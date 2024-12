Techfind Serie A1 – Comincia il girone di ritorno: l'anticipo tra Sassari e Campobasso sarà in diretta su RaiSport

Terminato il girone di andata che ha assegnato il titolo di campione d'inverno alla Umana Reyer Venezia, la Techfind Serie A1 manderà in scena il dodicesimo turno prima delle qualificazioni per la Final Four di Coppa Italia.



Anticipo scoppiettante quello tra Dinamo Banco di Sardegna Sassari e La Molisana Magnolia Campobasso (sabato, ore 15, diretta RaiSport). Il passaggio del turno in EuroCup ha galvanizzato le sarde che di fronte alle telecamere RAI proveranno a risalire la china anche in campionato, dove sono reduci da tre sconfitte consecutive, tutte con avversarie di prima fascia; il PalaSerradimigni dovrà dunque spingere le proprie ragazze verso la vittoria in quello che sarà il quarto scontro di fila con le prime cinque della classifica. L'eliminazione in EuroCup non deve abbattere la squadra di coach Sabatelli che potrà dunque utilizzare tutte le proprie energie per mantenere ben saldo il terzo posto; la trasferta in terra sarda non sarà la più semplice da affrontare, ma per ripartire servirà una prova di carattere proprio contro un'avversaria di livello.



Si proseguirà con un altro big match che vedrà coinvolte Autosped G BCC Derthona Basket e Umana Reyer Venezia (sabato, ore 18, diretta FLIMA). Il ritorno sul podio delle piemontesi passa dalla sfida con la capolista, un possibile anticipo delle Final Four a cui però le padrone di casa dovranno cercare di qualificarsi; in attesa degli impegni a cavallo tra fine 2024 e inizio 2025, la compagine di Tortona cercherà di difendere le proprie mura e ottenere una vittoria di importanza cruciale. Le orogranata hanno perso l'imbattibilità e tre gare consecutive tra Eurolega e campionato, una notizia che fa scalpore visto il ruolino di marcia ottenuto fino a qui; tuttavia, la squadra di coach Mazzon prenderà questi piccoli passi falsi come motivazione per espugnare la Cittadella e mettersi alle spalle un finale di 2024 complicato, in vista di ciò che sarà il nuovo anno.



Al PalaZauli scenderanno in campo O.ME.P.S. Battipaglia e MEP Pellegrini Alpo (sabato, ore 20.30, diretta FLIMA). Le campane sono reduci da due vittorie consecutive tra le proprie mura e vorranno certamente vendicare la sconfitta subita nel girone di andata; la zona play-off è più vicina e un ulteriore sforzo – guardando ai risultati delle dirette concorrenti – potrebbe portare ad un balzo importante in classifica. La compagine veneta ricorda con affetto il primo successo stagionale, ma quello è anche l'unico ottenuto fin ora; dopo nove sconfitte di fila, le ragazze di coach Soave vorranno lasciarsi alle spalle un girone di andata complicato e partire con il piede giusto, con buon auspicio per l'inizio del nuovo anno.



Una grande classica del campionato: Geas Sesto San Giovanni contro Famila Wuber Schio (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Le lombarde vorranno smaltire in fretta l'eliminazione dalla EuroCup e riprendere il proprio camino verso il podio che dista solamente una partita; la squadra di coach Zanotti cercherà di difendere le mura amiche dall'assalto di una corazzata come Schio, lanciando allo stesso tempo un occhio ai risultati ottenuti dalle dirette rivali. La compagine allenata da coach Dikaioulakos ha agganciato Venezia in vetta, ma è ritornata ferita dalla trasferta di Eurolega, un episodio che darà ulteriore motivazione per fare bene nella sfida del weekend; le 'orange' sono già qualificate alla Final Four di Coppa Italia e vogliono chiudere in bellezza il 2024, prendendosi così due settimane di riposo prima del rush che porterà con sé la seconda parte di stagione.



A chiudere i battenti ci penseranno RMB Brixia Basket e E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Le bresciane vengono da quattro sconfitte consecutive che le hanno fatte scivolare al penultimo posto; sebbene ci sia solamente una vittoria di vantaggio sul fanalino di coda, le padrone di casa potrebbero fare un balzo in zona play-off ribaltando proprio il risultato dell'andata. Le ospiti stanno vivendo lo stesso periodo delle avversarie, la nota positiva rimane l'ottavo posto in classifica che però potrebbe essere messo a rischio da questo scontro diretto; il successo in trasferta – il primo della stagione, non contando l'Opening Day – le metterebbe al sicuro dalle zone più calde, oltre a dare un'iniezione di fiducia importante in vista del 2025.