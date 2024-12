EuroLeague Women – Schio e Venezia cadono contro Mersin e Fenerbahce

Entrambe le compagini italiane sono scese in campo per la seconda giornata della seconda fase di EuroLeague Women.



Il Beretta Famila Schio soccombe allo strapotere di Mersin, cadendo sul loro parquet con il punteggio di 86-52. Partenza a giri altissimi delle padrone di casa: Anderson (13 punti, 5 assist e 2 recuperi) fa girare la palla, mentre il trio Howard-Rupert-Fauthoux infligge un parziale di 9-2 per cominciare la gara; André (8 punti, 10 rimbalzi e 2 stoppate) si fa sentire a rimbalzo offensivo e appoggia due punti per accorciare le distanze, ma la seconda tripla di Fauthoux (10 punti, 8 assist e 2 recuperi) spinge la panchina 'orange' al time-out (12-4). Al ritorno sul parquet, le turche si fanno trascinare da una scatenata Howard (26 punti, 8 rimbalzi e 2 stoppate) per siglare un altro pesante parziale, a cui partecipa anche Anderson con un tiro da dietro l'arco; il gioco a due tra Verona e André arresta l'emorragia, poi è ancora la numero 8 scledense a rendersi protagonista con il layup che chiude il primo quarto sul 23-8. Le ospiti provano a viaggiare sulle ali dell'entusiasmo grazie alla combo Juhasz-Dojkic, tuttavia Howard riprende a martellare su ogni lato del campo e con Atas segna dieci punti in fila, qui arriva una nuova pausa per Schio; in uscita dal time-out, Laksa (11 punti) si prende la responsabilità di far alzare la testa alla squadra, ma il parziale di 14-2 con cui Mersin – trascinata da Rupert (20 punti, 9 rimbalzi, 3 recuperi e 3 stoppate), Samuelson, Anderson e Howard – si impone, vale il massimo vantaggio e il 47-17 all'intervallo.



Le padrone di casa non hanno bisogno di alzare il ritmo, così giocano di attesa e rispondono ai canestri del quintetto veneto andandosi a conquistare numerosi viaggi in lunetta, soprattutto con Anderson; nella seconda metà del terzo periodo, la Beretta Famila cerca di rendere il passivo meno pesante con Salaun e Juhasz, ma la prontezza di Rupert respinge ogni assalto (61-32). Il finale di quarto vede altri tiri a cronometro fermo – Laksa, Araujo, Bilgic e Bestagno in quest'ordine – finché il jumper di Dojkic (11 punti) non scrive il 65-37 alla mezz'ora. La numero 18 apre l'ultimo quarto, ma Schio si ritrova vittima del nuovo parziale di 9-2 con il trio Fauthoux-Anderson-Rupert a farla da padrone, forzando coach Dikaioulakos all'ultimo time-out della sua partita; la tripla di Araujo e l'appoggio di Rupert valgono il +37 sul tabellino, successivamente le 'orange' hanno una reazione d'orgoglio e registrano otto punti in fila con André, Laksa e Dojkic (79-50). Nel finale, Yalcin ha tempo di iscriversi alla gara, la segue Howard con un gioco da tre punti e Atas con un jumper, mentre a chiudere le ostilità ci pensa Bestagno con il canestro dell'86-52.