EuroCup Women – Geas e Campobasso salutano la competizione dopo le sconfitte contro Sopron e Girona

Dopo la sconfitta indolore che ha comunque permesso a Sassari di passare il turno, sono scese in campo anche le altre due compagini tricolore impegnate nelle gare di ritorno di EuroCup Women.



Il Geas Sesto San Giovanni viene eliminato dalla competizione dopo la sconfitta per 64-45 contro Sopron. Le redini della partita passano da una mano all'altra in maniera repentina: le ungheresi infliggono un parziale di 8-0 con Reid e Borondy (13 punti), ma le ospiti rispondono con otto punti consecutivi realizzati dal trio Makurat-Moore-Gwathmey; successivamente, le numero 11 e 2 rossoblu portano il Geas avanti di un possesso pieno, Monroe (11 punti, 6 rimbalzi, 3 stoppate e 2 recuperi) però si mette in proprio e segna i canestri del sorpasso, poi ci pensa Pavlopoulou a scrivere il 16-13 dopo 10' di gioco. Le magiare provano a scavare un solco ancora con Monroe, tuttavia sono sempre Moore (13 punti, 9 rimbalzi e 2 recuperi) e Makurat a spingere in avanti Sesto San Giovanni, finché Borondy non rispedisce al mittente il tentativo di rimonta con un layup; la tripla di Conti (10 punti) e l'appoggio di Conte (9 punti) regalano il nuovo sorpasso alle lombarde, l'esperienza di Brooks permette a Sopron di rimettere il punteggio in parità, però Conte sfrutta gli spazi in transizione e segna, costringendo la panchina casalinga al time-out (25-27). Le padrone di casa spostano la gara in lunetta, dove Monroe e Reid sono abili nel convertire tre dei quattro liberi a disposizione, mandando le squadre all'intervallo sul 28-27.



Il secondo tempo si trasforma subito in un incubo per la squadra di coach Zanotti: infatti, le ungheresi calano la mannaia e trascinate dalla coppia Friskovec-Brooks infliggono un parziale terrificante di 15-0; le lombarde alzano la testa e costruiscono un break con l'appoggio di Trucco e la tripla di Conte, ma Krivacevic è abile nel riportare Sopron sul +15, finché Conti non segna il 47-34 con cui si chiude la mezz'ora di gioco. In apertura di quarto periodo, le padrone di casa registrano il massimo vantaggio nella partita con il trio Papp-Borondy-Krivacevic, poi Conti segna cinque punti di fila per rendere il passivo meno pesante, le magiare tuttavia annullano lo sforzo dell'avversaria con i canestri di Friskovec (14 punti e 5 rimbalzi) e la tripla di Varga; nel finale, va a referto Moore con un appoggio, successivamente Monroe e Makurat – dalla lunetta – sigillano il punteggio sul 64-45.