Techfind Serie A1 - Campobasso vince anche a Sassari, Venezia torna al successo. Bene anche Battipaglia

Vittoria per La Molisana Magnolia Campobasso, 50-79 sul campo della Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Dopo un primo tempo molto equlibrato, la Magnolia prende il largo tra terzo e quarto quarto, alzando il livello difensivo e mettendo in crisi una Dinamo già priva di Taylor. Nel secondo tempo Sassari segna solo 12 punti, mentre dall'altra parte Campobasso continua a trovare tiri ad alte percentuali (61% da tre punti di squadra) e continua ad aumentare il proprio vantaggio fino al +29 finale. Protagoniste Kunaiyi con 17 punti e 7 rimbalzi, Scalia con 15 punti e 5/7 da tre e Quin?onez con 13 punti dalla panchina. Dall'altra parte bene Begic con 19 punti e 9 rimbalzi.

Chiude l'anno con una vittoria anche l'Umana Reyer Venezia, che dopo tre sconfitte di fila tra Eurolega e campionato batte 62-69 l'Autosped G BCC Derthona Basket. Le orogranata restano davanti per quasi tutto il primo tempo, toccando anche la doppia cifra di vantaggio con un parziale di 10-0 nel secondo periodo. Derthona resta in scia e si riporta definitivamente in partita tra terzo e quarto quarto, arrivando però al massimo a -6. Nel finale tre canestri di Kuier chiudono definitivamente la partita in favore della Reyer, che chiude l'anno in testa alla classifica. La finlandese chiude con 14 punti e 8 rimbalzi, a cui si aggiungono i 15 di Villa. Dall'altra parte non basta una super prestazione di Elisa Penna da 28 punti e 6 rimbalzi.

Apre il girone di ritorno con una vittoria anche la O.ME.PS. Battipaglia, che batte 79-59 la MEP Pellegrini Alpo. La squadra di Serventi alza i ritmi dall'inizio e impone una partita ad alto punteggio a cui Alpo non riesce a rispondere. Con il 20-7 del secondo quarto Battipaglia va all'intervallo sul +20, per poi toccare anche il +32 a inizio quarto periodo, ribaltando anche la differenza canestri nello scontro diretto. Tra le cinque in doppia cifra la migliore è Vojtulek con 14 punti, dall'altra parte 15 e 16 rimbalzi di Frustaci.

A1 Femminile

Anticipi 1^Giornata di Ritorno

RISULTATI:



21/12/2024

Dinamo Banco di Sardegna Sassari - La Molisana Magnolia Campobasso 50 - 79

Autosped G BCC Derthona Basket - Umana Reyer Venezia 62 - 69

O.ME.P.S. Battipaglia - MEP Pellegrini Alpo 79 - 59



22/12/2024

Geas Sesto San Giovanni - Famila Wuber Schio

RMB Brixia Basket - E-Work Faenza

Riposa: Alama San Martino di Lupari



Dinamo Banco di Sardegna Sassari - La Molisana Magnolia Campobasso 50 - 79 (21-20, 38-38, 42-50, 50-79)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Gonzales* 13 (5/9, 1/3), Begic* 19 (7/13, 1/4), Carangelo*, Toffolo S.* 2 (0/5, 0/2), Natali 6 (2/3 da 3), Pastrello* 2 (0/5, 0/2), Taylor NE, Diallo Dieng 6 (2/5 da 2), Grattini 2 (1/3, 0/1), Spiga Trampana NE

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 15/41 - Tiri da 3: 4/18 - Tiri Liberi: 8/10 - Rimbalzi: 36 17+19 (Begic 9) - Assist: 14 (Carangelo 5) - Palle Recuperate: 9 (Carangelo 4) - Palle Perse: 22 (Gonzales 5)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Ziemborska* 9 (3/7, 1/3), Kunaiyi-Akpanah* 17 (7/12 da 2), Giacchetti 3 (1/1 da 3), Kacerik 4 (1/1 da 3), Trimboli 3 (0/1, 1/1), Meldere, Quinonez Mina 13 (4/7, 1/3), Scalia* 15 (0/3, 5/7), Madera* 9 (2/5, 1/1), Morrison* 6 (3/4, 0/1), Bocchetti

