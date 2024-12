Techfind Serie A2, Girone A – Due anticipi e due big match nel programma della dodicesima giornata

Con il clima natalizio a farla da padrone e le ultime chance per accedere alla Final Eight di Coppa Italia, il Girone A della serie cadetta promette spettacolo.



Anticipo pomeridiano quello tra Tecnoengineering Moncalieri e Salerno Ponteggi '92 (giovedì, ore 16.30). Le piemontesi hanno la possibilità di fare un piccolo balzo in classifica proprio nello scontro diretto contro le campane, una partita importante per rilanciarsi e provare a toccare con mano la zona playoff come buon proposito per l'anno nuovo. Le ospiti devono rialzarsi dopo tre sconfitte consecutive, perciò andranno in trasferta con l'idea di riprendersi ciò che si erano guadagnate nei primi mesi di stagione e risalire la china in vista del girone di ritorno.



Successivamente avremo il derby cagliaritano tra Sardegna Marmi Virtus Cagliari e Nuova Icom San Salvatore Selargius (venerdì, ore 18). Le padrone di casa possono mettere la ciliegina su una prima parte di stagione più che positiva qualificandosi per la Coppa Italia, sebbene le ultime due sconfitte hanno un po' complicato i piani; tuttavia, imporsi come squadra numero uno della Sardegna sarà già un primo passo importante. La formazione di coach Maslarinos è arrivata a quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, un bottino fondamentale che le ha permesso di entrare nelle prime otto del campionato e per questo motivo la breve trasferta servirà per consolidare quanto di buono fatto fin qui.



Primo big match di giornata con la sfida tra USE Rosa Scotti Empoli e Repower Sanga Milano (sabato, ore 19). Con la speranza di diventare capolista solitaria, la compagine toscana si troverà di fronte un'avversaria tosta in quello che potrebbe essere un antipasto della Coppa Italia e/o dei playoff; il successo davanti al pubblico di casa porterebbe le empolesi a chiudere il 2024 nel migliore dei modi. Le milanesi devono affrontare ancora una sorta di prova del nove con due impegni ostici prima di ottenere la qualificazione alla Coppa Italia; nelle precedenti due partite, le lombarde hanno mostrato di avere tutte le carte in regola per abbattere le difficoltà e scalare le gerarchie.



Al PalaMacchia andrà in scena Jolly ACLI Basket Livorno contro Virtus Academy Benevento (sabato, ore 21). La speranza è l'ultima a morire, perciò le livornesi si focalizzeranno su loro stesse e sulle prossime partite che diventano fondamentali da portare a casa, nel frattempo verranno fatti calcoli e si chiederà un regalo di Natale a chi affronterà Milano e Cagliari, perché le loro sconfitte aprirebbero le porte della Coppa Italia alle toscane in caso di arrivo pari a quota 16 punti. Il fanalino di coda può ripartire proprio dall'ultima gara del 2024 per rilanciarsi nel nuovo anno, una vittoria in trasferta contro un'avversaria costretta al successo sarebbe un'iniezione di fiducia davvero grande per sbloccarsi e togliere lo zero alla voce trionfi stagionali.



Nel secondo big match, la CLV-Limonta Costa Masnaga ospiterà la Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno (sabato, ore 21). Il sogno primo posto è più aperto che mai e dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima Coppa Italia, le lombarde puntano a scalzare le rivali dalla vetta, sebbene la gara si svolgerà con il risultato di Empoli già registrato dalle statistiche; vincere dunque non sarà solo un obiettivo, ma un obbligo. Le toscane, dopo aver visto interrompersi a nove la striscia di vittorie consecutive, hanno ripreso il loro cammino e non intendono minimamente lasciare la cima della classifica, ma la trasferta a Costa Masnaga potrebbe complicare i piani, perciò servirà la massima concentrazione per conquistare due punti dal valore inestimabile.



Il posticipo vedrà impegnate Torino Teen Basket e Logiman Broni (domenica, ore 18). La vittoria esterna sul parquet di Salerno ha restituito un po' di energia alle torinesi, oggi più cariche che mai per andare a raggiungere quell'ottavo posto distante solo due partite e con le rivali impegnate in scontri tutt'altro che semplici; tuttavia, quello di domenica davanti al proprio pubblico sarà un duello che potrebbe stravolgere gli equilibri della classifica. Le pavesi sono consapevoli che una sconfitta equivarrebbe a scivolare sempre più in basso nelle gerarchie, mentre una vittoria le rimetterebbe totalmente in discussione; la trasferta piemontese dovrà dunque portare in dote due punti per chiudere il 2024 con una notizia positiva.