Musco G.

Tiri da 2: 10/25 - Tiri da 3: 5/24 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 26 4+22 (Chiapperino 6) - Assist: 10 (Landi 3) - Palle Recuperate: 6 (Landi 2) - Palle Perse: 15 (Squadra 5)

NUOVA ICOM SAN SALVATORE SELARGIUS: Madeddu, Mura* 5 (1/3, 1/4), Berrad* 5 (1/1, 1/3), Ingenito 2 (1/1, 0/2), Pinna 3 (0/2, 1/3), Favre* 22 (9/13, 0/5), Valenti, Thiam* 4 (2/3 da 2), Ceccarelli* 14 (2/2, 3/5), Porcu V.

Allenatore: Maslarinos V.

Tiri da 2: 16/26 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 5/8 - Rimbalzi: 39 6+33 (Mura 9) - Assist: 15 (Favre 4) - Palle Recuperate: 8 (Ceccarelli 4) - Palle Perse: 13 (Favre 3)

Arbitri: Marzo P., Galluzzo D.



Cestistica Spezzina - Sardegna Marmi Virtus Cagliari 48 - 46 (17-13, 31-23, 42-33, 48-46)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 8 (3/3, 0/1), D'Angelo* 18 (8/13, 0/2), Templari NE, Moretti*, Granzotto* 2 (1/2, 0/1), Missanelli* 9 (0/2, 3/4), Diakhoumpa* 2 (1/2 da 2), Guzzoni 4 (2/5, 0/3), Guerrieri 5 (1/1, 1/3), Ratti NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 16/31 - Tiri da 3: 4/14 - Tiri Liberi: 4/9 - Rimbalzi: 29 2+27 (D'Angelo 10) - Assist: 12 (D'Angelo 3) - Palle Recuperate: 15 (Moretti 4) - Palle Perse: 26 (Granzotto 5)

SARDEGNA MARMI VIRTUS CAGLIARI: Naczk* 16 (3/8, 1/4), Peric, Vargiu 4 (2/3 da 2), Gallus, Pasolini, Cadoni* 12 (6/15 da 2), Podda, Trozzola* 3 (1/4, 0/3), Pellegrini Bettoli*, Anedda NE, El Habbab* 11 (5/10, 0/5)

Allenatore: Staico F.

Tiri da 2: 17/42 - Tiri da 3: 1/13 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 37 12+25 (El Habbab 13) - Assist: 6 (Naczk 2) - Palle Recuperate: 11 (Naczk 5) - Palle Perse: 23 (Naczk 7)

Arbitri: Nonna D., Mariotti D.



Repower Sanga Milano - Basket Foxes Giussano 67 - 51 (21-22, 32-32, 47-34, 67-51)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 16 (6/13, 1/5), Nori NE, Moroni* 2 (1/6, 0/1), Cannolicchio NE, Merisio 2 (1/5, 0/1), Zelnyte* 9 (2/4, 1/2), Allievi* 12 (6/8, 0/1), Tibè* 9 (4/12 da 2), Sordi NE, Cicic 17 (4/7, 3/8), Serralunga NE, Finessi

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 24/55 - Tiri da 3: 5/18 - Tiri Liberi: 4/9 - Rimbalzi: 42 15+27 (Zelnyte 12) - Assist: 16 (Allievi 6) - Palle Recuperate: 12 (Zelnyte 4) - Palle Perse: 14 (Allievi 4)

BASKET FOXES GIUSSANO: Ramon, Reani* 13 (2/4, 3/7), Diotti* 10 (5/8 da 2), Lussignoli* 10 (2/4, 0/3), Petronio NE, Colico C., Zanetti 2 (1/4 da 2), Poma, Crippa, Bernardi* 11 (2/8, 1/1), Szajtauer* 3 (1/4 da 2), Pirozzi 2 (1/2 da 2)

Allenatore: Diotti M.

Tiri da 2: 14/38 - Tiri da 3: 4/11 - Tiri Liberi: 11/23 - Rimbalzi: 40 9+31 (Szajtauer 11) - Assist: 12 (Szajtauer 3) - Palle Recuperate: 8 (Reani 2) - Palle Perse: 23 (Squadra 4) - Cinque Falli: Bernardi

Arbitri: Di Franco M., Marenna A.



