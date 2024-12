Techfind Serie A2, Girone B - Udine vince al supplementare, successi anche per Roseto e Treviso

La W.APU Delser Crich Udine si aggiunge infatti a Empoli e San Giovanni Valdarno dal girone A, e vince al supplementare 72-71 sulla Bagalier FE.BA. Civitanova. Dopo una partenza in salita (17-25 nel primo quarto) le padrone di casa ribaltano l'inerzia e riescono a compiere l'ennesima rimonta stagionale. Bovenzi e Gianolla prima portano la partita al supplementare e poi realizzano anche i canestri della vittoria nel finale. Proprio Gianolla è assoluta protagonista con 34 punti e 11 rimbalzi, dall'altra parte la migliore è Jaworska con 16 punti.

Vittoria in volata anche per la Martina Treviso, che batte 60-58 Alperia Basket Club Bolzano. Le padrone di casa rimettono in piedi la partita nell'ultimo quarto, dopo aver subito il parziale nel secondo quarto ed essere arrivata a -5 agli ultimi dieci minuti. Peresson realizza il canestro decisivo a pochi secondi dallo scadere, dopo che Schweinbacher aveva riportato avanti Bolzano dalla lunetta. Vespignani è la migliore di Treviso con 20 punti, mentre dall'altra parte proprio Schweinbacher chiude a 21 punti e 8 rimbalzi.

Successo pesante per l'ARAN Cucine Panthers Roseto, che batte 61-51 l'Halley Thunder Matelica. La squadra di casa parte meglio nel primo quarto ma subisce il rientro di Matelica, ed è il parziale di 24-16 del quarto periodo a risultare decisivo per la vittoria che vale il sorpasso in classifica sulle avversarie. Protagonista Sorrentino con 17 punti, in doppia cifra anche Lizzi (11). Dall'altra parte 12 di Poggio e 11 di Gramaccioni.

A2 Femminile – Girone B

11^ Giornata di Andata



RISULTATI:



14/12/2024

Basket Girls Ancona - Futurosa iVision Trieste 46 - 64

San Giorgio MantovAgricoltura - Velcofin Interlocks Vicenza 53 - 55

Pallacanestro Vigarano - Passalacqua Ragusa 53 - 48

Solmec Rhodigium Basket - PF Umbertide 61 - 71



15/12/2024

W.APU Delser Crich Udine - Bagalier FE.BA Civitanova 72 - 71 (d1ts)

Martina Treviso - Alperia Basket Club Bolzano 60 - 58

ARAN Cucine Panthers Roseto - Halley Thunder Matelica 61 - 51



CLASSIFICA:

W.APU Delser Crich Udine 20, ARAN Cucine Panthers Roseto 16, San Giorgio MantovAgricoltura 16, Martina Treviso 14, Futurosa iVision Trieste 14, Halley Thunder Matelica 14, Passalacqua Ragusa 13, Alperia Basket Club Bolzano 12, PF Umbertide 8, Velcofin Interlocks Vicenza 8, Solmec Rhodigium Basket 6, Bagalier FE.BA Civitanova 6, Basket Girls Ancona 2, Pallacanestro Vigarano 2





Basket Girls Ancona - Futurosa iVision Trieste 46 - 64 (22-15, 32-26, 34-46, 46-64)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 5 (2/5, 0/1), Marassi NE, Streri* 10 (0/7, 3/6), Pelizzari 2 (1/2, 0/1), Bona* 9 (2/9 da 2), Manizza, Giangrasso* 15 (3/7, 3/9), Cotellessa, Barbakadze, Maroglio*, Aizsila NE, Garcia Leon 5 (1/3, 1/3)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 9/35 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 7/13 - Rimbalzi: 36 11+25 (Bona 8) - Assist: 6 (Bona 3) - Palle Recuperate: 5 (Bona 2) - Palle Perse: 19 (Maroglio 8)