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 19/39 - Tiri da 3: 11/18 - Tiri Liberi: 8/9 - Rimbalzi: 32 8+24 (Kunaiyi-Akpanah 6) - Assist: 26 (Morrison 5) - Palle Recuperate: 13 (Quinonez Mina 5) - Palle Perse: 13 (Morrison 3)

Arbitri: Radaelli R., Tirozzi A., Lupelli L.



Autosped G BCC Derthona Basket - Umana Reyer Venezia 62 - 69 (17-18, 32-39, 49-57, 62-69)

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET: Dotto 11 (2/8, 1/3), Marangoni*, Fontaine* 2 (1/5, 0/3), Milani 3 (0/1, 1/2), Premasunac, Leonardi NE, Arado* 8 (3/5, 0/1), Cocuzza NE, Attura* 6 (2/9, 0/1), Penna* 28 (6/10, 3/6), Gatti, Coates 4 (2/3 da 2)

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 16/44 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 15/17 - Rimbalzi: 38 11+27 (Arado 8) - Assist: 16 (Attura 4) - Palle Recuperate: 5 (Dotto 2) - Palle Perse: 18 (Fontaine 4)

UMANA REYER VENEZIA: Logoh NE, Smalls* 12 (3/5, 2/3), Villa* 15 (4/10, 2/5), Nicolodi, Pan* 2 (1/4, 0/1), Stankovic* 10 (5/9 da 2), Cubaj 11 (4/5 da 2), Miccoli M., Fassina 3 (0/1, 1/2), Santucci 2 (1/4, 0/2), Kuier* 14 (5/10, 1/3)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 23/48 - Tiri da 3: 6/16 - Tiri Liberi: 5/11 - Rimbalzi: 39 9+30 (Kuier 8) - Assist: 16 (Villa 6) - Palle Recuperate: 7 (Santucci 2) - Palle Perse: 15 (Smalls 6)

Arbitri: De Biase S., Almerigogna M., Castellano V.



O.ME.P.S. Battipaglia - MEP Pellegrini Alpo 79 - 59 (24-17, 44-24, 65-38, 79-59)

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Cupido* 11 (3/6, 1/4), Seka* 4 (2/5, 0/2), Vojtulek* 14 (3/7, 1/1), Baldassarre 7 (2/3, 1/2), Potolicchio 3 (0/2, 1/3), Ndiaye 2 (1/1 da 2), Nardoni 2 (1/1 da 2), Prete 3 (1/4 da 3), Tassinari 2 (1/2, 0/2), Pavic 11 (4/6, 1/2), Benson* 10 (2/6, 2/8), Smorto* 10 (4/5, 0/3)

Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 23/44 - Tiri da 3: 8/31 - Tiri Liberi: 9/14 - Rimbalzi: 54 16+38 (Cupido 8) - Assist: 17 (Smorto 6) - Palle Recuperate: 12 (Benson 3) - Palle Perse: 17 (Cupido 4)

MEP PELLEGRINI ALPO: Parmesani* 4 (2/5, 0/2), Rosignoli NE, Spinelli* 3 (1/8 da 2), Ostojic 7 (2/6, 1/4), Moriconi* 10 (0/3, 3/7), Mancini NE, Frustaci* 15 (3/7, 3/8), Rainis 4 (2/4, 0/1), Tulonen 11 (4/8, 1/3), Soglia* 5 (1/6, 0/1)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 15/47 - Tiri da 3: 8/26 - Tiri Liberi: 5/12 - Rimbalzi: 44 16+28 (Frustaci 16) - Assist: 7 (Frustaci 3) - Palle Recuperate: 11 (Frustaci 3) - Palle Perse: 19 (Moriconi 4)

Arbitri: Puccini P., Masi A., Pratico' F.

(Foto Beatrice Cirronis)