Salerno Ponteggi Salerno - Torino Teen Basket 61 - 71 (26-11, 37-32, 46-48, 61-71)

SALERNO PONTEGGI SALERNO: Silvino Oliveira* 20 (1/9, 6/10), Naddeo NE, Valerio* 9 (3/9, 1/2), Orchi* 7 (2/5, 1/3), Scala* 6 (3/4 da 2), De Mitri* 13 (1/4, 3/5), Tagliaferri NE, Esposito NE, Kirschenbaum Pascale 4 (0/5, 1/2), Yusuf NE, Scolpini 2 (1/3, 0/1), Vitali

Allenatore: Di Lorenzo G.

Tiri da 2: 11/45 - Tiri da 3: 12/24 - Tiri Liberi: 3/8 - Rimbalzi: 30 2+28 (Silvino Oliveira 7) - Assist: 22 (Valerio 6) - Palle Recuperate: 12 (Orchi 4) - Palle Perse: 11 (Silvino Oliveira 5) - Cinque Falli: Valerio, Orchi, Scala

TORINO TEEN BASKET: Azzi* 5 (1/2, 1/1), Paleari 10 (2/3, 1/5), Popovic* 15 (5/12 da 2), Colli* 23 (6/15, 3/3), Baima 2 (0/1 da 2), Varaldi NE, Tortora 6 (2/6, 0/1), Isoardi 5 (2/3 da 2), Giacomelli* 3 (1/3 da 3), Jankovic* 2 (1/3 da 2)

Allenatore: Corrado M.

Tiri da 2: 19/45 - Tiri da 3: 6/13 - Tiri Liberi: 15/21 - Rimbalzi: 52 7+45 (Popovic 10) - Assist: 10 (Colli 2) - Palle Recuperate: 8 (Azzi 2) - Palle Perse: 21 (Paleari 6)

Arbitri: Guarino M., Palazzo M.



Jolly Acli Basket Livorno - USE Rosa Scotti Empoli 54 - 59 (9-12, 29-31, 36-43, 54-59)

JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Wojtala* 8 (3/6, 0/2), Ceccarini, Preziosi, Sassetti 3 (0/2, 1/5), Georgieva 5 (1/2, 1/2), Orsini*, Miccio* 11 (1/5, 2/8), Botteghi* 17 (6/13, 0/3), Okodugha* 6 (2/4 da 2), Evangelista NE, Arecco 4 (1/1 da 3), Madonna NE

Allenatore: Angiolini W.

Tiri da 2: 13/36 - Tiri da 3: 5/25 - Tiri Liberi: 13/16 - Rimbalzi: 46 13+33 (Okodugha 12) - Assist: 11 (Wojtala 3) - Palle Recuperate: 7 (Miccio 3) - Palle Perse: 17 (Wojtala 4)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Tarkovicova 8 (1/3, 2/6), Leghissa E. 2 (1/4 da 2), Fiaschi NE, Colognesi* 14 (6/12, 0/4), Ruffini 3 (1/1 da 3), Ianezic* 4 (0/2, 1/5), Castellani* 7 (1/4, 1/5), Ndiaye 2 (1/3 da 2), Chelini NE, Casini 2 (1/2, 0/3), Antonini*, Vente* 17 (4/9 da 2)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 15/40 - Tiri da 3: 5/24 - Tiri Liberi: 14/17 - Rimbalzi: 43 12+31 (Colognesi 11) - Assist: 14 (Castellani 4) - Palle Recuperate: 8 (Colognesi 3) - Palle Perse: 13 (Tarkovicova 3)

Arbitri: Di Salvo E., Forte M.



Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno - Tecnoengineering Moncalieri 82 - 65 (23-19, 46-27, 62-48, 82-65)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi 3 (1/2 da 2), Degiovanni* 16 (5/9, 2/5), Rossini* 17 (2/5, 2/4), Lazzaro NE, Sposato, Mioni* 15 (5/11, 1/1), Stroscio 6 (2/7, 0/1), Conde Duran* 16 (5/9 da 2), Cruz Ferreira 2 (1/3 da 2), Amatori NE, Di Fine 1 (0/1 da 2), De Cassan* 6 (3/3, 0/2)

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 24/50 - Tiri da 3: 5/14 - Tiri Liberi: 19/26 - Rimbalzi: 43 17+26 (Conde Duran 14) - Assist: 15 (De Cassan 5) - Palle Recuperate: 8 (Stroscio 3) - Palle Perse: 15 (Mioni 4)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Sammartino* 16 (5/8, 0/3), Ngamene Takougang 8 (2/9, 0/2), Pasero 4 (1/2 da 2), Mitreva* 12 (2/6, 2/6), Gesuele, Grosso 2 (1/3 da 2), Salvini* 3 (1/1 da 2), Avagnina* 3 (0/2, 0/3), Nicora 7 (2/2, 1/3), Obaseki* 10 (5/9 da 2)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 19/43 - Tiri da 3: 3/17 - Tiri Liberi: 18/23 - Rimbalzi: 34 15+19 (Sammartino 6) - Assist: 8 (Sammartino 2) - Palle Recuperate: 7 (Avagnina 3) - Palle Perse: 17 (Sammartino 4)

Arbitri: Forni M., Foschini M.



Logiman Broni - CLV-Limonta Costa Masnaga 47 - 85 (13-22, 20-40, 39-66, 47-85)

LOGIMAN BRONI: Nasraoui* 6 (1/4, 1/3), Frigo 6 (2/2 da 3), Turcinovic* 6 (0/7, 2/5), Carbonella NE, Reggiani, Baldelli* 3 (0/1, 1/6), Scarsi 8 (2/4, 1/3), Russo* 7 (3/8, 0/4), Buranella NE, Morra* 11 (1/4, 3/5), Merli

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 7/30 - Tiri da 3: 10/29 - Tiri Liberi: 3/7 - Rimbalzi: 37 10+27 (Scarsi 7) - Assist: 8 (Russo 4) - Palle Recuperate: 4 (Russo 2) - Palle Perse: 21 (Scarsi 6)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz* 12 (1/1, 3/6), Cibinetto 8 (1/1, 2/4), Osazuwa* 11 (3/6, 1/4), Gorini* 9 (1/1, 2/3), N'guessan 6 (1/3, 0/1), Kaczmarczyk* 9 (3/9, 0/1), Bonomi 3 (0/2, 0/4), Motta 4 (2/2 da 2), Serra, Crowder* 23 (4/6, 3/4)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 16/31 - Tiri da 3: 11/27 - Tiri Liberi: 20/26 - Rimbalzi: 38 6+32 (Osazuwa 9) - Assist: 10 (Kaczmarczyk 4) - Palle Recuperate: 13 (Penz 3) - Palle Perse: 6 (Gorini 2)

Arbitri: Mammola T., Caneva S.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Silvino Oliveira R. (Salerno Ponteggi Salerno) 207 (18,8)

Favre L. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 188 (17,1)

Toffali S. (Repower Sanga Milano) 182 (16,5)

Colli C. (Torino Teen Basket) 170 (15,5)

Toffolo F. (Virtus Academy Benevento) 160 (14,5)

Colognesi S. (USE Rosa Scotti Empoli) 155 (14,1)

Vente L. (USE Rosa Scotti Empoli) 151 (13,7)

Naczk M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 146 (13,3)

Sammartino L. (Tecnoengineering Moncalieri) 142 (12,9)

Conde Duran I. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 141 (12,8)

Rossini M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 140 (12,7)

El Habbab M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 136 (12,4)

Ceccarelli S. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 135 (13,5)

Bernardi I. (Basket Foxes Giussano) 134 (12,2)

Penz E. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 132 (12)

Castellani A. (USE Rosa Scotti Empoli) 129 (11,7)

Chiovato F. (Virtus Academy Benevento) 129 (11,7)

Nasraoui M. (Logiman Broni) 127 (11,5)

Mioni M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 126 (12,6)

Crowder J. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 123 (11,2)