FUTUROSA IVISION TRIESTE: Stavrov 4 (2/5, 0/1), Ravalico, Rosset* 7 (1/2, 0/3), Mosetti* 2 (0/3, 0/2), Miccoli C.* 18 (5/10, 1/2), Mueller NE, Srot 9 (2/3, 1/4), Sammartini* 15 (4/6, 2/2), Lombardi, Camporeale* 9 (0/2, 3/7)

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 14/31 - Tiri da 3: 7/23 - Tiri Liberi: 15/19 - Rimbalzi: 38 9+29 (Miccoli C. 9) - Assist: 3 (Rosset 1) - Palle Recuperate: 10 (Sammartini 3) - Palle Perse: 15 (Mosetti 4)

Arbitri: Giambuzzi U., Menicali G.



San Giorgio MantovAgricoltura - Velcofin Interlocks Vicenza 53 - 55 (12-14, 26-26, 42-38, 53-55)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 12 (4/10, 0/1), Llorente* 7 (3/5 da 2), Fiorotto* 9 (2/7, 1/2), Cerani NE, Dell'Olio V., Ranzato NE, Fusari* 5 (1/4, 1/6), Cremona NE, Benatti NE, Ramò 7 (2/4, 1/2), Cavazzuti*, Orazzo 13 (5/11, 1/4)

Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 17/42 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 7/9 - Rimbalzi: 43 17+26 (Llorente 12) - Assist: 14 (Fietta 4) - Palle Recuperate: 7 (Fietta 2) - Palle Perse: 19 (Fusari 5)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cecili* 9 (3/3, 1/3), Nespoli 5 (1/3, 1/1), Tava* 8 (2/9, 1/2), Pellegrini* 13 (2/3, 3/11), Assentato* 16 (5/8, 2/7), Peserico, Chilò NE, Mattera*, Valente NE, Mutterle 1 (0/0, 0/0), Vitari 3 (1/2 da 3)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 13/32 - Tiri da 3: 9/27 - Tiri Liberi: 2/9 - Rimbalzi: 37 14+23 (Cecili 10) - Assist: 13 (Cecili 7) - Palle Recuperate: 9 (Tava 2) - Palle Perse: 15 (Nespoli 4)

Arbitri: Guercio D., Renga M.



Pallacanestro Vigarano - Passalacqua Ragusa 53 - 48 (16-18, 28-27, 42-39, 53-48)

PALLACANESTRO VIGARANO: Iannello, Tintori* 7 (2/3, 1/2), Capasso NE, Valensin* 5 (0/3, 1/4), Zangara, Cutrupi* 20 (10/17 da 2), Grassia* 6 (0/4, 2/6), Patriarca NE, Armillotta 2 (1/1, 0/1), Pepe, Onyia NE, Visone* 13 (5/7, 1/4)

Allenatore: Grilli C.

Tiri da 2: 18/36 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 2/6 - Rimbalzi: 41 8+33 (Cutrupi 14) - Assist: 12 (Visone 7) - Palle Recuperate: 7 (Visone 3) - Palle Perse: 21 (Visone 6)

PASSALACQUA RAGUSA: Consolini* 3 (1/9, 0/3), Pelka* 3 (0/2, 1/3), Salice 6 (2/3 da 2), Mazza, Tomasoni 4 (2/3, 0/4), Siciliano* 9 (3/11, 1/8), Kozakova* 2 (0/1, 0/3), Narviciute 9 (4/4 da 2), Olodo, Labanca* 12 (5/9 da 2)

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 17/44 - Tiri da 3: 2/24 - Tiri Liberi: 8/11 - Rimbalzi: 40 16+24 (Narviciute 12) - Assist: 4 (Consolini 1) - Palle Recuperate: 11 (Siciliano 3) - Palle Perse: 16 (Siciliano 5)

Arbitri: Quadrelli D., Spinelli J.



Solmec Rhodigium Basket - PF Umbertide 61 - 71 (13-19, 31-36, 45-56, 61-71)

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Stoichkova* 10 (4/8, 0/2), Viviani* 9 (0/2, 3/5), Castelli 5 (1/4, 1/6), Battilotti* 8 (4/7 da 2), Bonivento 6 (2/6, 0/1), Zanetti S. 5 (2/9 da 2), Leghissa N.* 6 (3/6 da 2), Garofalo, Novati, Atanasovska NE, Zuccon* 12 (4/4, 0/1)

Allenatore: Pegoraro M.

Tiri da 2: 20/46 - Tiri da 3: 4/15 - Tiri Liberi: 9/16 - Rimbalzi: 35 7+28 (Zuccon 9) - Assist: 8 (Stoichkova 3) - Palle Recuperate: 9 (Stoichkova 2) - Palle Perse: 12 (Castelli 4) - Cinque Falli: Zanetti

PF UMBERTIDE: Kasapi* 15 (3/8, 1/4), Tempia 11 (0/3, 3/6), Bartolini* 14 (2/5, 3/5), Cenci NE, Gianangeli* 5 (2/5 da 2), Braccagni, Paolocci 2 (1/2, 0/1), Schena* 6 (3/6, 0/1), Baldi* 18 (4/11, 1/2), Offor

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 15/41 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 17/23 - Rimbalzi: 47 14+33 (Baldi 11) - Assist: 8 (Kasapi 3) - Palle Recuperate: 8 (Gianangeli 4) - Palle Perse: 12 (Bartolini 3) - Cinque Falli: Schena

Arbitri: Secchieri D., Di Luzio F.



W.APU Delser Crich Udine - Bagalier FE.BA Civitanova 72 - 71 (17-25, 30-33, 47-50, 62-62, 72-71)

W.APU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 14 (5/12 da 2), Penna* 5 (0/2, 1/3), Sasso, Bacchini* 5 (1/11, 1/3), Gianolla* 34 (12/23, 0/1), Cancelli, Agostini NE, Bianchi 1 (0/3, 0/1), Casella NE, Gregori, Obouh Fegue* 13 (5/12 da 2)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 23/63 - Tiri da 3: 2/10 - Tiri Liberi: 20/31 - Rimbalzi: 49 19+30 (Gianolla 11) - Assist: 15 (Bovenzi 5) - Palle Recuperate: 14 (Penna 4) - Palle Perse: 17 (Bovenzi 3) - Cinque Falli: Bianchi

BAGALIER FE.BA CIVITANOVA: Panufnik* 6 (3/7, 0/2), Sciarretta NE, Severini, Perini* 5 (1/4, 0/4), Mini* 14 (5/8, 1/1), Binci* 14 (3/12, 1/2), Contati NE, Cesareo 13 (2/3, 3/4), Jaworska* 16 (7/10 da 2), Pelliccetti 3 (1/2 da 3)

Allenatore: Ferazzoli I.

Tiri da 2: 21/45 - Tiri da 3: 6/17 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 39 8+31 (Cesareo 9) - Assist: 14 (Binci 7) - Palle Recuperate: 8 (Mini 3) - Palle Perse: 24 (Perini 6) - Cinque Falli: Panufnik, Cesareo, Jaworska

Arbitri: Occhiuzzi G., Gallo S.



Martina Treviso - Alperia Basket Club Bolzano 60 - 58 (19-11, 28-29, 40-45, 60-58)

MARTINA TREVISO: Vespignani* 20 (5/9, 2/3), Peresson* 10 (3/4, 1/6), Stawicka* 10 (2/6, 1/2), Lazzari NE, Aghilarre 1 (0/2, 0/1), Chukwu 2 (0/0, 0/0), Da Pozzo* 9 (3/6 da 2), Egwoh Ashley 2 (1/3 da 2), Aijanen* 6 (3/10, 0/2), Carraro

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 17/41 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 14/22 - Rimbalzi: 36 14+22 (Peresson 8) - Assist: 2 (Vespignani 1) - Palle Recuperate: 11 (Vespignani 5) - Palle Perse: 11 (Vespignani 2)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Schwienbacher* 21 (3/6, 4/8), Favaretto* 3 (1/1, 0/1), Malintoppi 7 (2/4, 1/3), Egwoh Alessia* 4 (2/7 da 2), Stefanczyk* 5 (1/2, 1/1), Gualtieri 1 (0/1 da 3), Manzotti 8 (1/2, 2/2), Vaitekunaite* 9 (4/5, 0/4), Bonato NE, Kob NE

Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 14/27 - Tiri da 3: 8/20 - Tiri Liberi: 6/10 - Rimbalzi: 31 4+27 (Schwienbacher 8) - Assist: 3 (Schwienbacher 1) - Palle Recuperate: 5 (Schwienbacher 3) - Palle Perse: 17 (Favaretto 5)

Arbitri: Iaia A., Mottola C.



ARAN Cucine Panthers Roseto - Halley Thunder Matelica 61 - 51 (19-11, 27-22, 37-35, 61-51)

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Kraujunaite 6 (2/4, 0/1), Lucantoni 4 (2/4, 0/2), Sorrentino* 17 (3/9, 2/5), Caloro* 6 (1/4, 1/5), Espedale* 7 (2/4, 1/3), Polimene NE, Lizzi 11 (4/6 da 2), Falgiatore NE, Bardaré, Sakeviciute* 6 (1/7, 1/1), Coser* 4 (0/1, 1/3), Capra NE

Allenatore: Righi S.

Tiri da 2: 15/41 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 13/18 - Rimbalzi: 43 8+35 (Lucantoni 7) - Assist: 16 (Kraujunaite 3) - Palle Recuperate: 9 (Caloro 2) - Palle Perse: 13 (Sakeviciute 4)

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash 5 (2/2, 0/2), Cabrini* 2 (1/3, 0/1), Patanè* 3 (1/4, 0/4), Celani 7 (3/4, 0/1), Gramaccioni* 11 (4/9, 0/3), Gonzalez 5 (0/7, 1/4), Zamparini 2 (1/1, 0/2), Poggio* 12 (2/3 da 2), Bonvecchio* 4 (0/8, 0/3), Andreanelli NE, Catarozzo

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 14/41 - Tiri da 3: 1/20 - Tiri Liberi: 20/23 - Rimbalzi: 46 11+35 (Patanè 7) - Assist: 8 (Gonzalez 3) - Palle Recuperate: 6 (Bonvecchio 3) - Palle Perse: 18 (Gramaccioni 4)

Arbitri: Caldarola M., Schena C.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Siciliano A. (Passalacqua Ragusa) 199 (18,1)

Baldi B. (PF Umbertide) 174 (15,8)

Miccoli C. (Futurosa iVision Trieste) 167 (15,2)

Fusari C. (San Giorgio MantovAgricoltura) 162 (14,7)

Gianolla C. (W.APU Delser Crich Udine) 160 (14,5)

Peresson A. (Martina Treviso) 138 (12,5)

Milani A. (W.APU Delser Crich Udine) 137 (13,7)

Orazzo M. (San Giorgio MantovAgricoltura) 136 (12,4)

Binci S. (Bagalier FE.BA Civitanova) 134 (12,2)

Sorrentino G. (ARAN Cucine Panthers Roseto) 132 (12)

Consolini C. (Passalacqua Ragusa) 128 (11,6)

Mosetti M. (Futurosa iVision Trieste) 126 (11,5)

Manzotti G. (Alperia Basket Club Bolzano) 124 (11,3)

Aijanen A. (Martina Treviso) 124 (11,3)

Pellegrini M. (Velcofin Interlocks Vicenza) 121 (11)

Sammartini G. (Futurosa iVision Trieste) 120 (10,9)

Vaitekunaite A. (Alperia Basket Club Bolzano) 119 (11,9)

Schwienbacher L. (Alperia Basket Club Bolzano) 119 (11,9)

Cabrini A. (Halley Thunder Matelica) 118 (10,7)

Stefanczyk K. (Alperia Basket Club Bolzano) 117 (13)



(Foto Matteo Di Giovannantonio)